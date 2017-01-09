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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

09 января 2017

Самые красивые пары «Золотого глобуса - 2017»

Лучшие парные выходы знаменитостей

В Голливуде завершилась церемония награждения «Золотой глобус – 2017», давшая старт «горячему» сезону кинопремий, который завершится в конце февраля традиционным вручением статуэток «Оскар». Как и всегда, многие участники и гости церемонии решили разделить волнительный момент со своей второй половиной. Самые красивые звездные пары «Золотого глобуса – 2017» — в нашей галерее.

Джастин Тимберлейк и Джессика Билл

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил редко радуют поклонников совместными выходами, поэтому каждое новое появление пары заслуживает отдельного внимания у публики. Несмотря на регулярно циркулирующие в прессе слухи о беременности актрисы, Джессика появилась на церемонии в платье с глубоким декольте и узким ремешком, подчеркнувшим ее осиную талию. Сейчас пара воспитывает полуторагодовалого сына Тейлора, однако музыкант всегда признавался, что мечтает о дочери. По слухам, сейчас супруги проходят диагностику в одном из лучших ЭКО-центров в США.

Джастин Тимберлейк и Джессика Билл

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

Образ Блейк Лайвли на красной дорожке «Золотого глобуса – 2017» собрал тысячу комплиментов и восторженных отзывов. Молодой маме вновь удалось вернуться в форму в рекордно короткие строки: вторая дочка Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли появилась на свет меньше трех месяцев назад. К слову, в конце декабря пара впервые показала своих малышек публике: двухлетняя Джеймс и новорожденная Инес вместе с мамой пришли поддержать Рейнольдса на церемонии вручения именной звезды на «Аллее славы» в Голливуде.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

Джон Ледженд и Крисси Тейген

Джон Ледженд и Крисси Тейген — частые гости ковровых дорожек. Несмотря на то, что супермодель впервые стала мамой только в апреле, уже спустя несколько недель она вернулась к привычному светскому образу жизни. Любительница провокационных образов, для церемонии «Золотой глобус – 2017» Крисси выбрала на удивление сдержанный наряд: богато декорированное платье в пол с высоким горлом и объемной баской. Джон Ледженд, как и всегда, весь вечер собирал комплименты, адресованные его красавице-супруге.

Джон Ледженд и Крисси Тейген

Крис Хемсворт и Эльза Патаки

На эту пару можно смотреть бесконечно! Эльза Патаки и Крис Хемсворт, как и всегда, стали безусловным украшением прошедшей церемонии. В белом полупрозрачном платье-бюстье с небольшим шлейфом Эльза выглядела особенно трогательно и беззащитно на фоне брутального Хемсворта. Семейной идиллии влюбленных остается только позавидовать.

Крис Хемсворт и Эльза Патаки

Натали Портман и Бенджамин Мильпье

Еще одна пара, появление которой всегда обсуждается в прессе, — Натали Портман и ее супруг, хореограф Бенджамин Мильпье. Стоит отметить, что на протяжении всего вечера возлюбленный актрисы, которая совсем скоро станет мамой во второй раз, не отходил от нее ни на шаг.

Натали Портман и Бенджамин Мильпье

Голди Хоун и Курт Рассел

Голди Хоун и Курт Рассел — один из самых долгоиграющих союзов Голливуда. Роман актеров начался в далеком 1983 году на съемках фильма «Пересменка». За эти годы влюбленные так и не связали себя узами браками — актриса уверена, что, как только они с Куртом обменяются клятвами верности, их отношениям придет конец. Возможно, в словах 70-летней знаменитости есть своя доля истины, иначе как объяснить влюбленные взгляды, которые Рассел то и дело бросает в адрес Хоун на ковровой дорожке, словно 30 лет назад.

Голди Хоун и Курт Рассел

СЭМ ТЕЙЛОР-ВУД И ААРОН ТЕЙЛОР-ДЖОНСОН

Минувшей ночью 26-летний Аарон Тейлор-Джонсон получил свой первый «Золотой глобус» за роль второго плана в фильме Тома Форда «Под покровом ночи». Поддержать актера в этот знаменательный день пришла его 49-летняя супруга, сценарист и режиссер Саманта Тейлор-Джонсон. Пара в очередной раз доказала, что 23-летняя разница в возрасте не помеха для личного счастья: влюбленные воспитывают четырех дочерей (двух от прошлого брака Саманты и двух общих), а также поддерживают друг друга во всех начинаниях.

СЭМ ТЕЙЛОР-ВУД И ААРОН ТЕЙЛОР-ДЖОНСОН

Сильвестр Сталлоне с женой и дочерьми

Не парный, но семейный выход Сильвестра Сталлоне с женой и дочерьми, Софией, Систин и Скарлет, которые как и всегда оказались в центре всеобщего внимания. Сам актер шутит, что появления его наследниц на светских мероприятиях в последнее время ждут больше, чем его собственного К слову, юные леди уже вполне привыкли ко вспышкам фотокамер и уверенно позируют на красной дорожке наравне со звездными родителями.

Сильвестр Сталлоне с женой и дочерьми

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