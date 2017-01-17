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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

17 января 2017

В чем секрет молодости 61-летней Ясмины Росси?

У Кристи Бринкли появилась достойная конкуренция

Ясмина Росси начала карьеру модели в том возрасте, когда супермодели обычно уже выходят на пенсию. Посвятив жизнь воспитанию детей, американка французского происхождения начала профессионально сниматься лишь с 40 лет. Сегодня Ясмине 61 год, а она по-прежнему на пике популярности — крупнейшие мировые бренды мечтают заключить контракт с нестандартной моделью. ELLE решил разобраться, в чем секрет вечной молодости и феномен головокружительного успеха Ясмины Росси.

В чем секрет молодости 61-летней Ясмины Росси?
В чем секрет молодости 61-летней Ясмины Росси?

Естественная красота

Модная индустрия устала от идеальных параметров и однотипных лиц — именно поэтому в последние годы большим спросом начали пользоваться нестандартные супермодели. Модель плюс-сайз Эшли Грэм, которая не боится сниматься без ретуши, страдающая болезнью витилиго Винни Харлоу, модели-трансгендеры и супермодели 60+. Ясмина Росси не первая «возрастная» модель — по-прежнему не сдает своих позиций 85-летняя Кармен Делль’Орефиче, которая и не думает уходить из модельного бизнеса. Тем не менее, если в случае с Кармен очевидно, что секрет ее вечной молодости кроется в многочисленных хирургических операциях, натуральная красота 61-летней Ясмины говорит об обратном. По признанию самой модели, она старается лишний раз не принимать даже лекарства — какой разговор может идти об уколах красоты и пластике.

Правильный образ жизни

При росте в 174 см 61-летняя Ясмина Росси может похвастаться вполне модельными параметрами — 86/63/91. Модель не скрывает, что поддерживать себя в форме ей помогают регулярные занятия спортом: йога, бег и функциональный тренинг — лишь малая часть ее еженедельных тренировок. В рационе знаменитости вы не найдете мучного или сладкого — исключительно свежие овощи в сочетании с рыбой на пару и отварным мясом. Много времени и сил Ясмина уделяет уходу за собой — модель уверена, что не хуже гиалуронки с возрастными изменениями могут справиться кокосовое, оливковое и рапсовое масло.

В чем секрет молодости 61-летней Ясмины Росси?

Оптимистичный взгляд на вещи

Ясмина Росси убеждена, главный секрет ее молодости — в оптимистичном настрое, а также в полной свободе действий. Приняв решение стать моделью в 40 лет, Росси не стала обращать внимания на замечания скептиков из своего окружения. Как результат — сотрудничество с такими брендами, как Marks & Spencer, YSL, Hermès и Jil Sander. Помимо постоянных съемок Ясмина много путешествует, увлекается дизайном и фотографией, а также старается как можно больше времени проводить рядом с внуками.

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