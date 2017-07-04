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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    04 июля 2017Личагина Полина

    Самые известные модели плюс сайз

    ELLE — о популярных девушках с пышными формами

    Давно ушли те времена, когда стандартом женской красоты считалась некогда сидевшая у всех на устах формула «90-60-90». В последние годы, особенно в связи с развитием соцсетей и повсеместной доступностью информации, совершенно естественным стало обсуждать тему любви к своему телу и принятия себя такой, какая есть. Это доказывает и с каждым годом увеличивающееся количество моделей плюс сайз, успешно развенчивающих мифы об эталоне женской красоты и отменяющих устаревшие клише. ELLE — о самых популярных моделях плюс сайз.

    Модели плюс сайз

    Модели плюс сайз пользуются огромным успехом в современной индустрии моды: дизайнеры все чаще приглашают их на подиумы, а мастера маркетинга чувствуют их момент, снимая в рекламе. Безусловно, сама идея появления в журналах и на подиумах моделей размера плюс сайз была очень своевременной и логичной — большинству представительниц прекрасного пола просто надоело смотреть на одежду, которую невозможно носить в реальной жизни. Разумеется, фотосессии с участием пышнотелых красавиц, в частности, в белье или топлес, не обходятся без фотошопа, однако тренд на большую естественность налицо. Мы решили вспомнить моделей плюс сайз, которые совершили революцию в моде 2000-x.

    Главный козырь модели плюс сайз — светящееся от счастья лицо. Если посмотреть на пышнотелых манекенщиц, именно это сияние бросается в глаза прежде всего. Поскольку внимание к модели плюс сайз особенно критичное, ей очень важно излучать внутреннюю красоту и гармонию с собой, а также выглядеть непринужденно перед камерой, особенно снимаясь в рекламе нижнего белья или купальников.

    Маркита Принг

    Модели плюс сайз фото: Маркита Принг

    Среди самых популярных моделей плюс сайз, чаще других мелькающих на рекламных фото сегодня, — американки. Возглавляет список Маркита Принг, за 8 лет сделавшая себе имя в индустрии моды. Маркита — приверженец здорового образа жизни и всегда излучает оптимизм и уверенность в себе.

    Тара Линн

    Модели плюс сайз фото: Тара Линн
    Модели плюс сайз фото

    Тара прославилась эпохальным снимком для обложки французского журнала ELLE, начав популяризацию новых критериев красоты в индустрии моды. В детстве и юности она сильно комплексовала по поводу своего тела, однако приняла его и полюбила, что и пытается с тех пор популяризировать среди поклонниц.

    Робин Лаули

    Модели плюс сайз фото: Робин Лаули
    Модель размера плюс сайз

    Робин, ставшая первой моделью нестандартных форм, снявшейся для одного из глянцевых журналов практически без фотошопа, считается самой откровенной моделью плюс сайз, готовой на смелые фотосессии. Пышнотелая американка не стесняется своего тела, а наоборот, всячески подчеркивает его в объективе фотокамер.

    Эшли Грэм

    Модели плюс сайз фото: Эшли Грэм
    Модели плюс сайз без фотошопа

    Еще одна модель плюс сайз, активно пропагандирующая принятие своего тела во всей его красоте, Эшли Грэм успела сняться для десятка рекламных кампаний ведущих брендов, включая Levi’s, Lane Bryant, Marina Rinaldi и Addition Elle, популярной марки нижнего белья плюс сайз. В этом году журнал Time включил Эшли в рейтинг самых влиятельных людей мира в категории «лидеры».

    Катя Жаркова

    Модели плюс сайз фото: Катя Жаркова
    Русские модели плюс сайз

    Русские модели плюс сайз только начинают завоевывать мировую популярность. Среди самых востребованных представительниц нашей страны на мировой модной арене в этом сегменте можно назвать Катю Жаркову, в 2015 году снявшуюся в эксклюзивной фотосессии для ELLE Россия. Сегодня Катя — успешная международная модель, блогер и телеведущая, а вдобавок к этому еще и молодая мама.

    Александра Дейнега

    Модели плюс сайз в белье

    Будущее за моделями нестандартных форм. Это доказывает быстро растущая популярность еще одной российской модели Александры Дейнеги, представляющей Москву. Едва начав свою профессиональную карьеру, Александра постоянно снимается для журналов, календарей, каталогов белья и одежды — на родине и за границей.

    Фото: ELLE, East News, H&M, Instagram

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