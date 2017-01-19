В чем Мелания Трамп придет на инаугурацию супруга?

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На возможность одеть новую первую леди США в день инаугурации Дональда Трампа претендуют сразу два именитых дизайнера
Уже завтра, 20 января, в свою должность вступит новый избранный президент США Дональд Трамп. Вместе с главой государства у Америки появится новая первая леди — Мелания Трамп. После истории с платьем Dolce & Gabbana, которое миссис Трамп надела на новогоднюю вечеринку в Палм-Бич и из-за которого пользователи сети призвали бойкотировать итальянских дизайнеров, СМИ волнует вопрос: наряд какого модельера Мелания Трамп наденет на инаугурацию?
Мелания и Дональд Трамп
Мелания Трамп
По сведениям WWD, это могут быть творения Ральфа Лорена или Карла Лагерфельда. Причем какой именно бренд — Chanel, Fendi или именной Karl Lagerfeld — в этом случае будет представлять последний из них, неизвестно.
Наряды авторства Ральфа Лорена во время предвыборной кампании часто надевала главная соперница Дональда Трампа Хиллари Клинтон. Она также отдавала предпочтение модельеру и когда была первой леди США. Однако в день объявления результатов выборов Мелания Трамп также появилась в белоснежном комбинезоне от дизайнера.
Мелания Трамп в комбинезоне Ralph LaurenФОТО
Если же Мелания Трамп сделает ставку на Карла Лагерфельда, то это может быть расценено как провокация. Первые леди традиционно проявляют патриотизм в выборе дизайнеров своих нарядов, а Лагерфельд — немец по происхождению.
Конечно, у миссис Трамп есть еще вариант выбрать сразу двух дизайнеров. Ведь в важный для нее и ее супруга день ей придется переодеваться минимум один раз: утром ее ждет присяга 45-го президента США, а вечером — инаугурационный бал. Ответ же на вопрос мы получим совсем скоро, осталось дождаться самой церемонии.
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