По полной программе: Опра Уинфри и ее шоу

Самая влиятельная женщина в мире медиа, владелец империи, включающей телеканал, кинокомпанию, радиостанцию и журнал, Уинфри вошла в историю в первую очередь благодаря телешоу, которое она вела на протяжении 25 лет. Не сдает позиции она и сегодня – в последние месяцы Опра, похудевшая на 20 килограммов, не сходит с первых полос СМИ. ELLE выбрал несколько ярчайших моментов «Шоу Опры», давших поводы для скандалов, интриг, расследований.

Опра Уинфри ФОТО Getty Images

Майкл Джексон. 1993

В феврале 1993 года Майкл Джексон – не в первый раз уже - пришел в гости к Опре. Часовая беседа показала Джексона зрелым, умным человеком, четко формулирующим свои мысли - и при этом определенно находящимся в напряжении. Зрители шоу узнали, наконец, откуда взялся титул «Король Попа» (придумала Элизабет Тейлор), что певец считает «самым нелепым из всех слухов» о себе (сплетня, что Джексон требовал, чтобы его в рекламе Pepsi изображал белый) и т.д. Аудитория выпуска превысила 90 миллионов, программа оказалась одной из самых рейтинговых в истории «Шоу Опры».

Пол Маккартни. 1997

Мало кого встречали с таким неподдельным восторгом, как Маккартни. Долгие и искренние объятья с ведущей, крики публики в зале, - и получасовая беседа, посвященная, конечно же, The Beatles. Экс-битл также рассказывает о детях («Стелла сейчас делает вещи для Chloe»), о жене Линде (которая умерла через год после выпуска этой программы). «Она моя подружка и мой ребенок», - говорит Маккартни о Линде. «Даже спустя 28 лет?». «Именно так».

Актеры сериала "Друзья". 2003

В ноябре 2003 года, перед выходом финального эпизода сериала «Друзья», Опра встретилась в одном из съемочных павильонов сериала с исполнителями главных ролей. По сути это было не просто интервью, а фильм в прямом эфире: беседа сопровождалась архивными материалами, фрагментами прошлых встреч Уинфри со звездами «Друзей». В ходе разговора выяснилось, что Швиммер - самый «серьезный и упрямый», ЛеБлан любит занимать деньги, Кокс и Энистон чаще всех опаздывают, а самый «смешной» - Перри (кто бы сомневался). Также в глаза бросалось, что Дженнифер Энистон не очень ладит с Дэвидом Швиммером. В конце программы будущая (и теперь давно уже бывшая) жена Брэда Питта почти заплакала. Всплакнули и миллионы зрителей.

Роберт Паттисон, Кристен Стюарт, Тейлор Лотнер. 2009

Троица звезд вампирской саги «Сумерки» спровоцировала такой визг в студии Опры, что ведущая сравнила это с битломанией. Разговор крутился вокруг славы, собственно фильма и общего между актерами и их персонажами. Кристен Стюарт призналась, что такая же неуклюжая и стеснительная, за что удостоилась дружеских объятий Опры. Паттинсон отвечает на вопрос, кем ему больше нравится быть - самым красивым или самым влиятельным. И отвечает - «красивым», после чего все смеются. Он также признается, что до сих пор не «видит связи между всем этим», имея в виду себя и окружающего безумия фанаток: «Год назад я не мог повлиять на свою собаку, чтобы она шла гулять, а теперь меня называют самым влиятельным человеком в мире». Лотнер почти все время молчит.

Лэнс Армстронг. 2013

Великий гонщик признается Опре, что принимал допинги, называет себя образом, созданным СМИ («При вашем участии», уточняет Опра. Армстронг говорит «Да»). Несмотря на громкий скандал и уход из спорта, велогонщик утверждает, что счастлив больше, чем когда-либо, нервно вспоминает, как пережил рак в 1996-м. Видно, что Армстронгу это интервью дается непросто. Программа вышла в двух частях, и обе имели запредельный рейтинг.

Том Круз. 2005

Том Круз в 2005 году временно сошел с ума, и случилось это в эфире шоу Опры. Говоря о своей любви к юной жене, Кэти Холмс, актер прыгал по дивану, много кричал и хватал ведущую за руки. В финале Круз убежал за кулисы, и вернулся с супругой. Под занавес последовали объятья и запредельный визг аудитории.

Рианна. 2012