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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

22 декабря 2016

Самые красивые француженки

15 красавиц родом из Франции

22 декабря день рождения отмечает Ванесса Паради — утонченная и элегантная уроженка Франции. По случаю ELLE выбрал и других красавиц, от которых просто невозможно отвести взгляд.

Летиция Каста

Летиция Каста француженки, фото, самые красивые

Вопреки всем домыслам о модельном бизнесе, «горячая француженка» не признает диет, и, если верить красавице, своей роскошной фигурой обязана не пластическим хирургам, а крепким нормандским сливкам, творожку и маслу.

Софи Марсо

Софи Марсо француженки, фото, самые красивые

Очаровательный плод любви водителя трейлера и продавщицы. В 14 лет хрупкая главная героиня фильма «Бум» и «Бум-2» разбила сердца подростков в родной стране и завоевала уважение критиков, став самой молодой обладательницей премии «Сезар». Амплуа сентиментальной и утонченной француженки помогло Софи получить роль принцессы в картине «Храброе сердце» и войти во все возможные списки самых красивых европейских актрис.

Одри Тоту

Одри Тоту француженки, фото, самые красивые

В Голливуде ее в шутку называют «вторым величайшим французским достижением после круассанов». Кажется, что сценарий «Амели» писали специально под эту миниатюрную и изобретательную актрису. По крайней мере, роль она получила после того, как режиссер Жан-Пьер Жене увидел портрет Одри на афише. По признанию Тоту, секрет ее вечной молодости и привлекательности — здоровый сон. Самая красивая француженка проводит в постели по 10 часов в сутки.

Брижит Бардо

Брижит Бардо француженки, фото, самые красивые

Самая сексуальная блондинка мирового кинематографа, которая может поспорить за это звание с самой Мэрилин Монро. Интересно, что журнал ELLE сыграл не последнюю роль в личной жизни и карьере красавицы-актрисы. В 1950 году фотография 16-летней Бардо появилась на обложке французской версии журнала. Этот кадр так поразил будущего режиссера Роже Вадима, что он решил пригласить ее на пробы. Начало карьеры было положено. Известно, что именно благодаря эффектной фигуре Бардо в моду вошел купальник бикини. Француженка была идеалом красоты для Джона Леннона.

Катрин Денев

Катрин Денев француженки, фото, самые красивые

За звание национального символа страны эта роскошная актриса с активной гражданской позицией может поспорить с Эйфелевой башней. В негласном списке любовных побед (комментировать которые Денев отказывается) фигурируют Марчелло Мастроянни, Роман Полански, Ален Делон и «один президент Франции».

Изабель Аджани

Изабель Аджани француженки, фото, самые красивые

Руководству знаменитого театра «Комеди Франсез» было достаточно одного беглого взгляда на 19-летнюю парижанку, чтобы предложить ей контракт на 20 лет с пометкой «она способна воспламенить зрителей». Аджани начала сниматься в кино, когда ей было всего 14, но по-настоящему пленила весь мир в 1994 году, в возрасте 39 лет, после выхода на экраны «Королевы Марго». Выразительные голубые глаза Аджани — «подарок» ее баварки-мамы, а контрастные черные волосы — папы-алжирца.

Ева Грин

Ева Грин француженки, фото, самые красивые

Femme fatale, «девушка Бонда» и «черная орхидея» мирового кинематографа, в которой поразительным образом сочетаются два противоположных амплуа: дерзкой хулиганки и готической принцессы. К слову, в мире Грин не одна такая. Не многие знают, что у Евы есть сестра-близнец.

Марион Котийяр

Марион Котийяр француженки, фото, самые красивые

Абсолютный эталон классической французской красоты: миндалевидные глаза, вздернутый носик и ямочка на подбородке. Для роли Эдит Пиаф Марион пришлось отрезать волосы и полностью сбрить брови на время съемок, не растеряв при этом ни грамма природного обаяния.

Элисон Ле Борж

Элисон Ле Борж француженки, фото, самые красивые

Лицо и тело компании Intimissimi поражает не только волнующими изгибами тела, но и, прежде всего, магнетическим взглядом серых глаз. Она явно «позаимствовала» его у знаменитого дедушки — Алена Делона.

Эммануэль Беар

Эммануэль Беар француженки, фото, самые красивые

Это одна из тех редких и статных красавиц, над которыми время не властно. Стоило 40-летней актрисе появиться обнаженной на обложке французского ELLE в 2003 году, как весь тираж был раскуплен за рекордные три дня!

Жюльет Бинош

Жюльет Бинош француженки, фото, самые красивые

Возможно, Деми Мур до сих пор не может простить эту изысканную и решительную парижанку за то, что она увела у нее прямо из под носа роль медсестры Ханны в картине «Английский пациент», за которую Бинош получила «Оскар». Жюльет не раз признавалась, что «чувствует себя странно»: для родных французов — иностранка, для иностранцев — француженка. Но и для тех, и для других — совершенная.

Карла Бруни

Карла Бруни француженки, фото, самые красивые

Мы немного схитрили, добавив певицу и фотомодель в нашу французскую подборку. Происходит Бруни из состоятельной итальянской семьи, и родилась она в Турине. Но именно во Франции «запротоколировали» ее успех и красоту: она вошла в список самых высокооплачиваемых моделей, выпустила дебютный музыкальный альбом, стала первой леди страны и новой «Марианной» — символом республики, выполненным в форме бюста с лицом знаменитой жительницы страны. К примеру, до Карлы для него позировали Катрин Денев и Брижит Бардо.

Беренис Марло

Беренис Марло француженки, фото, самые красивые

Еще одна экзотическая парижанка — и еще одна подружка секретного агента Ее Величества. В 23-й части бондианы «Координаты: «Скайфолл» всех зрителей у экранов соблазнил не Джеймс Бонд, а эта знойная француженка, в жилах которой течет и камбоджийская кровь.

Ванесса Паради

Ванесса Паради француженки, фото, самые красивые

Нестандартная красота знаменитой актрисы и музыкальной исполнительницы регулярно становится темой для жаркой полемики. За глаза миниатюрную экс-возлюбленную Джонни Деппа называют «Маленький ангел». Спорить с этим очаровательным прозвищем не станет никто, кто хотя бы раз в жизни сталкивался с этой обаятельной женщиной с пикантной щербинкой.

Анна Муглалис

Анна Муглалис француженки, фото, самые красивые

В 2002 году своенравную театральную актрису заметил Карл Лагерфельд и решил сделать ее своей персональной музой. Сначала девушка стала лицом нового аромата Allure от Chanel, а затем, с подачи модного Кайзера, исполнила роль великой соотечественницы в фильме «Коко Шанель и Игорь Стравинский». После этой картины актриса-полиглот (говорит на пяти языках) стала эталоном красоты для придирчивых французов. Карл плохого не посоветует.

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