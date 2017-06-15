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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

15 июня 2017

Селена Гомес представила новый клип

У популярной певицы вышел клип на песню Bad Liar

Успешная певица и самая популярная девушка планеты, Селена Гомес любит часто перевоплощаться в разные образы: ее страсть к модным переодеваниям – наглядное тому свидетельство. Однако этим дело не ограничивается. В новом видео на композицию Bad Liar Селена Гомес пошла еще дальше: она исполнила все главные роли в собственном клипе. При этом ей пришлось сыграть не только примерную юную девушку, сексапильную студентку и мать семейства, но даже и мужчину!


Селена Гомес представила новый клип
Селена Гомес представила новый клип
Селена Гомес представила новый клип

Видео выдержано в стилистике 1970-ых, и уже вызвало бурю восторга у поклонников звезды. За сутки клип посмотрело более 7 миллионов человек. Стоит присоединиться к ним!


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