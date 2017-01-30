Победительницы конкурса «Мисс Вселенная» разных лет

Каждый год на конкурсе «Мисс Вселенная» (Miss Universe), самом престижном в мире смотре красоты, выбирают девушку, которая официально будет носить титул красивейшей на планете. Впервые он был проведен в 1952 году. Участницы конкурса «Мисс Вселенная» отбираются на национальных конкурсах красоты — единственным ограничением является возраст: он должен составлять минимум 18 лет.

По статистике, чаще всего победительницами конкурса становились представительницы Венесуэлы. Россиянка лишь однажды завоевала титул «Мисс Вселенная» — в 2002 году ею стала Оксана Федорова. Также в 2005 году конкурс «Мисс Вселенная» выиграла Наталья Глебова — канадка русского происхождения. Также статистика гласит, что брюнетки в 2 раза чаще были названы красивейшими девушками мира — блондинки им сильно проигрывают.

«Мисс Вселенная» наглядно демонстрирует, как менялись каноны красоты. Так, в первые годы проведения средний рост участниц составлял 165-168 см. Сегодня сложно встретить участницу ниже 175 см. Именно «Мисс Вселенная» является оплотом традиционного подхода в вопросах понимания прекрасного — практически все участницы являются длинноволосыми, стройными, но не анорексичными девушками. Смысл отбора — выбрать объективно красивую участницу, которая бы могла стать героиней мужских грез.

В подборке ELLE — самые красивые участницы конкурса «Мисс Вселенная» разных лет.