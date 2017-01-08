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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

08 января 2017

«Сложно жить в гармонии с хаосом»: 15 цитат Дэвида Боуи

Вспоминаем высказывания одного из самых парадоксальных и ярких музыкантов XX века: Дэвиду Боуи сегодня могло бы исполниться 70 лет

1. Однажды я спросил Леннона, что он думает о том, что я делаю. Годится, сказал он, но это просто рок-н-ролл, поверх которого положили немного губной помады.

2. Я так часто придумывал себе новый образ, что сегодня мне кажется, будто изначально я был располневшей кореянкой.

3. Вы, наверное, думаете, что быть рок-идолом, женатым на супермодели – это лучшее, что может произойти в этой жизни? В принципе, так оно и есть.

4. Отзывам критиков я предпочитаю отзывы детей, поскольку последние не являются профессионалами по части высказывания собственного мнения.

«Сложно жить в гармонии с хаосом»: 15 цитат Дэвида Боуи

5. Очень сложно быть разрушителем морали в мире, где морали не осталось.

6. Я всегда старался напомнить вечности, что даже она когда-то может подойти к концу.

7. Прошлое кажется мне все короче и короче, будущее — не имеющим никакого значения. Пока я живу, моя реальность будет всегда всего лишь сиюминутностью.

8. Я считаю себя в полной мере счастливым человеком. В отличие от многих, я воспользовался всем, что мне было позволено.

«Сложно жить в гармонии с хаосом»: 15 цитат Дэвида Боуи

9. Я мало знал настоящих бунтарей, готовых умереть за свои убеждения. Даже Джеймс Дин не хотел умирать.

10. Завтрашний день принадлежит тем, кто чувствует его наступление.

11. Мне кажется, я способен вытащить из талантливых людей лучшее, на что они способны.

12. Даже не могу представить, сколько тысяч раз и сколько тысяч людей подходили ко мне и говорили: «Эй, давай станцуем» («Давай станцуем», – один из самых известных синглов Боуи). Господи, я ненавижу танцевать. Это же так глупо.

«Сложно жить в гармонии с хаосом»: 15 цитат Дэвида Боуи

13. Ненавижу людей, которые не знают, что делать со своим свободным временем.

14. С возрастом ты понимаешь, что практически все банальности, клише и расхожие мнения верны. Время действительно идет быстрее с каждым прожитым годом. Жизнь действительно очень короткая – как об этом и предупреждают с самого начала. И, кажется, в самом деле есть Бог. Потому что если все остальные утверждения верны, почему я не должен верить этому?

15. Меня поражает, что люди воспринимают всерьез все, что я говорю. Даже я не воспринимаю это всерьез.


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