Лучшая обложка ELLE 2016 выбор года
Итоги 2016 главные события уходящего года
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Новый год 2017 готовимся к празднику
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

28 декабря 2016Сергеева Алина

Секси Санта: самые красивые звезды в новогодних костюмах

Знаменитости в образе Санта-Клауса

Любимое развлечение звезд в преддверии Рождества и Нового года — примерка образа Санты. В этом году особенно пикантные фото появились на страницах знаменитых красавиц-моделей Изы Гулар, Алессандры Амбросио и Адрианы Лимы. Когда-то идею наряжаться в костюм Санты предложили первопроходцы жанра — Мэрайя Кэрри в клипе «All I want for Christmas is you» и Синди Кроуфорд, ставшая звездой клипа Bon Jovi «Please come home for Christmas».

Сегодня костюм Санты — новый фетиш звезд, которые таким нехитрым способом поздравляют своих поклонников с праздниками. Самые красивые вариации на тему Снегурочек — в нашем специальном новогоднем обзоре.

Изабель Гулар

Изабель Гулар

Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио

Адриана Лима

Адриана Лима

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Тейлор Свифт

Тейлор Свифт

Джессика Симпсон

Джессика Симпсон

Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд

Destiny`s Child

Destiny`s Child

Мэрайя Кэрри

Мэрайя Кэрри

Кэти Прайс

Кэти Прайс

Хайди Клум

Хайди Клум

Ракель Циммерман

Ракель Циммерман

Памела Андерсон

Памела Андерсон

ELLE факты: Равшана Куркова10 знаменитостей «40+», которые с годами стали выглядеть только лучше

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
200 призов в новогодней игреНе теряйте времени – игра уже началась!
Самый дерзкий конкурс годаКому достанется роскошный приз от Urban Decay
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи

Читайте также

МузыкаРоскошные женщины из клипов Джорджа Майкла
ЗвездыПравила жизни доктора Лизы
ЗвездыНовые имена 2016 года
СобытияГлавные события 2016 года

ELLE рекомендует

ЗдоровьеКак правильно спать, чтобы высыпаться?
ПрактикаШесть секретов женщин, которые всегда соблазнительно пахнут
Тренды3 бьюти-продукта для сияния кожи к Новому году
Звездный стильМодные провалы 2016: самые неудачные платья знаменитостей

Лучшее на Elle

ЕдаПод бой курантов: 7 оригинальных рецептов к Новому году
ПрактикаМакияж на Новый год 2017
ПрактикаБьюти-итоги 2016 года
СобытияГлавные события 2016 года
ПрактикаЛучшие итальянские бренды сумок
ПсихологияНумерологический прогноз на 2017 год
ТрендыМаникюр на Новый год 2017
ПрактикаНовогодние коллекции макияжа
Любовь и сексЛюбовный гороскоп на 2017 год
ЕдаНовогодний стол в год Петуха
ПрактикаУрок русского: новые и лучшие ароматы про Россию
ПсихологияСуществует ли женская дружба?
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.