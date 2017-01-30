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30 января 2017Сергеева Алина

Победительницы конкурса «Мисс Вселенная» разных лет

Самые красивые женщины мира, вошедшие в историю

Каждый год на конкурсе «Мисс Вселенная» (Miss Universe), самом престижном в мире смотре красоты, выбирают девушку, которая официально будет носить титул красивейшей на планете. Впервые он был проведен в 1952 году. Участницы конкурса «Мисс Вселенная» отбираются на национальных конкурсах красоты — единственным ограничением является возраст: он должен составлять минимум 18 лет.

По статистике, чаще всего победительницами конкурса становились представительницы Венесуэлы. Россиянка лишь однажды завоевала титул «Мисс Вселенная» — в 2002 году ею стала Оксана Федорова. Также в 2005 году конкурс «Мисс Вселенная» выиграла Наталья Глебова — канадка русского происхождения. Также статистика гласит, что брюнетки в 2 раза чаще были названы красивейшими девушками мира — блондинки им сильно проигрывают.

«Мисс Вселенная» наглядно демонстрирует, как менялись каноны красоты. Так, в первые годы проведения средний рост участниц составлял 165-168 см. Сегодня сложно встретить участницу ниже 175 см. Именно «Мисс Вселенная» является оплотом традиционного подхода в вопросах понимания прекрасного — практически все участницы являются длинноволосыми, стройными, но не анорексичными девушками. Смысл отбора — выбрать объективно красивую участницу, которая бы могла стать героиней мужских грез.

В подборке ELLE — самые красивые участницы конкурса «Мисс Вселенная» разных лет.

Кристиан Мартель, Франция. «Мисс Вселенная-1953»

18 лет, рост 167 см.

Кристиан Мартель, Франция. «Мисс Вселенная-1953»

Марта Васконселлос, Бразилия. «Мисс Вселенная-1968»

20 лет, рост 172 см.

Марта Васконселлос, Бразилия. «Мисс Вселенная-1968»

Рина Мессингер, Израиль. «Мисс Вселенная-1976»

19 лет, рост 176 см, параметры фигуры 90−60−90.

Рина Мессингер, Израиль. «Мисс Вселенная-1976»

Сесилия Болокко, Чили. «Мисс Вселенная-1987»

22 года, рост 173 см.

Сесилия Болокко, Чили. «Мисс Вселенная-1987»

Челси Смит, США. «Мисс Вселенная-1995»

21 год, рост 173 см, параметры фигуры 90−60,5−90.

Челси Смит, США. «Мисс Вселенная-1995»

Оксана Федорова, Россия. «Мисс Вселенная-2002»

24 года, рост 178 см, параметры фигуры 88−64−93.

Оксана Федорова, Россия. «Мисс Вселенная-2002»

Сулейка Ривера, Пуэрто-Рико. «Мисс Вселенная-2006»

18 лет, рост 175 см.

Сулейка Ривера, Пуэрто-Рико. «Мисс Вселенная-2006»

Химена Наваррете, Мексика. «Мисс Вселенная-2010»

22 года, рост 174 см, параметры фигуры 88−60−90.

Химена Наваррете, Мексика. «Мисс Вселенная-2010»

Лейла Лопес, Ангола. «Мисс Вселенная-2011»

25 лет, рост 179 см, параметры фигуры 89−60−90.

Лейла Лопес, Ангола. «Мисс Вселенная-2011»

Паулина Вега, Колумбия. «Мисс Вселенная-2014»

22 года, рост 178 см, параметры фигуры 95−70−95.

Паулина Вега, Колумбия. «Мисс Вселенная-2014»

Ирис Миттенар, Франция. «Мисс Вселенная-2017»

24 года, рост 175 см

Ирис Миттенар, Франция. «Мисс Вселенная-2017»

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