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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

25 января 2017

Премьера фильма Федора Бондарчука «Притяжение»

Российский режиссер появился на премьерном показе своего нового фильма вместе с возлюбленной, актрисой Паулиной Андреевой

Вечером 24 января в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера одного из самых долгожданных российских фильмов этого года — фантастической ленты Федора Бондарчука «Притяжение».

Действие картины происходит в московском спальном районе Чертаново, а сюжет сконцентрирован вокруг высадки на Землю инопланетян и попыток людей наладить с ними контакт. На этом фоне развиваются судьбы героев Ирины Старшенбаум, Александра Петрова, Риналя Мухаметова, Олега Меньшикова и других актеров.

Федор Бондарчук появился на красной дорожке вместе со своей возлюбленной Паулиной Андреевой. Актриса также приняла участие в создании ленты: она исполнила саундтрек Closer.

Оценить картину пришли Ксения Собчак и Максим Виторган, Алла Пугачева, Виктория Исакова, Ирина Горбачева и Тина Канделаки. Среди гостей также были генеральный директор компании «Главкино» Илья Бачурин и участница Comedy Woman Надежда Сысоева. Актриса Равшана Куркова, с которой Бачурин расстался в 2016 году, появилась на показе одна.

В широкий прокат фильм выйдет ‪26 января‬.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Илья Бачурин и Надежда Сысоева

Илья Бачурин и Надежда Сысоева

Равшана Куркова

Равшана Куркова

Ирина Старшенбаум

Ирина Старшенбаум

Ксения Собчак и Максим Виторган

Ксения Собчак и Максим Виторган

Виктория Исакова

Виктория Исакова

Светлана Устинова и Илья Стюарт

Светлана Устинова и Илья Стюарт

Алла Пугачева

Алла Пугачева

ФОТОStarface, Анна Темерина

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