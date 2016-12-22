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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

22 декабря 2016Агаева Сабина

Save the date: день рождения Рэйфа Файнса

Лучшие воплощения одного из самых выдающихся актеров нашего времени

Присутствие в фильме Рэйфа Файнса, как три звезды «Мишлен», — знак премиум-качества. Расточать комплименты британскому актеру, способному одинаково великолепно сыграть и подонка-эсэсовца в «Списке Шиндлера», и благородного героя-любовника в «Преданном садовнике», и сквернословящего босса из «Залечь на дно в Брюгге», и манерного консьержа отеля «Гранд Будапешт», можно бесконечно, а выделить лучшую роль просто невозможно. В России Файнса особенно почитают за тонкое прочтение «Онегина», а теперь и тургеневского Ракитина в «Двух женщинах» (для этой роли Файнс занимался русским языком по несколько часов в день, проштудировал не только Тургенева, но и все, что написано о России XIX века, — познания британца о нашей культуре серьезно впечатлили режиссера картины Веру Глаголеву). Впрочем, красноречивее всего за сегодняшнего именинника скажут его персонажи.

«Список Шиндлера»

Файнс предстал в образе эсэсовца по имени Амон Гёт. Знаковая роль в фильмографии актера, открывшая его дарование и ставшая пропуском в большое кино и Голливуд. Блестящая игра британца заслужила признание критиков всех мыслимых кинопремий. Благодаря тандему Рэйф Файнс — Лиам Нисон фильм получил «Оскара» и по сей день занимает верхние строки в списке лучших кинокартин всех времен.

Три любимые работы Файнса из его фильмографии — «Английский пациент», «Преданный садовник» и «Вкус солнечного света».

Рэйф Файнс об «Английском пациенте»: «Как бы банально это ни звучало, но «Английский пациент» был для меня очень важен. Думаю, это блестящая история о том, какую цену нужно заплатить за возможность любить».

О «Преданном садовнике»: «Меня восхитило благородство этого персонажа, его тихий героизм. Человек, от которого никто не ожидает ничего необычного, спокойно и с достоинством встречает смерть своей жены».

Во «Вкусе солнечного света» Файнс играет сразу три роли — представителей трех поколений. «Сабо [режиссер] так описывал мне их внутреннюю жизнь, что мне тут же становилось понятно, как играть», — объяснял свое успешное перевоплощение актер.

«Залечь на дно в Брюгге»

Здесь, в роли совестливого киллера, Файнс блистателен, как и всегда в амплуа героев с отрицательным обаянием. Как написали в британском журнале Empire, «такой отчаянной меланхолии не было ни в одном фильме о наемных убийцах».

«Большие надежды» и «Невидимая женщина»

Рэйф Файнс знакомится с Диккенсом, сначала погружаясь в его персонажей, а после снимая байопик о знаменитом писателе (в «Невидимой женщине» Файнс и актер, и режиссер). Благодаря особой харизме, актеру особенно органично удается воплощать исторических персонажей на экране.

«Большие надежды»

«Невидимая женщина»

«Отель «Гранд Будапешт»

Эстета и знатока красивой жизни, манерного и откровенно комичного консьержа отеля «Гранд Будапешт» Файнсу удается наделить особым изяществом и благородством. Редкий для актера жанр авантюрной комедии — и снова успех.

«Две женщины» и «Онегин»

Ради съемок в русской классике Рэйф Файнс провел все лето под Смоленском, неустанно учил русский язык и поражал съемочную группу во главе с режиссером Верой Глаголевой познаниями русской культуры.

«Две женщины»

На вопрос, есть ли что-то общее у Ракитина и Онегина, некогда сыгранного Файнсом в одноименной британско-американской экранизации, актер ответил: «Очень мало. Онегин весьма циничен. И нет никакого секрета (Тургенев сам признался), что Ракитин — это он и есть. Так что, по сути, я играю Тургенева. Я прочитал его биографию и понял, что он был человеком очень чувствительным, редкой доброты по отношению к другим людям. Поэтому мне кажется, что между этими двумя мужчинами мало общего».

«Онегин»

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