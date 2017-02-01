Правила путешествий звездного обувщика Эдгардо Озорио

Красавец Эдгардо без преувеличения — человек мира. Родился в Колумбии, учился в Лондоне и, всей душой влюбившись в Италию, обосновался во Флоренции. Его колоссальной энергии и опыту работы в индустрии позавидует любой дизайнер. В 14 лет юноша устроился на подработку в колумбийскую обувную компанию и уже через неделю решил навсегда связать свою жизнь с пошивом туфель.

В 16 перебрался в Туманный Альбион и поступил в легендарный St. Martins, а в 18 получил предложение, от которого не смог отказаться. Кто еще, кроме членов знаменитого клана, может похвастаться работой в Salvatore Ferragamo в столь юном возрасте? И понеслось — Sigerson Morrison, CorsoComo, Rene Caovilla, Roberto Cavalli...

Солнечный Капри, любимое место отдыха, вдохновил Озорио на создание собственного бренда Aquazzura (читай — «лазурная вода»). И всего за пять лет туфли марки стали приметой отменного вкуса. Сбавлять обороты дизайнер не намерен. Как и положено космополиту, большую часть времени он проводит в разъездах и не боится джетлэга, высыпаясь в дальних перелетах. Лучшим мес­том для работы Эдгардо считает Лос-Анджелес: «Здесь можно расслабиться, насладиться искусством и проводить исследования для создания новых коллекций». Он регулярно черпает вдохновение в Стамбуле («Интересно наблюдать за переплетеним Востока и Запада») и мечтает побывать в Индии. Следите за перемещениями автора по его коллекциям.

Путешествия

«По-настоящему расслабиться мне помогают места, где всегда солнечно и есть роскошные пляжи. Например, в отеле Amanpulo на Филиппинах, на островах Сен-Бартс или Теркс и Кайкос».

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Кроссовки: Nike

«Ни одна моя поездка не обходится без любимых кроссовок, больших наушников и кашемирового пледа».

Уход: Valmont

«Мое основное бьюти-правило — пить много воды! А еще в полете меня всегда спасает маска для лица и крем для век».

Корректирующий крем для глаз и губ, Valmont Prime Contour

Сувениры

«Люблю покупать в поездках антикварные вещи. Кстати, и часы у меня старинные — Rolex с изумрудно-зеленым циферблатом и подходящим ремешком из кожи крокодила».

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Страна мечты: Индия

«Страна контрастов. Я уверен, что это именно то место, где сбываются желания».

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Обувь: Aquazzura

«Конечно, я считаю, что создаю лучшую обувь. Хочется, чтобы самые значимые моменты своей жизни современные девушки переживали в моделях из моей коллекции».

Чемодан: Globetrotter