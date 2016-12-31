С Новым годом! Поздравления от звезд

Елена Летучая

Телеведущая

ФОТО Instagram @elenapegas

«Всем читательницам ЕLLE я желаю Любви: любить и быть любимыми, любить жизнь во всех ее проявлениях, заниматься любимым делом и конечно же любить себя, баловать себя, и ощущать гармонию внутри. Всегда Ваша ЕЛ»

Яна Рудковская и Евгений Плющенко

Продюсер и фигурист

ФОТО Instagram @rudkovskayaofficial

«Поздравляем всех подписчиков и читателей сайта elle.ru мы поздравляем с наступающим 2017 годом. И мы желаем вам, чтобы вы были счастливы и здоровы и, самое главное, чтобы вы верили в чудеса, потому что чудеса иногда действительно случаются. И если мы будем верить и еще для этого много работать, то под Новый год будут происходить самые настоящие чудеса! Верьте в чудеса и загадывайте желания. Всем всего самого наилучшего и, конечно, любви и добра.»

Маргарита Митрофанова

Ведущая и ди-джей

ФОТО Instagram @margaritamitrofanova

«Дорогие читатели ELLE, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Я в уходящем году увлеклась тремя новыми вещами: притащила домой иконы, сделанные из жемчужинок, стала слушать только Моцарта, посмотрев сериал «Моцарт в Джунглях», и увлеклась гороскопами! Мне мой муж сказал: «Рит, ты стареешь», а я подумала, что нет, это не старость, это просто что-то новое в моей жизни. Раньше в моей жизни были клубы, AC/DC и Чехов. Я же могу поменять Чехова на Моцарта? Не бойтесь что-то менять, только без фанатизма. И еще хотелось бы вам пожелать особое внимание уделять друзьям. Хорошего настроения и отлично провести время на праздниках!»

Павел Деревянко

Актер

ФОТО Instagram @pablo_derevyanko

«Любимые женщины!! Без вас нет жизни, нет смысла!! Обожаю вас и боготворю))

Пусть Новый год огненного Петуха принесет вам радость, свет, любовь, вдохновение, здоровье и удачу)) Любите, будьте женственными и пусть вокруг вас будут достойные, мужественные и удачливые мужчины!

Волшебства вам, прекрасные!!»

Дарья Чаруша

Музыкант

ФОТО Instagram @charusha

«Хочу пожелать в новом году всем, всем, всем быть смелыми и искренними в отношении своего времени. Любите прямо сейчас каждую минуту своей жизни. Не тратьте ее на то, что вас не радует. А то, что вы можете изменить, меняйте в ту же секунду. Будьте красивыми и гордитесь собой. Счастья!!!!»

Группа «Градусы»

ФОТО Instagram @gradusy_band

Роман Пашков: «Всех с Новым годом! Любите себя будьте в гармонии с окружающим миром! Здоровья вам и легкости бытия.» Руслан Тагиев: »Друзья, пусть ваша жизнь станет яркая, как раскраска символа будущего года красного петуха!»

Маруся Зыкова

Актриса

ФОТО Instagram @zykovamarusya