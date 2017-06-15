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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

15 июня 2017Агаева Сабина

Самые смешные эпизоды с Кортни Кокс из «Друзей»

Вспоминаем, за что мы обожаем Монику Геллер — не признающую поражений бывшую толстушку с маниакальной тягой к порядку

Звезда культового комедийного сериала 90-х «Друзья» Кортни Кокс сегодня отмечает 53-летие. На момент выхода первой серии телехита актриса была единственной из актерской команды, чье имя было известно публике, — до сериала Кортни Кокс снялась с Джимом Керри в комедии «Эйс Вентура». Однако настоящее признание и любовь публики актриса завоевала именно благодаря своей роли в «Друзьях»: Моника Геллер принесла Кортни Кокс огромный успех и лучших настоящих друзей — Мэттью Перри и Дженнифер Энистон, которая стала крестной матерью дочери Кокс. «Первый год мы каждый четверг собирались у кого-нибудь дома и смотрели сериал. Как правило, у меня, потому что я еще и готовила что-нибудь вкусное», — вспоминает актриса. Никого не напоминает?

Моника и Чендлер ("Друзья")

К слову, после выпуска пилотного эпизода «Друзей» именно героиня Кортни Кокс больше всего полюбилась публике и стала самой популярной из шести друзей. В чем совсем не сложно убедиться — достаточно вспомнить пару смешных эпизодов с участием сегодняшней именинницы.

Чендлер убрался в квартире Моники. И передвинул все вещи...

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