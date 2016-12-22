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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

22 декабря 2016

Самые известные Анны

В честь именин вспоминаем самых популярных обладательниц этого имени

Сегодня, 22 декабря, Анны празднуют свой день ангела. Неудивительно, что среди знаменитостей так много представительниц прекрасной половины человечества с этим именем: считается, что Анны крайне харизматичны, артистичны, умеют привлекать к себе внимание и «держать аудиторию». Они справедливы и добры по отношению к окружающим, поэтому так успешны в профессиях, связанных с постоянным общением и публичными выступлениями. Что же касается семьи, то Анна обычно преданная и верная жена, готовая многое простить своему избраннику. В честь именин ELLE решил собрать список из самых известных Анн по обе стороны Атлантики.

Анна Чиповская

Актриса

Анна Чиповская

Анна Курникова

Спортсменка

Анна Курникова

Анна Нетребко

Певица

Анна Нетребко

Анна Фэрис

Актриса

Анна Фэрис

Анна Михалкова

Актриса

Анна Михалкова

Анна Кендрик

Актриса

Анна Кендрик

Анна Меликян

Режиссер

Анна Меликян

Анна Пэкуин

Актриса

Анна Пэкуин

Анна Вьялицына

Модель

Анна Вьялицына

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