Самые смешные эпизоды с Кортни Кокс из «Друзей»

Звезда культового комедийного сериала 90-х «Друзья» Кортни Кокс сегодня отмечает 53-летие. На момент выхода первой серии телехита актриса была единственной из актерской команды, чье имя было известно публике, — до сериала Кортни Кокс снялась с Джимом Керри в комедии «Эйс Вентура». Однако настоящее признание и любовь публики актриса завоевала именно благодаря своей роли в «Друзьях»: Моника Геллер принесла Кортни Кокс огромный успех и лучших настоящих друзей — Мэттью Перри и Дженнифер Энистон, которая стала крестной матерью дочери Кокс. «Первый год мы каждый четверг собирались у кого-нибудь дома и смотрели сериал. Как правило, у меня, потому что я еще и готовила что-нибудь вкусное», — вспоминает актриса. Никого не напоминает?