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    Звезды

    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    06 июля 2017Сергеева Алина

    Папины дочки: самые перспективные красавицы Голливуда из известных семей

    Кому по наследству достанется не только состояние, но и слава знаменитых отцов?

    Этот феномен носит название «социальные модели»: речь идет о звездах, которые становятся популярными не только благодаря таланту и красоте, но потому, что они родом из известных семей. Согласитесь, куда интереснее наблюдать за красавицами, угадывая в них черты известных родителей и узнавая подробности жизни богатых и знаменитых.

    Началось все с семейства Кардашьян: именно после успеха семейного реалити звездами стали все сестры, даже не имея внятной профессии. Лишь с Кендалл Дженнер все более или менее понятно: девушке удалось сделать головокружительную карьеру топ-модели и стать модной иконой.

    Хлои Кардашьян, Ламар Одом, Крис Дженнер, Кендалл Дженнер, Кортни Кардашьян, Канье Уэст, Ким Кардашьян, Кейтлин Дженнер и Кайли Дженнер

    Хлои Кардашьян, Ламар Одом, Крис Дженнер, Кендалл Дженнер, Кортни Кардашьян, Канье Уэст, Ким Кардашьян, Кейтлин Дженнер и Кайли Дженнер

    Сестры Хадид — Джиджи и Белла — также являются отпрысками известной и богатой семьи в США, а Поппи и Кара Делевинь — в Великобритании.

    Впрочем, уже подрастает новое поколение звездных деток, которые вот-вот станут настоящими звездами. Знакомьтесь: сегодняшние ролевые модели и дочери известных отцов.

    Сестры Сталлоне: София, Систин и Скарлет

    Систин, Сильвестр, Дженнифер Флавин, Скарлет и София

    Систин, Сильвестр, Дженнифер Флавин, Скарлет и София

    Три харизматичные сестры Сталлоне — практически новые Кардашьян в США, только с куда более внятной репутацией. Их имена начинаются с буквы С, как и знаменитая фамилия, а звездный отец уже с удовольствием выводит своих красавиц в свет, где они неизменно производят фурор. Все три чада Сильвестра Сталлоне и модели Дженнифер Флавин стали известны в прошлом году, и все благодаря своим убедительным светским выходам. Старшая София однажды растрогала поклонников участием в Парижском бале дебютанток, где она станцевала вальс под руку с отцом, средняя Систин славится неуемным светским аппетитом, а младшая Скарлет является кумиром тинейджеров.

    Пэрис Джексон

    Майкл, Пэрис

    Майкл, Пэрис

    Когда Майкл Джексон скончался в возрасте 50 лет, его дочери было всего 11. Затяжная депрессия после смерти отца, с которым девочка была очень близка, продлилась 4 года: 15-летняя Пэрис даже пыталась покончить с собой. Сегодня, глобально справившись с проблемами, Пэрис продолжает ностальгировать и давать грустные интервью. До недавнего времени наверняка не было известно, является ли Майкл Джексон ее биологическим отцом, но едва в СМИ попала информация, что не является, Пэрис начала обороняться: «Он мой отец! Более того, я считаю себя афроамериканкой!».

    Пэрис Джексон

    Сегодня, к своим 19 годам, Пэрис превратилась в настоящую красавицу и подписала свой первый контракт с модельным агентством IMG Models — тем же, которое отвечает за карьеру Джиджи и Беллы.

    Дальше — больше: сейчас Пэрис Джексон снимается в триллере режиссера Нэша Эдгертона, а компанию ей составят Шарлиз Терон, Аманда Сайфред и другие звезды первой величины.

    Хейли Болдуин

    Алаия, Хейли и Стивен

    Алаия, Хейли и Стивен

    Самая молодая звезда из влиятельного голливудского клана Болдуинов — дочь Стивена и племянница Алека, — красавица Хейли Болдуин знает о славе не понаслышке: ей даже пришлось перейти на домашнее обучение из-за пристального интереса сверстников в школе. Бойфрендом юной Хейли был Джастин Бибер, а количество подписчиков в ее инстаграме превышает отметку в 10 млн.

    Хейли Болдуин сегодня является одной из самых успешных моделей США, а также иконой стиля и героиней стритстайла, ее образы копируют тинейджеры всего мира.

    Лили-Роуз Депп

    Лили-Роуз и Джонни

    Лили-Роуз и Джонни

    Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради не одними только усилиями звездных родителей попала в светскую обойму: от юной красотки без ума сам Карл Лагерфельд, который сделал ее лицом Chanel, а на недавнем Met Gala 2017, самой авторитетной красной дорожке мира, она блистала так убедительно, что попала во все списки Best Dressed. Впрочем, не все так безоблачно в жизни 17-летней красавицы: периодически в ее жизни также случаются скандалы, связанные то с личной жизнью девушки, которая было решила, что однополая любовь ей ближе, то с внешним видом — худобу Лили Роуз хейтеры называют нездоровой.

    Лили-Роуз Депп

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