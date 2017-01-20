Приложение Meitu, делающее фото людей милыми, стало хитом

Китайское приложение Meitu выпустили еще в 2008 году, но в России оно стало популярным только сейчас. Программа представляет собой фоторедактор, который с помощью нескольких фильтров быстро делает селфи людей более милыми и похожими на персонажей аниме.

Пользователи приложения используют его не только для «умиления» собственных фото, но и экспериментируют с портретами звезд. Так, редакция ELLE обработала в программе фотографии Дональда Трампа, Барака Обамы и Анджелины Джоли.