«Сложно жить в гармонии с хаосом»: 15 цитат Дэвида Боуи

1. Однажды я спросил Леннона, что он думает о том, что я делаю. Годится, сказал он, но это просто рок-н-ролл, поверх которого положили немного губной помады. 2. Я так часто придумывал себе новый образ, что сегодня мне кажется, будто изначально я был располневшей кореянкой. 3. Вы, наверное, думаете, что быть рок-идолом, женатым на супермодели – это лучшее, что может произойти в этой жизни? В принципе, так оно и есть. 4. Отзывам критиков я предпочитаю отзывы детей, поскольку последние не являются профессионалами по части высказывания собственного мнения.

5. Очень сложно быть разрушителем морали в мире, где морали не осталось. 6. Я всегда старался напомнить вечности, что даже она когда-то может подойти к концу. 7. Прошлое кажется мне все короче и короче, будущее — не имеющим никакого значения. Пока я живу, моя реальность будет всегда всего лишь сиюминутностью. 8. Я считаю себя в полной мере счастливым человеком. В отличие от многих, я воспользовался всем, что мне было позволено.

9. Я мало знал настоящих бунтарей, готовых умереть за свои убеждения. Даже Джеймс Дин не хотел умирать. 10. Завтрашний день принадлежит тем, кто чувствует его наступление. 11. Мне кажется, я способен вытащить из талантливых людей лучшее, на что они способны. 12. Даже не могу представить, сколько тысяч раз и сколько тысяч людей подходили ко мне и говорили: «Эй, давай станцуем» («Давай станцуем», – один из самых известных синглов Боуи). Господи, я ненавижу танцевать. Это же так глупо.