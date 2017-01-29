По полной программе: Опра Уинфри и ее шоу

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29 января исполняется 63 года Опре Уинфри, одной из богатейших женщин мира, чье состояние превышает $2,8 млрд
Самая влиятельная женщина в мире медиа, владелец империи, включающей телеканал, кинокомпанию, радиостанцию и журнал, Уинфри вошла в историю в первую очередь благодаря телешоу, которое она вела на протяжении 25 лет. Не сдает позиции она и сегодня – в последние месяцы Опра, похудевшая на 20 килограммов, не сходит с первых полос СМИ. ELLE выбрал несколько ярчайших моментов «Шоу Опры», давших поводы для скандалов, интриг, расследований.
Опра УинфриФОТО
В феврале 1993 года Майкл Джексон – не в первый раз уже - пришел в гости к Опре. Часовая беседа показала Джексона зрелым, умным человеком, четко формулирующим свои мысли - и при этом определенно находящимся в напряжении. Зрители шоу узнали, наконец, откуда взялся титул «Король Попа» (придумала Элизабет Тейлор), что певец считает «самым нелепым из всех слухов» о себе (сплетня, что Джексон требовал, чтобы его в рекламе Pepsi изображал белый) и т.д. Аудитория выпуска превысила 90 миллионов, программа оказалась одной из самых рейтинговых в истории «Шоу Опры».
Мало кого встречали с таким неподдельным восторгом, как Маккартни. Долгие и искренние объятья с ведущей, крики публики в зале, - и получасовая беседа, посвященная, конечно же, The Beatles. Экс-битл также рассказывает о детях («Стелла сейчас делает вещи для Chloe»), о жене Линде (которая умерла через год после выпуска этой программы). «Она моя подружка и мой ребенок», - говорит Маккартни о Линде. «Даже спустя 28 лет?». «Именно так».
В ноябре 2003 года, перед выходом финального эпизода сериала «Друзья», Опра встретилась в одном из съемочных павильонов сериала с исполнителями главных ролей. По сути это было не просто интервью, а фильм в прямом эфире: беседа сопровождалась архивными материалами, фрагментами прошлых встреч Уинфри со звездами «Друзей».
В ходе разговора выяснилось, что Швиммер - самый «серьезный и упрямый», ЛеБлан любит занимать деньги, Кокс и Энистон чаще всех опаздывают, а самый «смешной» - Перри (кто бы сомневался). Также в глаза бросалось, что Дженнифер Энистон не очень ладит с Дэвидом Швиммером.
В конце программы будущая (и теперь давно уже бывшая) жена Брэда Питта почти заплакала. Всплакнули и миллионы зрителей.
Троица звезд вампирской саги «Сумерки» спровоцировала такой визг в студии Опры, что ведущая сравнила это с битломанией. Разговор крутился вокруг славы, собственно фильма и общего между актерами и их персонажами. Кристен Стюарт призналась, что такая же неуклюжая и стеснительная, за что удостоилась дружеских объятий Опры. Паттинсон отвечает на вопрос, кем ему больше нравится быть - самым красивым или самым влиятельным. И отвечает - «красивым», после чего все смеются. Он также признается, что до сих пор не «видит связи между всем этим», имея в виду себя и окружающего безумия фанаток: «Год назад я не мог повлиять на свою собаку, чтобы она шла гулять, а теперь меня называют самым влиятельным человеком в мире». Лотнер почти все время молчит.
Великий гонщик признается Опре, что принимал допинги, называет себя образом, созданным СМИ («При вашем участии», уточняет Опра. Армстронг говорит «Да»). Несмотря на громкий скандал и уход из спорта, велогонщик утверждает, что счастлив больше, чем когда-либо, нервно вспоминает, как пережил рак в 1996-м. Видно, что Армстронгу это интервью дается непросто. Программа вышла в двух частях, и обе имели запредельный рейтинг.
Том Круз в 2005 году временно сошел с ума, и случилось это в эфире шоу Опры. Говоря о своей любви к юной жене, Кэти Холмс, актер прыгал по дивану, много кричал и хватал ведущую за руки. В финале Круз убежал за кулисы, и вернулся с супругой. Под занавес последовали объятья и запредельный визг аудитории.
Рианна, придя в гости к Опре, была предельно откровенна. «Она была так ранима…», - интриговала ведущая, анонсируя свою беседу с певицей. И была права: Рианна рассказала о бабушкиных советах по обустройству личной жизни, о назначении женщины («больше отдавать, чем брать»),и, конечно, о душераздирающем романе с Крисом Брауном.
«Я потеряла лучшего друга. Все изменилось буквально за ночь, и я ничего не могла с этим поделать. Было нелегко понять все это», - сказала Рианна, вспоминая ту ссору с Брауном, которая закончилась ее избиением.
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