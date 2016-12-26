Новый год 2017 готовимся к празднику
Выбор подарков Лучший презент на праздники - какой он?
Итоги 2016 главные события уходящего года
Лучшая обложка ELLE 2016 выбор года
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

26 декабря 2016Сергеева Алина

Правила жизни доктора Лизы

Главный филантроп нашего времени и ее бессмертные цитаты

Елизавета Глинка известна в нашей стране и во всем мире как «доктор Лиза». Легендарная доктор Лиза, которой не просто доверяли и симпатизировали, но которую по-настоящему любили.

Елизавета Глинка доктор ЛизаФОТОШарифулин Валерий/TACC

Она была не просто главным филантропом нашего времени, но настоящей современной матерью Терезой — мы произносим это без сарказма. Доктор Лиза — персонаж, ставший именем нарицательным и получивший широкую известность: почти 10 лет назад она организовала благотворительный фонд «Справедливая помощь», который полностью поменял стандарты благотворительности в нашей стране и во всем мире. Здесь не было ни намека на светскость. Благодаря ей, доктору Лизе, фондом обеспечивалась помощь всем онкологическим больным без исключения, в том числе малообеспеченным и бездомным. Кроме того, Елизавета Глинка организовывала специальные пункты обогрева и питания для бездомных, с которыми занималась лично — без какой-либо брезгливости. Она посещала горячие точки с целью помощи пострадавшим, не делая разбора, кому помогает — своим или чужим. Собственно, одна из такой поездок и стала для нее роковой — страшная авиакатастрофа в Сочи, 25 декабря 2016 трагически оборвала и ее жизнь.

Отдавая дань памяти всем жертвам трагедии, мы выбрали самые известные цитаты доктора Лизы — человека, который больше других сделал для мира на земле.

«Я не блаженная и не святая. Я профессионал своего дела».

«Люди способны на все. Главное — говорить им, что они на это способны!».

«Мне плевать на политику. Я помогаю детям по обе стороны фронта, потому что дети — самые невинные жертвы войны».

«Я хотела быть врачом столько, сколько себя помню. Даже когда я была маленькой девочкой, я всегда знала — не то что хотела, а всегда знала, что буду доктором».

«Когда ты работаешь на своем месте, то твоя работа не кажется тебе самой тяжелой. Я свою работу очень люблю».

«Я поставила своей целью, чтобы в моей стране были отделения, в которых люди могут умирать бесплатно и достойно, — мне очень захотелось, чтобы хосписы стали доступны всем слоям населения».

«Самое трудное в жизни — не обидеть тех, кто слабее тебя».

«Мне все равно, какой у меня больной — депутат, бизнесмен, бомж или условно досрочно освободившийся человек. И критерии отбора при поступлении в хоспис и в России, и в Украине — это смертельные заболевания с прогнозом жизни от полугода и меньше».

«Мы все — люди. Несчастье может случится с нами и с нашими близкими. Давайте будем помогать друг другу, иначе из людей мы превратимся в скотов».

«Наверное, потоки оскорблений и лжи, с которыми я сталкиваюсь, спасая детей, — это цена, которую необходимо заплатить за их жизни».

«Я всегда на стороне слабого».

Merry Christmas: 5 российских звезд-католиковИтоги года 2016: звезды, которые покинули нас

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
200 призов в новогодней игреНе теряйте времени – игра уже началась!
Самый дерзкий конкурс годаКому достанется роскошный приз от Urban Decay
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи

Читайте также

МузыкаРоскошные женщины из клипов Джорджа Майкла
ЗвездыНовые имена 2016 года
СобытияГлавные события 2016 года
Психология5 символических вещей, которые нужно успеть сделать до Нового года

ELLE рекомендует

Звездный стильМодные провалы 2016: самые неудачные платья знаменитостей
ЗдоровьеКак правильно спать, чтобы высыпаться?
Тренды3 бьюти-продукта для сияния кожи к Новому году
ПрактикаСвязный рассказ: модные свитера

Лучшее на Elle

ПрактикаБьюти-итоги 2016 года
СобытияГлавные события 2016 года
ПрактикаЛучшие итальянские бренды сумок
ПсихологияНумерологический прогноз на 2017 год
ТрендыМаникюр на Новый год 2017
ПрактикаНовогодние коллекции макияжа
Любовь и сексЛюбовный гороскоп на 2017 год
ЕдаНовогодний стол в год Петуха
ПрактикаУрок русского: новые и лучшие ароматы про Россию
ПсихологияСуществует ли женская дружба?
ПрактикаНа ровном месте: новые тональные средства
ПрактикаГлавные бьюти-новинки 2016 года
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.