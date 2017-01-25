Премьера фильма Федора Бондарчука «Притяжение»

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Российский режиссер появился на премьерном показе своего нового фильма вместе с возлюбленной, актрисой Паулиной Андреевой
Вечером 24 января в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера одного из самых долгожданных российских фильмов этого года — фантастической ленты Федора Бондарчука «Притяжение».
Действие картины происходит в московском спальном районе Чертаново, а сюжет сконцентрирован вокруг высадки на Землю инопланетян и попыток людей наладить с ними контакт. На этом фоне развиваются судьбы героев Ирины Старшенбаум, Александра Петрова, Риналя Мухаметова, Олега Меньшикова и других актеров.
Федор Бондарчук появился на красной дорожке вместе со своей возлюбленной Паулиной Андреевой. Актриса также приняла участие в создании ленты: она исполнила саундтрек Closer.
Оценить картину пришли Ксения Собчак и Максим Виторган, Алла Пугачева, Виктория Исакова, Ирина Горбачева и Тина Канделаки. Среди гостей также были генеральный директор компании «Главкино» Илья Бачурин и участница Comedy Woman Надежда Сысоева. Актриса Равшана Куркова, с которой Бачурин расстался в 2016 году, появилась на показе одна.
В широкий прокат фильм выйдет 26 января.
Паулина Андреева и Федор Бондарчук
Паулина Андреева и Федор Бондарчук
Илья Бачурин и Надежда Сысоева
Равшана Куркова
Ирина Старшенбаум
Ксения Собчак и Максим Виторган
Виктория Исакова
Светлана Устинова и Илья Стюарт
Алла ПугачеваФОТО
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