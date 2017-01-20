Приложение Meitu, делающее фото людей милыми, стало хитом

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С помощью китайского приложения можно превратить себя или любую знаменитость в милейшего персонажа аниме
Китайское приложение Meitu выпустили еще в 2008 году, но в России оно стало популярным только сейчас. Программа представляет собой фоторедактор, который с помощью нескольких фильтров быстро делает селфи людей более милыми и похожими на персонажей аниме.
Пользователи приложения используют его не только для «умиления» собственных фото, но и экспериментируют с портретами звезд. Так, редакция ELLE обработала в программе фотографии Дональда Трампа, Барака Обамы и Анджелины Джоли.
Анджелина Джоли
Барак Обама
Дональд ТрампФОТО
При этом специалисты по информационной безопасности считают, что Meitu может быть опасным. Издание CNet выяснило, что приложение собирает слишком много лишних данных, причем касается это владельцев смартфонов как на базе iOS, так и на платформе Android. Например, у владельцев Apple сервис проверяет, была ли взломана операционная система, и узнает аппаратный идентификатор и сотового оператора. Кроме того, Meitu запрашивает разрешение на совершение звонков. Также сообщается, что у сервиса «подозрительный код». Однако представитель разработчиков программы объяснил, что все эти данные необходимы для оптимизации работы и рекламных вопросов.
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