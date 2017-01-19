Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Гороскоп на 2017 год от Александра Литвина
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Что бы сказал о вас Дональд Трамп? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

19 января 2017

В чем Мелания Трамп придет на инаугурацию супруга?

На возможность одеть новую первую леди США в день инаугурации Дональда Трампа претендуют сразу два именитых дизайнера

Уже ‪завтра, 20 января‬, в свою должность вступит новый избранный президент США Дональд Трамп. Вместе с главой государства у Америки появится новая первая ледиМелания Трамп. После истории с платьем Dolce & Gabbana, которое миссис Трамп надела на новогоднюю вечеринку в Палм-Бич и из-за которого пользователи сети призвали бойкотировать итальянских дизайнеров, СМИ волнует вопрос: наряд какого модельера Мелания Трамп наденет на инаугурацию?

Мелания и Дональд Трамп

Мелания и Дональд Трамп

Мелания Трамп

Мелания Трамп

По сведениям WWD, это могут быть творения Ральфа Лорена или Карла Лагерфельда. Причем какой именно бренд — Chanel, Fendi или именной Karl Lagerfeld — в этом случае будет представлять последний из них, неизвестно.

Наряды авторства Ральфа Лорена во время предвыборной кампании часто надевала главная соперница Дональда Трампа Хиллари Клинтон. Она также отдавала предпочтение модельеру и когда была первой леди США. Однако в день объявления результатов выборов Мелания Трамп также появилась в белоснежном комбинезоне от дизайнера.

Мелания Трамп в комбинезоне Ralph Lauren

Мелания Трамп в комбинезоне Ralph Lauren

ФОТОGetty Images

Если же Мелания Трамп сделает ставку на Карла Лагерфельда, то это может быть расценено как провокация. Первые леди традиционно проявляют патриотизм в выборе дизайнеров своих нарядов, а Лагерфельд — немец по происхождению.

Конечно, у миссис Трамп есть еще вариант выбрать сразу двух дизайнеров. Ведь в важный для нее и ее супруга день ей придется переодеваться минимум один раз: утром ее ждет присяга 45-го президента США, а вечером — инаугурационный бал. Ответ же на вопрос мы получим совсем скоро, осталось дождаться самой церемонии.

Материалы по темам

«Райан Рейнольдс принадлежит мне!»: эмоциональная речь Блейк ЛайвлиКогда снятся вещие сны?

ELLE проекты

Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
Золотой фонд БолливудаИндийские красавицы, покорившие Запад
Альтернатива гороскопуХарактеристика по месяцу рождения
Большие надеждыЗнаменитости, которые не оправдали ожиданий

Читайте также

НовостиВиктория Крутая впервые показала лицо своей дочери
НовостиПочему Ким передумала разводиться с Канье?
ПрактикаКак правильно маскировать несовершенства кожи
НовостиДжордж и Амаль Клуни ждут близнецов

ELLE рекомендует

Практика5 правил ухода за волосами в зимний период
ПрактикаGet Slim: самые действенные антицеллюлитные средства
ПрактикаГимнастика для лица: как привести кожу в тонус
ПрактикаХолодный прием: зимние beauty-средства и процедуры

Лучшее на Elle

ПрактикаКак правильно маскировать несовершенства кожи
ЕдаБлюда с самыми дорогими афродизиаками в Москве
Тренды15 культовых бьюти-трендов всех времен
ЗвездыДороже «Оскара»: почему Джуд Лоу — главный актер сезона и мужчина мечты?
ЗдоровьеWellness: актуальные тенденции в области питания и фитнеса
ИнтервьюМилла Йовович: «Близкие ценят меня за то, что я всегда говорю им правду»
ПсихологияАльтернатива гороскопу: характеристика по месяцу рождения
ТрендыНаших шьют: в моде стиль московских окраин
Звездный стильПошли по верхам: зимняя одежда звезд
ПрактикаГимнастика для лица: как привести кожу в тонус
ПсихологияУроки буддизма: 20 правил на пути к счастью
КиноФильм недели: «Ла-Ла Ленд»
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

«Райан Рейнольдс принадлежит мне!»: эмоциональная речь Блейк Лайвли

Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.