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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

15 февраля 2017Сергеева Алина

У нас будет ребенок: идеальные звездные папы

Как поменялась жизнь звездных отцов с появлением детей?

Рождение ребенка — такой уровень отвественности, который определяет главное: насколько мужчина способен быть мужчиной. Вчерашние мачо превращаются в образцовых семьянинов, а некоторые, не сбавляя оборотов, после светских вечеринок спешат домой, чтобы отвезти любимое чадо утром в школу и лично вручить заботливо приготовленный контейнер с едой.

Мы выбрали цитаты и фото самых трепетных звездных отцов, которые заставляют умиляться, — нежная любовь к ребенку ведь не помеха брутальности.

Брэд Питт: «С тех пор, как стал отцом, я полностью изменился. Самое важное в жизни — когда просыпаешься утром и знаешь, что твои дети здоровы и в безопасности. Даже если с этим и связан жуткий хаос. Хотя, конечно же, забота и тревога — неизбежная часть нашей жизни, как и любых родителей».

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Павел Воля: «Самое крутое, что со мной произошло (...), — у нас с Ляйсан родилась дочь! Сказать, что я не изменился, — наверное, наврать. В прошлом году рассказывал о сыне и о том, как это круто — быть отцом. Тогда я был отец, а теперь — папуля, папочка. Только со вторым ребенком я почувствовал ответственность. Я уже не совершаю каких-то безумных необдуманных поступков. Скажу честно: раньше был без тормозов. Дрался со всеми подряд: из-за косых взглядов, плохих слов. Сейчас так не буду делать. Никаких драк, на мне очень много ответственности!».

Ченнинг Татум: «Эверли появилась на свет, когда мне начали предлагать по-настоящему интересную работу. Мы с Дженной никак не предполагали, что сделаем ребенка с первой попытки. Все в Эверли кажется мне чудом: первые зубки, первые шаги, слова — я не хочу ничего пропускать! В перспективе я бы с удовольствием имел 15 детей, но Дженна говорит, что в таком случае мне придется подыскать себе другую жену».

Ченнинг Татум и Дженна Дуан

Ченнинг Татум и Дженна Дуан

Канье Уэст: «Единственное, о чем я мечтаю, — это о третьем ребенке».

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Брайан Остин Грин: «Моя жена рожает самых красивых детей в мире!».

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Жерар Пике: «Моя семья для меня — все!»

Шакира и Жерар Пике

Шакира и Жерар Пике

Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис

Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис

Джей Зи и Бейонсе

Джей Зи и Бейонсе

Джессика Симпсон и Эрик Джонсон в съемке для журнала ELLE

Джессика Симпсон и Эрик Джонсон в съемке для журнала ELLE

Райан Рейнольдс: «Я прошел бы сквозь огонь ради моей дочери. Обожаю наряжать ее — все эти носочки, пижамы, шапочки. Мимишность зашкаливает!».

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Крисси Тейген и Джон Леджент

Крисси Тейген и Джон Леджент

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Кейт Миддлтон и принц Уильям

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Отцы и дети: лучшие звездные папы

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