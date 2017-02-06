Первый на Первом: цитаты Константина Эрнста

В контексте всей отечественной телеиндустрии Константин Эрнст - величина абсолютная. Более влиятельного человека на российской ТВ нет уже много лет. Медалей, орденов и премий, полученных генеральным директором Первого канала из рук первых лиц государства, не счесть. Сегодняшний именинник может похвастаться не только успехами серьезного управленца, но и многочисленными авторскими, режиссерскими и продюсерскими проектами, среди которых легендарные «Матадор», «Русский проект», мюзиклы «Старые песни о главном», сериалы «Зал ожидания», «Убойная сила», «Остановка по требованию», «Граница. Таежный роман», фильмы «Блокпост», «Мама». Не говоря уже о том, что Эрнст был непосредственным креативным продюсером церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи, за что удостоился ордена «За заслуги перед Отечеством» и «Медали чести».

По натуре Константин Львович человек веселый и находчивый (недаром же является постоянным членом жюри высшей лиги КВН), при этом обладающий четкой гражданской позицией и независимым мнением. Поздравляя главного теленачальника страны с 56-летием, ELLE собрал наиболее любопытные высказывания именинника на актуальные темы.

О свободе слова в СМИ

«Я хорошо знаю ­телевизионную практику в Штатах, Европе и Англии. У меня там куча друзей и знакомых, я обсуждаю с ними их взаимодействия с властью. Так вот, СМИ, построенного на свободе слова, не существует нигде. Наверное, было бы интересно, чтобы такие СМИ и такие страны были. Но так не бывает».

О свободе мнения журналистов "Первого канала"

«Часто Познер со мной не соглашается. Но я не препятствую высказываться».

О том, какие женщины нравятся

«Меня удивляют мужчины, которые в состоянии точно описать, какие женщины им нравятся. У меня нет никаких антропоморфических канонов для любимых женщин. Я бывал влюблен и в маленьких брюнеток, и в высоких блондинок. И люблю их за что-то другое, за то, что невозможно описать словами. Кроме того, женщины гораздо затейливее и загадочнее мужчин. А вот работать я предпочитаю с мужчинам. Работа, пожалуй, единственное, в чем они превосходят женщин».

Константин Эрнст с Сати Спиваковой

Про свою влиятельность

«Влиятелен не я, а канал, которым я руковожу. А люди, убежденные в том, что пасут народы, нуждаются в срочном обращении к доктору».

О музыкальных увлечениях

«Могу сказать, что мы с Мишей Козыревым и бывшим продюсером «Мумий Тролля» Леней Бурлаковым раскрутили Земфиру».

О геях на экране

В ответ на вопрос, почему в передаче «Давай поженимся» не могут показать гей-пару, Эрнст сказал: «У нас страна довольно старомодная. Травмировать большую часть аудитории обсуждениями гей-пар не нужно. Я думаю, что зрители «Первого» не будут от этого счастливы. А геи пусть решают свои проблемы как-нибудь сами, они обычно справляются».

О собственном самоубийстве

Весной 2014 года в СМИ появились сообщения о том, что Константин Эрнст свел счеты с жизнью после телефонного разговора с Алексеем Миллером и Владимиром Путиным. Слухи оказались «уткой», а сам Эрнст отреагировал на них с юмором:

«Когда я самоубился, то извлек из этого кучу позитивных вещей. Мой телефон принял сразу двести эсэмэсок. Я увидел список гарантированных участников моих похорон, и все это - достойные люди. А ведь еще звонили моим друзьям и сотрудникам. Кроме того, мне на память остался скриншот из «Википедии» — с датой, оппозитной дате рождения. А этим немногие могут похвастаться».

Про социальные сети

«Я про тех, кто мне интересен, знаю и без сетей. А про остальных знать не хочу».

Про ТВ Vs интернет

«Когда я слышу про «никогда не смотрю телевизор» или «я не читаю газет» — это то же самое, что не носить зеленое или обувь на липучках. Мне мучительно скучно слушать, что будет дальше. Это не более чем демонстрация собственной примодненности, а на самом деле - страшной зависимости от мнения своей референтной группы».

«Да, люди, родившиеся после 1980 года, по восприятию немного другие. Но по факту они в одном с нами потоке — и, во многом, благодаря телевидению. «Дитям мороженое, бабе цветы», «миллион алых роз», «в общем, так, один жираф влюбился в антилопу», «какая гадость эта ваша заливная рыба» — это все мы, несмотря на возраст. Культура циклична. Поэтому телек — это важно, одна из его задач — создание непрерывающегося потока культурной передачи. 80-летняя бабушка и ее 15-летняя внучка должны иметь общих героев не только сегодняшнего дня: они должны иметь героев в ретроспективе. Ну не могут интересы нормального человека ограничиваться артхаусом или contemporary art: необходима традиция. Это - невидимые связи, и они существуют».

Про цензуру "сверху"

«Нет цензуры. У нас цензура запрещена конституцией. Есть моя редакторская цензура».

Напоследок, анекдот от Константина Эрнста: