Селена Гомес представила новый клип

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У популярной певицы вышел клип на песню Bad Liar
Успешная певица и самая популярная девушка планеты, Селена Гомес любит часто перевоплощаться в разные образы: ее страсть к модным переодеваниям – наглядное тому свидетельство. Однако этим дело не ограничивается. В новом видео на композицию Bad Liar Селена Гомес пошла еще дальше: она исполнила все главные роли в собственном клипе. При этом ей пришлось сыграть не только примерную юную девушку, сексапильную студентку и мать семейства, но даже и мужчину!
Видео выдержано в стилистике 1970-ых, и уже вызвало бурю восторга у поклонников звезды. За сутки клип посмотрело более 7 миллионов человек. Стоит присоединиться к ним!
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