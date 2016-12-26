Правила жизни доктора Лизы

Елизавета Глинка известна в нашей стране и во всем мире как «доктор Лиза». Легендарная доктор Лиза, которой не просто доверяли и симпатизировали, но которую по-настоящему любили.

Она была не просто главным филантропом нашего времени, но настоящей современной матерью Терезой — мы произносим это без сарказма. Доктор Лиза — персонаж, ставший именем нарицательным и получивший широкую известность: почти 10 лет назад она организовала благотворительный фонд «Справедливая помощь», который полностью поменял стандарты благотворительности в нашей стране и во всем мире. Здесь не было ни намека на светскость. Благодаря ей, доктору Лизе, фондом обеспечивалась помощь всем онкологическим больным без исключения, в том числе малообеспеченным и бездомным. Кроме того, Елизавета Глинка организовывала специальные пункты обогрева и питания для бездомных, с которыми занималась лично — без какой-либо брезгливости. Она посещала горячие точки с целью помощи пострадавшим, не делая разбора, кому помогает — своим или чужим. Собственно, одна из такой поездок и стала для нее роковой — страшная авиакатастрофа в Сочи, 25 декабря 2016 трагически оборвала и ее жизнь.

Отдавая дань памяти всем жертвам трагедии, мы выбрали самые известные цитаты доктора Лизы — человека, который больше других сделал для мира на земле.

«Я не блаженная и не святая. Я профессионал своего дела».

«Люди способны на все. Главное — говорить им, что они на это способны!».

«Мне плевать на политику. Я помогаю детям по обе стороны фронта, потому что дети — самые невинные жертвы войны».

«Я хотела быть врачом столько, сколько себя помню. Даже когда я была маленькой девочкой, я всегда знала — не то что хотела, а всегда знала, что буду доктором».

«Когда ты работаешь на своем месте, то твоя работа не кажется тебе самой тяжелой. Я свою работу очень люблю».

«Я поставила своей целью, чтобы в моей стране были отделения, в которых люди могут умирать бесплатно и достойно, — мне очень захотелось, чтобы хосписы стали доступны всем слоям населения».

«Самое трудное в жизни — не обидеть тех, кто слабее тебя».

«Мне все равно, какой у меня больной — депутат, бизнесмен, бомж или условно досрочно освободившийся человек. И критерии отбора при поступлении в хоспис и в России, и в Украине — это смертельные заболевания с прогнозом жизни от полугода и меньше».

«Мы все — люди. Несчастье может случится с нами и с нашими близкими. Давайте будем помогать друг другу, иначе из людей мы превратимся в скотов».

«Наверное, потоки оскорблений и лжи, с которыми я сталкиваюсь, спасая детей, — это цена, которую необходимо заплатить за их жизни».

«Я всегда на стороне слабого».