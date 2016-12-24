Тело в дело: 11 горячих латиноамериканцев

Гаэль Гарсиа Берналь

«Между ангелом и бесом», — это про Берналя. Старт в карьере именинника получился по-настоящему божественным: новорожденный Гаэль сыграл в кино самого младенца Христа. А вот всемирную славу этот любимчик женщин, холостяк и полиглот (свободно говорит на пяти языках) приобрел благодаря довольно скандальным и откровенным ролям в картинах «Сука любовь», «И твою маму тоже» и «Дурное воспитание». Сейчас хулиган Гаэль пробует себя в роли режиссера.

Диего Луна

Близкий друг Гарсии Берналя и его коллега по съемочной площадке в фильме «И твою маму тоже» — 36-летний мексиканский танцор и актер, обнаженный торс и пронзительный взгляд которого согревают в холода.

Педро Паскаль

Этот горячий чилиец покорил фанатов «Игры престолов» в четвертом сезоне. Стоило ему появиться в роли Оберина Мартелла, как стало ясно: одним секс-символом в фэнтези-саге стало больше. Несмотря на то, что его герой с легкой руки писателя Джорджа Мартина довольно быстро (и весьма эффектно) покинул мир живых, поклонники сериала до сих пор вздыхают по Паскалю. И не они одни! На съемочной площадке «Игры престолов» у актера разгорелся служебный роман с исполнительницей роли Серсеи Ланнистер — Леной Хиди. А в июле у них родилась дочь Таллула.

Бенисио Дель Торо

Один из самых известных уроженцев Пуэрто-Рико, чья широкая улыбка, фирменный прищур и врожденный талант проложили ему дорогу прямиком в Голливуд. Сама Мадонна (уж кто-то знает толк в горячих мужчинах) положила глаз на «Худышку Бенни» (прозвище Дель Торо), пригласив на съемки клипа La Isla Bonita. В послужном списке Дель Торо три десятка картин картин, наш безусловный фаворит — роль адвоката в культовом фильме 1990-х «Страх и ненависть в Лас-Вегасе».

Рики Мартин

Еще один уроженец Пуэрто-Рико в начале «нулевых» оставался безусловным секс-символом не только Южной Америки, но и мировой поп-сцены. В 2010 году холеный латинос «вышел из тени» — заявил во всеуслышание о своей нетрадиционной ориентации, повесил пиджак с блестками подальше в гардероб, выпустил слезливые мемуары и переквалифицировался в заботливого папу двоих очаровательных детей.

Факундо Арана

Одного беглого взгляда на высокого длинноволосого аргентинца Иво из «Дикого ангела» достаточно, чтобы вызвать учащенное сердцебиение у повзрослевших поклонниц культового сериала девяностых. (Признайтесь, кто из вас не мечтал о мужчине, хотя бы отдаленно напоминающего этого худосочного блондина?)

Сержиу Мароне

Ну и что, что в сериале «Клон» Сержиу (он сыграл Сесеу) досталась второстепенная роль. В нашем хит параде у 35-летнего бразильца определенно ключевая партия и приз зрительских симпатий. Последние лет пять он живет в Рио-де-Жанейро и не вылезает из «униформы» всех жителей Копакабаны — шорты и солнечные очки.

Родриго Сантора

Бразильский актер успел засветиться не только в родных задушевных сериалах, но и в американских суперхитах — «300 спартанцев» (вы не могли пропустить его мускулистое тело, ради которого Сантора буквально «поселился» в фитнес-центре на несколько месяцев) и «Реальная любовь», а также в роли Пауло в сериале «Остаться в живых». Нам же Родриго запомнился по рекламе культового парфюма Chanel № 5, где его напарницей стала сама Николь Кидман.

Демиан Бишир

В 2012 году Демиан стал первым актером из Мексики, номинированным на «Оскар» за главную мужскую роль в картине «Лучшая жизнь». Заветную статуэтку он уступил французу Жану Дюжардену. Интересно, женская половина зрительного зала согласилась с решением Гильдии киноакадемиков?

Марлон Тейксейра

Лицо и душистое тело ароматов Avon Instinct и Just Cavalli занимает 7-е место в списке самых востребованных моделей по версии сайта models.com. Довольно неожиданно, но суперзвезда мировых рекламных кампаний отметился и на отечественной эстраде — зимним бразильским ветром Марлона занесло в клип Филиппа Киркорова на песню «Снег», где он исполнил роль молодого «короля российской поп-музыки».

Диего Рамос