С Новым годом! Поздравления от звезд

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Яна Рудковская, Елена Летучая, Дарья Чаруша и другие звезды поздравляют читательниц ELLE с наступающими праздниками
Телеведущая
«Всем читательницам ЕLLE я желаю Любви: любить и быть любимыми, любить жизнь во всех ее проявлениях, заниматься любимым делом и конечно же любить себя, баловать себя, и ощущать гармонию внутри. Всегда Ваша ЕЛ»
Продюсер и фигурист
«Поздравляем всех подписчиков и читателей сайта elle.ru мы поздравляем с наступающим 2017 годом. И мы желаем вам, чтобы вы были счастливы и здоровы и, самое главное, чтобы вы верили в чудеса, потому что чудеса иногда действительно случаются. И если мы будем верить и еще для этого много работать, то под Новый год будут происходить самые настоящие чудеса! Верьте в чудеса и загадывайте желания. Всем всего самого наилучшего и, конечно, любви и добра.»
Ведущая и ди-джей
«Дорогие читатели ELLE, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Я в уходящем году увлеклась тремя новыми вещами: притащила домой иконы, сделанные из жемчужинок, стала слушать только Моцарта, посмотрев сериал «Моцарт в Джунглях», и увлеклась гороскопами! Мне мой муж сказал: «Рит, ты стареешь», а я подумала, что нет, это не старость, это просто что-то новое в моей жизни. Раньше в моей жизни были клубы, AC/DC и Чехов. Я же могу поменять Чехова на Моцарта? Не бойтесь что-то менять, только без фанатизма. И еще хотелось бы вам пожелать особое внимание уделять друзьям. Хорошего настроения и отлично провести время на праздниках!»
Актер
«Любимые женщины!! Без вас нет жизни, нет смысла!! Обожаю вас и боготворю))
Пусть Новый год огненного Петуха принесет вам радость, свет, любовь, вдохновение, здоровье и удачу)) Любите, будьте женственными и пусть вокруг вас будут достойные, мужественные и удачливые мужчины!
Волшебства вам, прекрасные!!»
Музыкант
«Хочу пожелать в новом году всем, всем, всем быть смелыми и искренними в отношении своего времени. Любите прямо сейчас каждую минуту своей жизни. Не тратьте ее на то, что вас не радует. А то, что вы можете изменить, меняйте в ту же секунду. Будьте красивыми и гордитесь собой. Счастья!!!!»
Роман Пашков: «Всех с Новым годом! Любите себя будьте в гармонии с окружающим миром! Здоровья вам и легкости бытия.»
Руслан Тагиев: »Друзья, пусть ваша жизнь станет яркая, как раскраска символа будущего года красного петуха!»
Актриса
Желаю вам разрешить и позволить себе все то, что вы раньше себе запрещали. Доверять своим чувствам, желаниям, доверять людям и ситуациям. Помните, что сейчас все хорошо и будет еще лучше!
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