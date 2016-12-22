Самые известные Анны

Сегодня, 22 декабря, Анны празднуют свой день ангела. Неудивительно, что среди знаменитостей так много представительниц прекрасной половины человечества с этим именем: считается, что Анны крайне харизматичны, артистичны, умеют привлекать к себе внимание и «держать аудиторию». Они справедливы и добры по отношению к окружающим, поэтому так успешны в профессиях, связанных с постоянным общением и публичными выступлениями. Что же касается семьи, то Анна обычно преданная и верная жена, готовая многое простить своему избраннику. В честь именин ELLE решил собрать список из самых известных Анн по обе стороны Атлантики.