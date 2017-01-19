«Райан Рейнольдс принадлежит мне!»: эмоциональная речь Блейк Лайвли

Свою благодарственную речь голливудская актриса посвятила теме женской силы. «Моя мама с самого детства говорила мне, что не нужно позволять кому-то в чем-то себя ограничивать. Я всегда была амбициозным ребенком. Я ставила перед собой цели, знала, что, исполнив их, стану успешной и счастливой. Одной из целей было знакомство со Spice Girls . Этого так и не произошло, но это был первый раз, когда я поняла, что такое женская сила: они были такими разными, и каждая принадлежала только себе. И сейчас вы голосовали не за фильм и не за меня, а за женскую силу. Спасибо вам! Люди хотят слышать истории о женщинах, и мы хотим услышать ваши истории. Вы должны быть услышаны, и никто не должен вас ограничивать », — эмоционально говорила Блейк .

Победительница завершила выступление благодарностью своему супругу, актеру Райану Рейнольдсу: «Спасибо вам и спасибо моему мужу, который для меня все. Но он вам не достанется, он принадлежит мне!», — пошутила актриса.

Муж Лайвли не присутствовал на церемонии, хотя тоже должен был получать призовую статуэтку: Рейнольдса выбрали любимым актером.