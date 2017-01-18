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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

18 января 2017

Самые привлекательные актеры в возрасте

Кевин Костнер и еще 5 секс-символов старше 50 лет

Сегодня, 18 января, день рождения отмечает Кевин Костнер. Актер разменял седьмой десяток, но ни ролей, ни поклонниц у американского красавца с годами не убавилось. ELLE поздравляет именинника с 62-летием и вспоминает других звезд, не растерявших с годами мужское обаяние и профессиональную востребованность.

Кевин Костнер

62 год

Сыграв Робина Гуда и культового телохранителя на заре 90-х («Жестяной кубок» и «Послание в бутылке» были уже потом), Кевин Костнер был немедленно провозглашен мировым секс-символом. Таковым он считается и до сих пор. И действительно, с годами актер ничуть не изменился — разве что обзавелся бородой и все чаще стал пробовать себя по ту сторону камеры, в режиссуре. Несмотря на то что он давно остепенился (Костнер — многодетный отец семерых детей) и свой статус секс-символа воспринимает исключительно с усмешкой, дамы продолжают томно вздыхать, глядя на его фотографии.

Кевин Костнер

Кевин Костнер

Алек Болдуин

58 лет

Самый яркий представитель актерского клана Болдуинов значится в секс-символах с середины 80-х. Не зря голубоглазому красавцу удалось заполучить в жены самую желанную женщину планеты, Ким Бейсингер. И не случайно он заслужил титул «принц очарование»: за особую мужскую харизму актера прозвали новым Кэри Грантом. У женской половины аудитории Болдуин действительно имел никак не меньший успех, чем его легендарный предшественник. Актер в возрасте несколько растерял физическую форму, но не фирменное обаяние. Впрочем, и с формой у Алека вскоре должно не быть никаких проблем: его нынешняя супруга — инструктор по йоге.

Алек Болдуин

Алек Болдуин

Шон Пенн

56 лет

Главный голливудский хулиган Шон Пенн и к 56 годам не умерил свой пыл: за последний год актер успел расстаться с красавицей-невестой, сойтись с двумя бывшими женами и обзавестись новыми пассиями. Однако дам, судя по всему, необузданный нрав вольнолюбивого актера только привлекает. Верен Шон только одной своей слабости: как истинный джентльмен, он предпочитает блондинок. Одно то, что перед обаянием Пенна не устояли такие красотки, как Робин Райт, Шарлиз Терон, Скарлетт Йоханссон и Петра Немкова, не говоря уж о Мадонне, которая, по слухам, до сих пор питает нежные чувства к бывшему мужу, весьма красноречиво говорит в пользу героя этого списка. То ли еще будет!

Шон Пенн

Шон Пенн

Джек Николсон

79 лет

О любовных похождениях привлекательного актера Джека Николсона, которому давно перевалило за 70, в Голливуде ходят легенды. Редкая партнерша по фильму могла устоять перед его обольстительным взглядом и сексуальной энергией. Да и сам актер от репутации дамского угодника не открещивается и утверждает, что имел более двух тысяч любовниц. Почему Николсон, превзошедший самого Казанову (у того женщин было на порядок меньше — всего несколько сотен), так ни разу и не попал в ежегодный список живых секс-легенд журнала Maxim, остается загадкой. В официальном браке актер состоял лишь однажды — с Сандрой Найт. После расставания с нею «вечный любовник и вечный злодей-сердцеед» числится в еще и в вечных холостяках — и откровенно наслаждается своим положением! «Мне всегда не хватало женщин. До конца своей жизни я останусь холостяком», — написал Николсон в своей скандальной автобиографии «Джек Николсон — великий соблазнитель».

Джек Николсон

Джек Николсон

Шон Коннери

86 лет

Пусть в прошлом году главный Бонд всех времен Шон Коннери отметил юбилей — 85 лет, больше шестидесяти оскароносному привлекательному актеру все равно никто не дает. В СМИ не раз появлялись тревожные сообщения о проблемах со здоровьем у актера и даже о его смерти, но Коннери лично опроверг эти слухи и вопреки всем домыслам продолжает демонстрировать завидную физическую форму. Все-таки бывших агентов 007 не бывает.

Шон Коннери

Шон Коннери

Дороже «Оскара»: почему Джуд Лоу — главный актер сезона и мужчина мечты?О чем нам говорят сны?

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Дороже «Оскара»: почему Джуд Лоу — главный актер сезона и мужчина мечты?

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