«У меня есть власть над мужчиной, который правит миром»: 20 цитат первых леди

«Конечно, есть какая-то тайна. Тайна чувств и законов, соединяющих двух людей. Именно тех людей, которые друг другу необходимы. И это неподвластно ни людскому суду, ни суду науки. И хорошо, что есть что-то на свете тайное». Раиса Горбачева

«Думаю, что способность отвлечься — это лучшее из моих достоинств. Это очень помогает, когда ты постоянно живешь жизнью мужа, дышишь его работой. Он приходит домой, чтобы ударить кулаком по столу, как еще расслабиться бедному мужчине». Жаклин Кеннеди

«Одним нужна власть над миром, другим — над своим мужчиной, который правит миром». Жаклин Кеннеди

Каждый день надо делать дело, которое тебя пугает». Элеонора Рузвельт

«Никто не может вызвать в вас чувство собственной неполноценности без вашего согласия». Элеонора Рузвельт

«Я против стремления к тому, чтобы делать все, что хочется. Не всякая свобода освобождает. Жизнь заключается не в этом. Я убеждена, что свободы без ограничений не может быть в принципе. Как артистке и супруге влиятельного политика мне, например, кажется важным, чтобы передо мной стояли некоторые ограничения, а также были небольшие правила, которые я бы могла нарушить». Карла Бруни

«Мужчина хочет быть всегда первым в сердце и постели женщины. Женщина всегда хочет быть последней». Карла Бруни

«Не нужно стремиться быть идеальной во всем, иначе будешь бесконечно страдать». Карла Бруни

«Мы всегда должны помнить о том, что только позитивный взгляд на жизнь, а также ежедневные проявления добра могут стать залогом хорошего здоровья». Хиллари Клинтон

«К критике следует относиться серьезно, но ее не следует принимать близко к сердцу». Хиллари Клинтон