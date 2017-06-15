Селена Гомес представила новый клип

Успешная певица и самая популярная девушка планеты, Селена Гомес любит часто перевоплощаться в разные образы: ее страсть к модным переодеваниям – наглядное тому свидетельство. Однако этим дело не ограничивается. В новом видео на композицию Bad Liar Селена Гомес пошла еще дальше: она исполнила все главные роли в собственном клипе. При этом ей пришлось сыграть не только примерную юную девушку, сексапильную студентку и мать семейства, но даже и мужчину!