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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

23 декабря 2016

Развод отменяется: пары, которые передумали расставаться

Самые неожиданные звездные камбеки 2016 года

Два раза в одну реку не войти, однако героям этого обзора все же удалось сломать стереотипы. Казалось, отношения этих звездных пар обречены и крах неминуем, но своим примером они сумели доказать, что кризис в семейной жизни можно преодолеть, а ошибки — понять и простить. ELLE вспоминает самые обсуждаемые звездные камбеки 2016 года.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин

Меган Фокс и Брайан Остин Грин

Кризис в отношениях Меган Фокс и Брайана Остина Грина наступил еще в 2015 году. Инициатором развода стал актер, а негласной причиной раздора в паре — его ревность к профессиональным успехам супруги. Пара подала иск в суд, Грин даже потребовал от Меган алиментов. Казалось, супруги прошли точку невозврата, как вдруг выяснилось неожиданное обстоятельство — актриса забеременела от без двух минут бывшего мужа. В итоге малыш Джорни Ривер — так супруги назвали своего третьего сына — спас семью от развода. Меган Фокс и Брайан Остин Грин дали друг другу еще один шанс.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер

Отчасти похожую ситуацию пережили Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер. Полтора года назад стало известно, что супруги разводятся — актер изменил жене с няней их троих детей. Впрочем, вовремя одумались и решили повременить с расторжением брака ради детей. До сих пор Аффлек и Гарнер формально остаются мужем и женой, не строят ни с кем параллельно отношений и даже проживают под одной крышей. А в середине лета папарацци сделали любопытный снимок, на котором у актрисы проглядывается округлившийся живот. Отвечая на расспросы журналистов относительно беременности, актриса и не думала ничего отрицать: «И что с того?».

Холли Берри и Оливье Мартинес

Холли Берри и Оливье Мартинес

Отношения Холли Берри с третьим супругом Оливье Мартинесом похожи на бесконечную «Санта-Барбару». Поэтому новость о разводе актеров в октябре 2015 года поклонники не приняли всерьез. И правильно сделали: уже весной пара отправилась в совместный отпуск в Мексику, который, очевидно, пошел звездной чете на пользу: слушание о разводе было решено отложить — Мартинес и Берри попытались начать все сначала. Причиной постоянных раздоров в семье являются не только пресловутые плотные графики и постоянные разлуки, но и взрывной характер актера. Впрочем, ради полноценной семьи для детей Берри вновь закрыла глаза на недостатки мужа. To be continued...

Диана Крюгер и Джошуа Джексон

Диана Крюгер и Джошуа Джексон

Самым мирным на фоне звездных расставаний уходящего года стал разрыв Дианы Крюгер и Джошуа Джексона. Пара разошлась тихо, без скандалов, по обоюдному согласию, оставив за плечами 10 лет абсолютной идиллии. О причинах никто не распространялся, но в кулуарах шептались, что актриса изменила партнеру с коллегой по фильму Норманом Ридусом. Ссору с любимым Диана переживала тяжело и в тоске по супругу даже публиковала публичные статусы в социальных сетях: «Если вам посчастливилось найти такого же сумасшедшего, как вы, ни в коем случае не отпускайте его». Джексон тем временем утешался в компании давней любви — Кэти Холмс. Впрочем, долго вдали друг от друга супруги так и не смогли держаться и, вопреки заявлениям о прекращении отношений, продолжают всюду появляться вместе.

Джулия Робертс и Дэнни Модер

Джулия Робертс и Дэнни Модер

Сообщения о проблемах в семье Джулии Робертс и Дэнни Модера появляются в прессе с завидным постоянством. Однако в этом году брак актрисы всерьез висел на волоске. Инсайдеры сообщали, что Модер устал терпеть несдержанный характер супруги и ее манию все контролировать и после 13 совместно прожитых лет решил подвести черту под этими отношениями. Поговаривали, брак давно трещал по швам и Модер давно бы ушел от Робертс, если бы не двое общих детей. Как ни удивительно, но и на этот раз ситуацию спас ребенок: по неподтвержденным данным, актриса забеременела в третий раз. «Джулия даже в самых своих смелых мечтах не могла представить такое — забеременеть в 48!» — сообщил инсайдер, добавив, что супруги увидели в этом сигнал к спасению брака.

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