Секси Санта: самые красивые звезды в новогодних костюмах

Любимое развлечение звезд в преддверии Рождества и Нового года — примерка образа Санты. В этом году особенно пикантные фото появились на страницах знаменитых красавиц-моделей Изы Гулар, Алессандры Амбросио и Адрианы Лимы. Когда-то идею наряжаться в костюм Санты предложили первопроходцы жанра — Мэрайя Кэрри в клипе «All I want for Christmas is you» и Синди Кроуфорд, ставшая звездой клипа Bon Jovi «Please come home for Christmas».

Сегодня костюм Санты — новый фетиш звезд, которые таким нехитрым способом поздравляют своих поклонников с праздниками. Самые красивые вариации на тему Снегурочек — в нашем специальном новогоднем обзоре.