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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

21 января 2017

«У меня есть власть над мужчиной, который правит миром»: 20 цитат первых леди

От любовных признаний до советов по управлению страной — что думают о себе и других главные женщины в жизни президентов

«Одним нужна власть над миром, другим — над своим мужчиной, который правит миром». Жаклин Кеннеди

«Думаю, что способность отвлечься — это лучшее из моих достоинств. Это очень помогает, когда ты постоянно живешь жизнью мужа, дышишь его работой. Он приходит домой, чтобы ударить кулаком по столу, как еще расслабиться бедному мужчине». Жаклин Кеннеди

«Конечно, есть какая-то тайна. Тайна чувств и законов, соединяющих двух людей. Именно тех людей, которые друг другу необходимы. И это неподвластно ни людскому суду, ни суду науки. И хорошо, что есть что-то на свете тайное». Раиса Горбачева

Жаклин Кеннеди

Каждый день надо делать дело, которое тебя пугает». Элеонора Рузвельт

«Никто не может вызвать в вас чувство собственной неполноценности без вашего согласия». Элеонора Рузвельт

«Я против стремления к тому, чтобы делать все, что хочется. Не всякая свобода освобождает. Жизнь заключается не в этом. Я убеждена, что свободы без ограничений не может быть в принципе. Как артистке и супруге влиятельного политика мне, например, кажется важным, чтобы передо мной стояли некоторые ограничения, а также были небольшие правила, которые я бы могла нарушить». Карла Бруни

«Мужчина хочет быть всегда первым в сердце и постели женщины. Женщина всегда хочет быть последней». Карла Бруни

«Не нужно стремиться быть идеальной во всем, иначе будешь бесконечно страдать». Карла Бруни

«Мы всегда должны помнить о том, что только позитивный взгляд на жизнь, а также ежедневные проявления добра могут стать залогом хорошего здоровья». Хиллари Клинтон

«К критике следует относиться серьезно, но ее не следует принимать близко к сердцу». Хиллари Клинтон

Мелания Трамп

«Я мама на полный рабочий день; это моя первая и самая важная работа». Мелания Трамп

«Я предпочла не идти в политику. Эта работа моего мужа». Мелания Трамп

«Счастье должно быть заразительным. Если ты счастлив, поделись с другими». Людмила Путина

«Единственные привелигированные особы в нашей стране — дети». Эва Перон

«Без фанатизма ничего не добьешься». Эва Перон

Карла Бруни

«Жена, даже если она жена президента, всегда остается прежде всего женщиной, гарантом мира, лада и любви в семье». Мехрибан Алиева

«Неправда, что у меня 3000 пар обуви! У меня только 1060». Имельда Маркос

«В жизни важно найти людей, которые сделают тебя лучше». Мишель Обама

«С чем я никогда не могу смириться — так это с обреченностью». Раиса Горбачева

«Только не называйте меня первой леди — это как кличка скаковой лошади». Жаклин Кеннеди

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