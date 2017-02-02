Save the date: интересные факты о Шакире

Несколько лет назад в одном из интервью Шакира сказала, что пока не готова сниматься в эротических фотосессиях, но вот когда ей стукнет сорок, она рискнет. И вот это время пришло - Шакира (во что трудно поверить) разменяла пятый десяток. ELLE — о прекрасной певице и красивой женщине, которая лучшей частью своего тела, тем не менее, считает мозг.

Полное имя — Шакира Исабель Мебарак Риполь. Отец певицы — ливанец, мать наполовину итальянка, наполовину испанка. «Шакира» в переводе с арабского значит «полная благодать». Она записала дебютный альбом в 13-летнем возрасте. Стивен Спилберг, будучи продюсером фильма «Маска Зорро», предложил ей роль. Однако Шакира на тот момент недостаточно хорошо владела английским, поэтому была вынуждена отказаться. В итоге роль досталась Кэтрин Зета-Джонс. Известный бренд Mattel выпустил несколько кукол, вдохновленных Шакирой.

Артистка освоила арабский танец живота с помощью бабушки-ливанки — та очень хотела, чтобы внучка держалась своих восточных корней. Шакира свободно говорит на португальском, итальянском, английском, испанском и арабском языках. Она не употребляет алкоголь и кофе. В родном городе Шакиры установлена ее 5-метровая статуя. Если бы она не стала певицей, то предпочла бы посвятить себя психологии или астрономии. В детстве она ходила в модельную школу. Лучшие подруги певицы — те, с кем она познакомилась еще в детском саду. Ее рост — метр пятьдесят сантиметров.

Будучи уже безусловной звездой, Шакира окончила Калифорнийский университет, где слушала курс по истории западной цивилизации. В университете она зарегистрировалась как Изабель Мебарак. Коэффициент интеллекта звезды — 140: это рекорд среди звезд мировой поп-музыки. Знаменитая колумбийская модель и Мисс Колумбия Валери Домингес приходится Шакире двоюродной сестрой. Певица исповедует католицизм и была удостоена аудиенции у Папы Римского Иоанна Павла II в 1998 году. Она снялась в рекламном ролике шампанского и весь гонорар — полмиллиона евро — отдала на строительство двух школ в Колумбии и на Гаити. У нее имеются дома на Багамских островах, в Колумбии и Испании. Любимый актер — Хью Грант, любимая группа — U2. У певицы абсолютный слух. Она не любит носить украшения. Шакира получила звезду на Аллее славы в Голливуде в 2011 году.

На протяжении восьми лет, с 2002 по 2010 год, она посещала психиатра. Шакира не любит свое тело, а лучшей его частью считает мозг. В 2010 году артистка выпустила свой первый парфюм, S by Shakira. «Этот аромат для женщин, которые чувствуют себя сильными и умеют любить, он для женщин, которые верят в себя. Я хотела, чтобы этот аромат, как и моя музыка, был чем-то особенным, личным», — сказала Шакира. В 2000 году у Шакиры начался роман с Антонио де ла Руа, сыном тогдашнего аргентинского президента. Прошло меньше года, и весной 2001-го Руа предложил певице руку и сердце, но свадьбы не случилось. Пара была вместе десять лет, а в январе 2011 года сообщила миру о временной заморозке отношений. Сказали они об этом по очереди — сначала Шакира, затем Антонио.

Шакира и Антонио де ла Руа

«В августе 2010 года мы приняли совместное решение сделать перерыв в наших романтических отношениях. Все это время мы продолжали поддерживать друг друга, остались близкими людьми. Мы рассматриваем этот период как нечто временное — равно как и период отдельного личностного развития. Мы продолжаем быть деловыми партнерами», — написала певица на своем сайте. В итоге расставание обернулось концом романа, а «деловое партнерство» создало Шакире проблемы и окончательно рассорило с экс-бойфрендом. Вскоре после де ла Руа подал в суд на бывшую подругу, потребовав от нее 45 миллионов долларов. Антонио утверждал, что бренд Shakira придумал именно он. «Я уже была известной артисткой до встречи с Антонио», — парировала певица претензии истца. Тяжба растянулась почти на два года и завершилась победой Шакиры. Решение сделать перерыв в отношениях совпало (ой ли!) со знакомством Шакиры с футболистом Жераром Пике. Они встретились на съемках клипа Waka Waka. В марте 2011 года певица сделала официальное заявление о романе с игроком «Барселоны». Пара купила дом в Барселоне, а в январе 2013 года у них родился сын Милан.

Жерар Пике и Шакира

У Шакиры и Пике дни рождения одинаковые — 2 февраля. Но с разницей ровно в десять лет. Шакира, в отличие от других знаменитостей, нормально относится к своей публичности и не делает секретов из личной жизни. Спустя два месяца после рождения первенца Шакира вернулась к трудовой деятельности — появилась в качестве тренера на телешоу The Voice. В январе 2015 года у Пике и Шакиры родился второй сын, которого назвали Сашей.