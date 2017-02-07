Самые красивые мужчины мирового кино

В свое время модельные внешние данные открыли перед Эштоном Катчером все двери: не только в мир моды и кино, но даже к сердцу самой Деми Мур. Впрочем, сегодня дива льет слезы - история их драматичного расставания стала для амбициозного красавца грандиозным пиар-ходом.

Эштон Катчер

ELLE поздравляет актера с 39-летием и вспоминает других самых красивых мужчин кино.

Британца Орландо Блума записали в голливудские красавцы после ряда успешных эпических ролей - сначала во «Властелине колец», давшем Блуму пропуск в большое кино, а после в «Трое» и «Пиратах Карибского моря». Едва ли мы вспомним еще хотя бы пару заметных ролей в послужном списке сегодняшнего именинника - в СМИ Орландо чаще называют секс-символом и только во вторую и в третью очередь - талантливым актером. Впрочем, статус записного красавца ничуть не мешает развитию карьеры Блума, и даже напротив, служит верным подспорьем.

Орландо Блум

Само слово секс-символ вызывает в голове ассоциации с Брэдом Питтом. Статус самого красивого мужчины кино актер заслуженно носит почти 30 лет и продолжает его подтверждать, лидируя во всевозможных мужских рейтингах. Голубоглазый блондин с возрастом стал более брутальным, но даже в характерных ролях его сексуальная харизма выходит на первый план.

Брэд Питт

Слава смазливого юнца, ставшего героем девичьих грез, обрушилась на Леонардо Ди Каприо после выхода «Титаника» - в 90-х он стал самым узнаваемым красавцем планеты. К зрелым годам он сумел не раз доказать, что является одним из лучших актеров современности - к выбору ролей Лео подходит куда более тщательно, нежели к поддержанию имиджа главного ловеласа Голливуда.

Леонардо Ди Каприо

В одночасье проснуться знаменитым Брэдли Куперу помогло отнюдь не актерское дарование: пропуск в высшую лигу Голливуда звезде «Мальчишника в Вегасе» дали, что называется, за красивые глаза.

Брэдли Купер

Фильмография Арми Хаммера пока насчитывает немного ролей, зато актеру довелось играть с такими корифеями, как Джонни Депп, Джулия Робертс, Леонардо Ди Каприо и Джуди Денч. За обаятельную улыбку актера сразу окрестили новым секс-символом Голливуда. А после выхода на экраны шпионского боевика «Агенты А.Н.К.Л», где Хаммеру досталась роль неотразимого агента КГБ Ильи Курякина, он навсегда покорил сердца женской половины нашей аудитории.

Арми Хаммер

Роберт Паттинсон растопил женские сердца проверенным способом - сыграв в фэнтези про вампирскую любовь. Так бледнокожий долговязый британец с копной спутанных волос в одночасье стал не просто любимцем женщин, но и новым эталоном мужской красоты.

Роберт Паттинсон

В детстве Джуд Лоу и натерпелся от одноклассников за смазливую внешность настолько - ему даже пришлось сменить школу. Спустя годы «красавчик Алфи» превратился в самого желанного мужчину планеты, став британским Аленом Делоном.

Джуд Лоу

Иэн Сомерхолдер покорил девушек пронзительным взглядом голубых глаз. Имя жгучего красавца трудно правильно произнести с первого раза, зато забыть коварный прищур самого желанного киновампира невозможно.

Иэн Сомерхолдер

Райана Гослинга девушки любят за харизму и острый ум. И пусть на экране он чаще герой отрицательного обаяния, за фирменное «Hey girl» из уст кумира дамы готовы буквально на все.

Райан Гослинг

Братья Крис и Лиам Хемсворт хоть и не одинаковы с лица, зато оба числятся в списке женских любимцев. На радость дам, Хемсворт-младший пока еще ходит в холостяках.

Крис и Лиам Хемсворт

Еще один очевидный красавец - анличанин Генри Кавилл. Актера прочили на главную роль в «Пятьдесят оттенков серового», но свою минуту славы и поклонение женщин планеты он заслужил ролью всемогущего Супермэна и секретного агента подразделения «А.Н.К.Л.»

Генри Кавилл

Выражение «слава бежит впереди человека» справедлива в отношении Джейми Дорнана. Экранизация нашумевшей эротической трилогии «Пятьдесят оттенков серого» в главной роли с ирландцем еще до выхода на экраны сделала своего героя самым желанным мужчиной современности. То ли еще будет: в будущем году на экраны выходит продолжение киноистории про роковую страсть.

Джейми Дорнан

Ченнинг Татум толпами поклонниц обязан скорее не актерскому дарованию, а застенчивой улыбке и рельефному торсу, который неустанно демонстрирует на радость поклонницам в каждой новой киноработе.