Папины дочки: самые перспективные красавицы Голливуда из известных семей

Этот феномен носит название «социальные модели»: речь идет о звездах, которые становятся популярными не только благодаря таланту и красоте, но потому, что они родом из известных семей. Согласитесь, куда интереснее наблюдать за красавицами, угадывая в них черты известных родителей и узнавая подробности жизни богатых и знаменитых.

Началось все с семейства Кардашьян: именно после успеха семейного реалити звездами стали все сестры, даже не имея внятной профессии. Лишь с Кендалл Дженнер все более или менее понятно: девушке удалось сделать головокружительную карьеру топ-модели и стать модной иконой.

Хлои Кардашьян, Ламар Одом, Крис Дженнер, Кендалл Дженнер, Кортни Кардашьян, Канье Уэст, Ким Кардашьян, Кейтлин Дженнер и Кайли Дженнер

Сестры Хадид — Джиджи и Белла — также являются отпрысками известной и богатой семьи в США, а Поппи и Кара Делевинь — в Великобритании.

Впрочем, уже подрастает новое поколение звездных деток, которые вот-вот станут настоящими звездами. Знакомьтесь: сегодняшние ролевые модели и дочери известных отцов.

Сестры Сталлоне: София, Систин и Скарлет

Систин, Сильвестр, Дженнифер Флавин, Скарлет и София

Три харизматичные сестры Сталлоне — практически новые Кардашьян в США, только с куда более внятной репутацией. Их имена начинаются с буквы С, как и знаменитая фамилия, а звездный отец уже с удовольствием выводит своих красавиц в свет, где они неизменно производят фурор. Все три чада Сильвестра Сталлоне и модели Дженнифер Флавин стали известны в прошлом году, и все благодаря своим убедительным светским выходам. Старшая София однажды растрогала поклонников участием в Парижском бале дебютанток, где она станцевала вальс под руку с отцом, средняя Систин славится неуемным светским аппетитом, а младшая Скарлет является кумиром тинейджеров.

Пэрис Джексон

Майкл, Пэрис

Когда Майкл Джексон скончался в возрасте 50 лет, его дочери было всего 11. Затяжная депрессия после смерти отца, с которым девочка была очень близка, продлилась 4 года: 15-летняя Пэрис даже пыталась покончить с собой. Сегодня, глобально справившись с проблемами, Пэрис продолжает ностальгировать и давать грустные интервью. До недавнего времени наверняка не было известно, является ли Майкл Джексон ее биологическим отцом, но едва в СМИ попала информация, что не является, Пэрис начала обороняться: «Он мой отец! Более того, я считаю себя афроамериканкой!».

Сегодня, к своим 19 годам, Пэрис превратилась в настоящую красавицу и подписала свой первый контракт с модельным агентством IMG Models — тем же, которое отвечает за карьеру Джиджи и Беллы.

Дальше — больше: сейчас Пэрис Джексон снимается в триллере режиссера Нэша Эдгертона, а компанию ей составят Шарлиз Терон, Аманда Сайфред и другие звезды первой величины.

Хейли Болдуин

Алаия, Хейли и Стивен

Самая молодая звезда из влиятельного голливудского клана Болдуинов — дочь Стивена и племянница Алека, — красавица Хейли Болдуин знает о славе не понаслышке: ей даже пришлось перейти на домашнее обучение из-за пристального интереса сверстников в школе. Бойфрендом юной Хейли был Джастин Бибер, а количество подписчиков в ее инстаграме превышает отметку в 10 млн.

Хейли Болдуин сегодня является одной из самых успешных моделей США, а также иконой стиля и героиней стритстайла, ее образы копируют тинейджеры всего мира.

Лили-Роуз Депп

Лили-Роуз и Джонни