В чем секрет молодости 61-летней Ясмины Росси?

Ясмина Росси начала карьеру модели в том возрасте, когда супермодели обычно уже выходят на пенсию. Посвятив жизнь воспитанию детей, американка французского происхождения начала профессионально сниматься лишь с 40 лет. Сегодня Ясмине 61 год, а она по-прежнему на пике популярности — крупнейшие мировые бренды мечтают заключить контракт с нестандартной моделью. ELLE решил разобраться, в чем секрет вечной молодости и феномен головокружительного успеха Ясмины Росси.

Естественная красота

Правильный образ жизни

При росте в 174 см 61-летняя Ясмина Росси может похвастаться вполне модельными параметрами — 86/63/91. Модель не скрывает, что поддерживать себя в форме ей помогают регулярные занятия спортом: йога, бег и функциональный тренинг — лишь малая часть ее еженедельных тренировок. В рационе знаменитости вы не найдете мучного или сладкого — исключительно свежие овощи в сочетании с рыбой на пару и отварным мясом. Много времени и сил Ясмина уделяет уходу за собой — модель уверена, что не хуже гиалуронки с возрастными изменениями могут справиться кокосовое, оливковое и рапсовое масло.

Оптимистичный взгляд на вещи