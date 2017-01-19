В чем Мелания Трамп придет на инаугурацию супруга?

По сведениям WWD, это могут быть творения Ральфа Лорена или Карла Лагерфельда. Причем какой именно бренд — Chanel, Fendi или именной Karl Lagerfeld — в этом случае будет представлять последний из них, неизвестно.

Наряды авторства Ральфа Лорена во время предвыборной кампании часто надевала главная соперница Дональда Трампа Хиллари Клинтон. Она также отдавала предпочтение модельеру и когда была первой леди США. Однако в день объявления результатов выборов Мелания Трамп также появилась в белоснежном комбинезоне от дизайнера.