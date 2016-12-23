Развод отменяется: пары, которые передумали расставаться

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Самые неожиданные звездные камбеки 2016 года
Два раза в одну реку не войти, однако героям этого обзора все же удалось сломать стереотипы. Казалось, отношения этих звездных пар обречены и крах неминуем, но своим примером они сумели доказать, что кризис в семейной жизни можно преодолеть, а ошибки — понять и простить. ELLE вспоминает самые обсуждаемые звездные камбеки 2016 года.
Кризис в отношениях Меган Фокс и Брайана Остина Грина наступил еще в 2015 году. Инициатором развода стал актер, а негласной причиной раздора в паре — его ревность к профессиональным успехам супруги. Пара подала иск в суд, Грин даже потребовал от Меган алиментов. Казалось, супруги прошли точку невозврата, как вдруг выяснилось неожиданное обстоятельство — актриса забеременела от без двух минут бывшего мужа. В итоге малыш Джорни Ривер — так супруги назвали своего третьего сына — спас семью от развода. Меган Фокс и Брайан Остин Грин дали друг другу еще один шанс.
Отчасти похожую ситуацию пережили Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер. Полтора года назад стало известно, что супруги разводятся — актер изменил жене с няней их троих детей. Впрочем, вовремя одумались и решили повременить с расторжением брака ради детей. До сих пор Аффлек и Гарнер формально остаются мужем и женой, не строят ни с кем параллельно отношений и даже проживают под одной крышей. А в середине лета папарацци сделали любопытный снимок, на котором у актрисы проглядывается округлившийся живот. Отвечая на расспросы журналистов относительно беременности, актриса и не думала ничего отрицать: «И что с того?».
Отношения Холли Берри с третьим супругом Оливье Мартинесом похожи на бесконечную «Санта-Барбару». Поэтому новость о разводе актеров в октябре 2015 года поклонники не приняли всерьез. И правильно сделали: уже весной пара отправилась в совместный отпуск в Мексику, который, очевидно, пошел звездной чете на пользу: слушание о разводе было решено отложить — Мартинес и Берри попытались начать все сначала. Причиной постоянных раздоров в семье являются не только пресловутые плотные графики и постоянные разлуки, но и взрывной характер актера. Впрочем, ради полноценной семьи для детей Берри вновь закрыла глаза на недостатки мужа. To be continued...
Самым мирным на фоне звездных расставаний уходящего года стал разрыв Дианы Крюгер и Джошуа Джексона. Пара разошлась тихо, без скандалов, по обоюдному согласию, оставив за плечами 10 лет абсолютной идиллии. О причинах никто не распространялся, но в кулуарах шептались, что актриса изменила партнеру с коллегой по фильму Норманом Ридусом. Ссору с любимым Диана переживала тяжело и в тоске по супругу даже публиковала публичные статусы в социальных сетях: «Если вам посчастливилось найти такого же сумасшедшего, как вы, ни в коем случае не отпускайте его». Джексон тем временем утешался в компании давней любви — Кэти Холмс. Впрочем, долго вдали друг от друга супруги так и не смогли держаться и, вопреки заявлениям о прекращении отношений, продолжают всюду появляться вместе.
Сообщения о проблемах в семье Джулии Робертс и Дэнни Модера появляются в прессе с завидным постоянством. Однако в этом году брак актрисы всерьез висел на волоске. Инсайдеры сообщали, что Модер устал терпеть несдержанный характер супруги и ее манию все контролировать и после 13 совместно прожитых лет решил подвести черту под этими отношениями. Поговаривали, брак давно трещал по швам и Модер давно бы ушел от Робертс, если бы не двое общих детей. Как ни удивительно, но и на этот раз ситуацию спас ребенок: по неподтвержденным данным, актриса забеременела в третий раз. «Джулия даже в самых своих смелых мечтах не могла представить такое — забеременеть в 48!» — сообщил инсайдер, добавив, что супруги увидели в этом сигнал к спасению брака.
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