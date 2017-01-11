«Правда ли, что..?»: 20 каверзных вопросов жене Андрея Малахова

Частная жизнь Андрея Малахова — самого популярного телеведущего России — как это всегда бывает с людьми, которых знает в лицо вся страна, окружена множеством мифов и домыслов. Сегодня, 11 января, он празднует день рождения, и мы решили раз и навсегда развеять или подтвердить часть из них. Близкие друзья именинника знают, что лучше жены этого примерного семьянина не знает никто. Поэтому мы не смогли удержаться от соблазна и задали Наталье Шкулевой 20 вопросов об ее известном супруге. И «Пусть говорят!»

Наталья Шкулева и Андрей Малахов ФОТО из личного архива Натальи Шкулевой

ELLE: Правда ли, что Андрей, еще будучи старшеклассником, вел все школьные концерты и мероприятия? Наталья Шкулева: Да, это правда. Он учился в музыкальной школе по классу скрипки, но очень не любил эти занятия. Поэтому, когда приходило время давать отчетные концерты, Андрей напрашивался на роль ведущего вместо исполнения сольных партий. Амплуа школьного шоумена нравилось ему больше всего. ELLE: Правда ли, что Андрей закончил школу с серебряной медалью? Н. Ш.: Это правда. Он закончил школу с серебряной медалью, а журфак МГУ — с красным дипломом.

ФОТО @natashashkuleva /Instagram

ELLE: Правда ли, что отношения с Андреем у вас начались со служебного романа в стенах нашей компании, а до этого вы не были знакомы? Н. Ш.: Правда. Познакомились мы здесь, когда Андрей стал главным редактором журнала StarHit. Это был служебный роман в его классическом понимании. ELLE: Правда ли, что ваше первое свидание c Андреем состоялось в брянской колонии? Н. Ш.: Да, все было так. Он звонит мне и говорит: «Ты поедешь со мной?» Я спрашиваю: «Куда?» — «Это сюрприз. Встречаемся через час на Павелецком». Приезжаю, как договорились, на вокзал, а там меня уже ждет Андрей с цветами. Свидание было поздней весной, на мне был жакет Chanel, красивые брюки, на ногах — балетки. Мы заходим в СВ, а в нашем купе горят свечи Jo Malone и накрыт «стол» с французским вином и сырами. Куда едет этот поезд, я по-прежнему не знала. Мы разговаривали всю ночь напролет! Так началось наше первое свидание. А дальше мы, действительно, оказались в Брянске, в мужской колонии строгого режима, где Андрей снимал телевизионный сюжет. ELLE: Правда ли, что Андрей сделал вам предложение во флорентийском палаццо, где до этого останавливалась Анджелина Джоли с Бредом Питтом и всем своим семейством? Н. Ш.: Нет, все было не так. Мы, правда, останавливались с Андреем в этом дворце во Флоренции, когда ездили по Италии, и это было одно из самых романтических путешествий в моей жизни. Но предложение он мне сделал в Нью-Йорке, в ноябрьские праздники. Мы были в одном из самых модных в то время ресторанов города Bagatelle, там все и случилось. В какой-то момент Андрей встал на одно колено и спросил: «Ты выйдешь за меня?» А я в шутку ответила: «Я подумаю» и заплакала. Это была классическая сцена предложения в ресторане — на нас смотрели все. Конечно, я согласилась! Нам аплодировали все — и гости, и официанты. А дальше началось невообразимое — мы все начали танцевать на столах, и шампанское лилось рекой.

ФОТО @natashashkuleva / Instagram

ELLE: Правда ли, что Андрей коллекционирует марки? Н. Ш.: Правда. Но он коллекционирует только особые марки — те, которые связаны с Новым годом и Рождеством. У него огромная коллекция, в ней есть экземпляры со всего мира. Каждый раз, когда мы куда-то приезжаем, первое, что он делает — отправляется в антикварные магазины или на местную почту и скупает там новогодние марки. Для него по-прежнему лучший подарок — это рождественская марка, которой у него еще нет. ELLE: Правда ли, что Андрей терпеть не может кошек? Н. Ш.: Нет. Он любит всех животных, в том числе, и котов, и собак. Каждый год мы отдыхаем в Италии, и на территории дома, где мы останавливаемся, живет кошка. У них взаимная любовь: он с ней общается, играет, гладит, а она — всячески требует от него внимания. У нас нет домашних питомцев, но Андрей — точно не тот человек, про которого можно сказать, что он не любит животных.

ФОТО Из личного архива Натальи Шкулевой

ELLE: Правда ли, что в 1996 году Андрея во время съемок «Доброго утра» в Риме забрали в полицейский участок? Н. Ш.: Да, это правдивая история. Это была одна из его первых заграничных командировок в качестве журналиста. Он рассказывал, что был настолько впечатлен Римом, что, оказавшись у фонтана Треви, вспомнил фильм Феллини «Сладкая жизнь» и окунулся воду. После чего его и забрали в полицию. Он заплатил штраф — это была очень приличная сумма на тот момент. ELLE: Правда ли, что Андрей всегда носит крест? Н. Ш.: Да. Андрей — верующий человек. И крестик всегда с ним — и днем, и ночью. ELLE: Правда ли, что Андрей оплатил строительство церкви в родном городе Апатиты? Н. Ш.: Да, это правда. В этом году я первый раз была в Апатитах и посетила эту церковь. Она очень красивая, уютная и домашняя. Чувствуется, что в нее вложили душу. Там очень теплая умиротворяющая атмосфера. Это серьезный вклад Андрея в жизнь и историю родного города. ELLE: Правда ли, что Андрей иногда ездит в Валаамский монастырь за уединением? Н. Ш.: Это правда. Обычно на свой день рождения он уезжает в святые места. Там он проводит несколько дней наедине с собой, Богом, душой.

ELLE: Правда ли, что Андрей регулярно ездит в метро в темных очках, надвинув капюшон? Н. Ш.: Да, он периодически спускается в метро. Но не ездит там в темных очках! Андрей и так носит обычные очки, а капюшон наденет, только если на дворе зима, и он в куртке с капюшоном. В остальное время он, как правило, в костюме. ELLE: Правда ли, что Андрей матерится как сапожник? Н. Ш.: Нет, это ложь. Андрей вообще не употребляет нецензурную лексику. ELLE: Правда ли, что Андрей все время опаздывает? Н. Ш.: Увы, это так. Андрей непунктуальный человек. Я борюсь с этим, но понимаю, что все бесполезно. Опоздать, как минимум, на полчаса — для него это обычное дело. ELLE: Правда ли, что у вас есть замок под Версалем и дом в США? Н. Ш.: Нет, это неправда. У нас нет ни замка под Версалем, ни какой-либо недвижимости в Америке. Только в Москве!

ФОТО @natashashkuleva / Instagram

ELLE: Правда ли, что любимая исполнительница Андрея – Нина Симон? Н. Ш.: Нет. Но допускаю, что она одна из немногих.

ELLE: Правда ли, что Андрей завел Инстаграм благодаря Нике Белоцерковской (известному блогеру Belonika)? Н. Ш.: Да, правда. Она его к этому подтолкнула, в какой-то момент Андрей понял, что этой соцсети ему не избежать. ELLE: Правда ли, что Андрей тренируется четыре раза в неделю? Н. Ш.: Да, это правда. Но четыре раза в неделю — это минимум, который он сам себе установил. Но если была бы такая возможность, тренировался бы каждый день.