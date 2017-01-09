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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

09 января 2017

Семейный архив: памятные фото королевской семьи

Рассматриваем семейные снимки супруги принца Уильяма, которая отмечает сегодня 35-летие

Сегодня исполняется 35 лет Кейт Миддлтон - модной иконе, самой влиятельной британке Соединенного Королевства и образцовой маме. По случаю мы выбрали лучшие фото королевского семейства.

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и принц Уильям
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с Георгом

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с Георгом

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с Георгом
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Принц Георг

Принц Георг

Кейт Миддлтон и принц Уильям с новорожденной Шарлоттой

Кейт Миддлтон и принц Уильям с новорожденной Шарлоттой

Принц Георг и принцесса Шарлотта

Принц Георг и принцесса Шарлотта

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Георгом и Шарлоттой

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Георгом и Шарлоттой

ФОТОMario Testino
Кейт Миддлтон с принцессой ШарлоттойФОТОMario Testino
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми Георгом и Шарлоттой
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми Георгом и Шарлоттой
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми Георгом и Шарлоттой
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон с дочерью
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми Георгом и Шарлоттой
Кейт Миддлтон и принц Уильям

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