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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

19 января 2017

«Райан Рейнольдс принадлежит мне!»: эмоциональная речь Блейк Лайвли

На премии People’s Choice Awards 2017 актриса произнесла речь о женской силе и пошутила о своем супруге

Вчера, 18 января, в Лос-Анджелесе состоялась премия People’s Choice Awards 2017, лауреатов которой определяют путем зрительского голосования. Победительницей в номинации «Любимая драматическая актриса» выбрали Блейк Лайвли. Звезда сериала «Сплетница» одержала победу благодаря роли в фильме «Отмель». В этой номинации Лайвли обошла Эми Адамс, Мерил Стрип, Эмили Блант и Джулию Робертс.

Блейк Лайвли
Блейк Лайвли

Свою благодарственную речь голливудская актриса посвятила теме женской силы. «Моя мама с самого детства говорила мне, что не нужно позволять кому-то в чем-то себя ограничивать. Я всегда была амбициозным ребенком. Я ставила перед собой цели, знала, что, исполнив их, стану успешной и счастливой. Одной из целей было знакомство со Spice Girls. Этого так и не произошло, но это был первый раз, когда я поняла, что такое женская сила: они были такими разными, и каждая принадлежала только себе. И сейчас вы голосовали не за фильм и не за меня, а за женскую силу. Спасибо вам! Люди хотят слышать истории о женщинах, и мы хотим услышать ваши истории. Вы должны быть услышаны, и никто не должен вас ограничивать», — эмоционально говорила Блейк.

Блейк Лайвли
Блейк ЛайвлиФОТОGetty Images

Победительница завершила выступление благодарностью своему супругу, актеру Райану Рейнольдсу: «Спасибо вам и спасибо моему мужу, который для меня все. Но он вам не достанется, он принадлежит мне!», — пошутила актриса.

Муж Лайвли не присутствовал на церемонии, хотя тоже должен был получать призовую статуэтку: Рейнольдса выбрали любимым актером.

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Звезды на премии People's Choice Awards 2017

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