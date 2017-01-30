Победительницы конкурса «Мисс Вселенная» разных лет

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Самые красивые женщины мира, вошедшие в историю
Каждый год на конкурсе «Мисс Вселенная» (Miss Universe), самом престижном в мире смотре красоты, выбирают девушку, которая официально будет носить титул красивейшей на планете. Впервые он был проведен в 1952 году. Участницы конкурса «Мисс Вселенная» отбираются на национальных конкурсах красоты — единственным ограничением является возраст: он должен составлять минимум 18 лет.
По статистике, чаще всего победительницами конкурса становились представительницы Венесуэлы. Россиянка лишь однажды завоевала титул «Мисс Вселенная» — в 2002 году ею стала Оксана Федорова. Также в 2005 году конкурс «Мисс Вселенная» выиграла Наталья Глебова — канадка русского происхождения. Также статистика гласит, что брюнетки в 2 раза чаще были названы красивейшими девушками мира — блондинки им сильно проигрывают.
«Мисс Вселенная» наглядно демонстрирует, как менялись каноны красоты. Так, в первые годы проведения средний рост участниц составлял 165-168 см. Сегодня сложно встретить участницу ниже 175 см. Именно «Мисс Вселенная» является оплотом традиционного подхода в вопросах понимания прекрасного — практически все участницы являются длинноволосыми, стройными, но не анорексичными девушками. Смысл отбора — выбрать объективно красивую участницу, которая бы могла стать героиней мужских грез.
В подборке ELLE — самые красивые участницы конкурса «Мисс Вселенная» разных лет.
18 лет, рост 167 см.
20 лет, рост 172 см.
19 лет, рост 176 см, параметры фигуры 90−60−90.
22 года, рост 173 см.
21 год, рост 173 см, параметры фигуры 90−60,5−90.
24 года, рост 178 см, параметры фигуры 88−64−93.
18 лет, рост 175 см.
22 года, рост 174 см, параметры фигуры 88−60−90.
25 лет, рост 179 см, параметры фигуры 89−60−90.
22 года, рост 178 см, параметры фигуры 95−70−95.
24 года, рост 175 см
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