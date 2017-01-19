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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

19 января 2017Агаева Сабина

Спелись: самые успешные кинопары Голливуда

Лучшие экранные дуэты, на которые мы готовы смотреть бесконечно

В российском прокате с оглушительным успехом идет музыкальная комедия «Ла-Ла Ленд» — третья совместная картина Райана Гослинга и Эммы Стоун, экранного дуэта, полюбившегося публике со времен ромкома «Эта дурацкая любовь». Так уж сложилось, что в кино актеры всегда играют влюбленную пару и, стоит признать, делают это весьма убедительно. По случаю ELLE решил вспомнить еще несколько успешных творческих тандемов, которые не раз появлялись на экране вместе.

Райан Гослинг и Эмма Стоун

Том Хэнкс и Мег Райан

История одной из самых знаменитых кинопар Мег Райан и Тома Хэнкса началась не с «Неспящих в Сиэтле», как многие думают, а за три года до этого — с мелодрамы «Джо против вулкана». Дуэт так приглянулся режиссеру Норе Эфрон, что та пригласила Райан и Хэнкса на главные роли сначала в «Неспящих», а позже в «Вам письмо» — и не прогадала! На этом творческая коллаборация актеров не завершилась: когда спустя много лет Мег Райан решила попробовать силы в режиссуре, именно Хэнксу она отвела роль первой скрипки в своей драме «Итака», а второй по сложившейся традиции — себе.

Том Хэнкс и Мег Райан

Венсан Кассель и Моника Беллуччи

Самая красивая пара европейского кино Венсан Кассель и Моника Беллуччи прожили долгую совместную жизнь не только как супруги, но и в творчестве, украсив своим появлением такие картины, как «Квартира», «Наслаждение», «Непокорный», «Необратимость», «Каким ты меня хочешь», «Братство волка», «Тайные агенты» и «Шайтан». Притом на экране пара всегда появлялась в разном амплуа и неожиданном жанре.

Венсан Кассель и Моника Беллуччи

Брэдли Купер и Дженнифер Лоуренс

Творческие судьбы Брэдли Купера и Дженнифер Лоуренс переплелись с легкой руки Дэвида О. Расселла: режиссер сводил пару в трех своих картинах: «Мой парень — псих», «Афера по-американски» и «Джой», одна их которых обернулась для Лоуренс «Оскаром». Драма датского режиссера Сюзанны Бир «Серена» не имела подобный успех, однако критики отдельно отметили безупречную игру дуэта Купер-Лоуренс.

Брэдли Купер и Дженнифер Лоуренс

Хелена Бонэм Картер и Джонни Депп

Тут даже не совсем тандем, скорее блистательное трио: Хелену Бонэм Картер и Джонни Деппа объединил Тим Бертон. Мрачный сказочник, его постоянная муза и любимый актер отправлялись в Страну чудес и на шоколадную фабрику, мстили врагам в «Суини Тодде», помогали странной семейке Коллинз в «Мрачных тенях» и много чего еще натворили вместе.

Хелена Бонэм Картер и Джонни Депп

Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет

Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет встречались на съемках дважды и каждый раз играли обреченную пару: и в культовом «Титанике», и 10 лет спустя в «Дороге перемен». Зато вне экрана отношениям актеров все эти годы ничто не угрожает. Кейт и Лео нежно дружат много лет и даже в благодарственной речи за награду совместной работы не упускают случая признаться друг другу в любви: «Лео, я так рада, что могу стоять здесь и говорить, как сильно я люблю тебя, как сильно я люблю тебя уже вот 13 лет. Я люблю тебя всем сердцем, правда», — признается со сцены актриса.

Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет

Том Круз и Николь Кидман

Три картины и 10 лет просуществовал творческий и семейный союз Николь Кидман и Тома Круза. После фильма «Дни грома» актеры поженились, после драмы «Далеко-далеко» — усыновили второго ребенка, а во время съемок «С широко закрытыми глазами» в отношениях пары произошел кризис, за которым последовал развод.

Том Круз и Николь Кидман

Джулия Робертс и Ричард Гир

С легкой руки романтика Гарри Маршалла Джулия Робертс и Ричард Гир дважды влюблялись друг в друга на экране — в «Красотке» и «Сбежавшей невесте». Впрочем, в кулуарах поговаривали, что экранным романом дело не ограничилось: Робертс влюбилась в «американского жиголо» с первого взгляда и даже бросила ради Гира своего жениха. Роман между звездами «Красотки» состоялся, правда, завершился вместе с окончанием съемок фильма — очертя голову актер без сожалений ушел к Синди Кроуфорд.

Джулия Робертс и Ричард Гир

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