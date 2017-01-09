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Рассматриваем семейные снимки супруги принца Уильяма, которая отмечает сегодня 35-летие
Сегодня исполняется 35 лет Кейт Миддлтон - модной иконе, самой влиятельной британке Соединенного Королевства и образцовой маме. По случаю мы выбрали лучшие фото королевского семейства.
Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с Георгом
Принц Георг
Кейт Миддлтон и принц Уильям с новорожденной Шарлоттой
Принц Георг и принцесса Шарлотта
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Георгом и ШарлоттойФОТО
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