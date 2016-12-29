Самые сексуальные актеры за 40

В Голливуде «красавчика Алфи» называются британским Аленом Делоном. Утонченный английский денди, неотразимый плейбой - устоять перед ироничным взглядом этих голубых глаз почти невозможно.

Поздравляя сегодняшнего именинника, ELLE вспоминает и других звездных героев женских грез категории 40+.

Роберт Дауни-младший

(51 год)

Безграничное обаяние + тонкое чувство юмора - вот секрет успеха у женщин Роберта Дауни-младшего. Самый богатый актер современности разменял шестой десяток и купается в зрительской любви как никогда!

Марк Уолберг

(45 лет)

Марк Уолберг покорил Голливуд солидным перечнем не всегда главных, но всегда приметных ролей - «Ночи в стиле буги», «Стрелок», «Боец» и, конечно, «Отступники», где из всех звезд фильма – Ди Каприо, Деймона, Николсона – критики отметили одного его. Но женская половина населения любит актера не только и не столько за талант: Марк из тех плохих парней, которые всегда нравятся девушкам - он был героем отрицательного обаяния и на экране, и в жизни (в юности у актера были проблемы с законом). В самые сексуальные мужчины мира Уолберга записали после модельного дебюта в рекламе белья Calvin Klein. К 45 годам актер вырос из бэд-боя в примерного семьянина и заботливого отца четверых детей, но статус одного из самых желанных мужчин с возрастом не утратил.

Дэниел Крейг

(48 лет)

Говорят, возраст никого не красит. Но Дэниел Крейг яркое исключение из правил. Актеру скоро полтинник, и он беспрецедентно брутален - еще более неотразим, чем 20 лет назад. Одним словом, Бонд нашей мечты!

Вин Дизель

(49 лет)

Кажется, время не властно над этим мужчиной: со времен первого «Форсажа» прошло 14 лет, а магнетизм и обаяние главаря банды безбашенных гонщиков с годами только приумножились.

Мэтт Дэймон

(46 года)

Один из самых востребованных актеров наших дней и страстный поклонник женского общества Мэтт Деймон всегда был обласкан дамским вниманием - и в холостяцкую бытность, и будучи примерным отцом четверых дочерей. Перейдя в категорию красавчиков 40+, Мэтт и в ней стабильно числится в первой десятке.

Леонардо Ди Каприо

(42 лет)

Неисправимый дамский угодник и ценитель белокурых королев глянца Леонардо Ди Каприо стал объектом обожания женского населения после выхода «Титаника». Возраст пошел актеру на пользу: из смазливого юнца Лео вырос в матерого эстета-обольстителя, в разы приумножив армию своих поклонниц.

Брэдли Купер

(41 год)

Он не канонический красавец, не брутал, но именно этого обаятельного ловеласа с лучистым взглядом добрая половина девушек мечтает заполучить в любовники. Счастливицами становились избранные красавицы - Рене Зеллвегер, Зои Салдана, Сьюки Уотерхаус, Ирина Шейк. Who's next?

Венсан Кассель

(50 лет)

Самый обаятельный мерзавец мирового кино столь же притягателен, сколь убедителен в амплуа злодея. К ногам француза пала не только Европа, но и Голливуд. Что там Голливуд - Моника Беллуччи!

Джейсон Стэтхэм

(49 лет)

Суровый британский мачо Джейсон Стэтхэм с годами становится только брутальнее. Вместе со своей хрупкой возлюбленной Рози Хантингтон-Уайтли он - точь-в-точь суперагент 007 и его девушка. По слухам, актер и сам не прочь сыграть шпиона всех времен вслед за Крейгом.

Уилл Смит

(48 лет)

Если есть кто-то, над кем годы не властны, то это Уилл Смит. Природного шарма ему не занимать - капитулировала даже красотка Марго Робби!

Джонни Депп

(53 год)

Самый известный кинопират в мире Джонни Депп с такими внешними данными мог бы запросто всю жизнь играть героев-любовников. Но он предпочел образ эксцентрика и на экране, и в жизни. Впрочем, как бы душка Джонни ни старался скрыть внешность красавца за потертыми штанами и шляпами, девушки продолжают томно вздыхать, глядя на его фотографии.

Джаред Лето

(45 года)

Джаред Лето кажется вообще случайным героем в этом рейтинге - кто даст актеру 45 лет? Несмотря на постоянные эксперименты с внешностью для ролей, по виду актер все тот же энергичный парнишка из 30 seconds to Mars, при виде которого девчонки визжат от восторга.

Мэттью Макконахи

(47 лет)

Перевоплотившись из златовласого пляжного плейбоя ромкомов в серьезного драматического актера с «Оскаром» Мэтью МакКонахи всеми силами старается уйти от образа секс-символа то отращивая небрежную бороду, то теряя вес для роли. Напрасно: признание у женщин Мэттью обеспечено при любом его облике.

Джордж Клуни и Брэд Питт

(55 и 53 года)

Джордж Клуни и Брэд Питт - константа всех рейтингов сексуальности. Если на земле и есть такие мужчины, которым возраст только к лицу, то это Джордж Клуни: приобретя седину, голливудец не только не растерял обаяния, но стал еще более притягателен в глазах женщин, из года в год приумножая огромную армию своих почитательниц.

Джордж Клуни