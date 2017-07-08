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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    08 июля 2017

    Интересные факты о Жанне Фриске

    Черты к портрету известной певицы

    За годы жизни Жанна Фриске успела многое: сделать карьеру в шоу-бизнесе, стать лидером нескольких телепроектов, попробовать себя в роли ведущей, заслужить статус секс-символа российской эстрады и стать любящей мамой маленькому сыну. В день рождения Жанны Фриске ELLE вспоминает интересные факты из ее жизни.

    Жанна Фриске

    1. Жанну Фриске часто называли русской Кайли Миноуг. Обе исполняли поп-музыку, имели похожую комплекцию, имидж и делали ставку на подчеркнутую сексуальность в выборе сценических нарядов. В начале карьеры откровенные костюмы Фриске часто подвергались осуждению, но с возрастом стиль поп-звезды стал более сдержанным. Все чаще Жанна Фриске появлялась на публике в струящихся платьях свободного кроя и брючных комплектах, как и ее западный «близнец».

    Жанна Фриске
    Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске

    Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске

    2. Красивая фамилия досталась Жанне от бабушки Паулины Вильгельмовны Фриске. До 22 лет Жанна носила фамилию родителей – Копылова, пока вся семья не решила сменить ее на историческую.

    Жанна Фриске

    3. У Жанны Фриске был брат-близнец. Дети родились семимесячными, и мальчик умер при рождении. Фриске узнала об этом во взрослом возрасте.

    Жанна Фриске

    4. Не помышляя о шоу-бизнесе, Жанна Фриске поступила после школы на факультет журналистики МосГУ, но так его и не окончила. На одной вечеринке Фриске познакомилась с Андреем Грозным, продюсером и композитором группы «Блестящие», которого впечатлил танцевальный талант девушки. Он предложил Жанне стать консультантом герлз-бэнда, а затем – войти в состав коллектива. Так началась карьера Жанны Фриске на эстраде. Отец будущей звезды не одобрил решение дочери бросить учебу и некоторое время с ней не разговаривал.

    5. После ухода Жанны из группы «Блестящие» ее место в коллективе заняла младшая сестра Наталья Фриске.

    Жанна Фриске в составе группы «Блестящие»

    Жанна Фриске в составе группы «Блестящие»

    6. Друзья Жанны Фриске называли ее сумасшедшей (в хорошем смысле) собачницей. В детстве Жанна без посторонней помощи выходила умирающего пса, пока родители были в отъезде. Во взрослом возрасте у артистки были лабрадор по кличке Улиус и второй пес Лукреций. Однажды с любимцем случился эксцесс прямо на курорте, но Фриске и тут не растерялась – нашла ветеринара и поставила питомцу капельницу.

    Жанна Фриске
    Жанна Фриске

    7. О волевом характере и невероятной трудоспособности Фриске в шоу-бизнесе ходят легенды. Все, с кем приходилось работать артистке, поражаются ее упорству. Фриске проявила себя как настоящий боец на испытаниях проекта «Последний герой», бесстрашно исполняла акробатические трюки в шоу «Цирк со звездами», а в «Ледниковом периоде» не боялась быть смешной. На съемках клипов и кино Фриске могла сниматься до ночи без единой жалобы на усталость, в то время как остальные участники съемочной группы были готовы уйти с площадки. «Слез ее я не видел ни в детстве, ни сейчас», – рассказывал отец Жанны Фриске в связи с тяжелой болезнью дочери.

    Жанна Фриске

    8. Шоумен Дмитрий Шепелев, гражданский супруг Фриске и отец ее сына Платона, младше возлюбленной на 9 лет. Звезды познакомились на передаче «Достояние республики», которую вел Дмитрий. Поначалу пара скрывала отношения, но совместный досуг и выходы в свет говорили красноречивее слов. Впоследствии ради любимого Фриске отказалась от работы ведущей реалити-шоу «Каникулы в Мексике», сократила количество концертов и на время исчезла из поля зрения светской тусовки. Вскоре стало известно, что в семье Фриске ожидается пополнение.

    Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске

    Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске

    Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске

    9. После рождения сына у певицы диагностировали страшную болезнь – рак головного мозга. Заболевание стремительно прогрессировало, и в скором времени состояние певицы было невозможно скрывать от общественности. Узнав о дорогостоящем лечении артистки, поклонники со всего света перечислили в помощь Жанне 68 746 583 рублей, из которых 3 613 420 рублей ушло на погашение долга за предыдущее лечение в клинике Майами, и 4 665 600 рублей – на оплату нового. 30 008 995 рублей зарезервировали, а оставшиеся 30 458 568 рублей Жанна попросила направить детям с онкологией.

    Жанна Фриске

    Певица отчаянно боролась со страшным недугом почти два года, прошла курс дорогостоящего лечения в лучших клиниках США, Европы и Азии, но, к сожалению, чуда не произошло - болезнь взяла верх. Любимица публики ушла из жизни вечером 15 июня 2015 года, оставшись в сердцах миллионов, как прекрасный, светлый и жизнерадостный человек.

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