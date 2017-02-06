От Рональда до Дональда: пять самых ярких президентов США

6 февраля исполнилось бы 106 лет Рональду Рейгану, голливудскому ковбою, ставшему главой Белого дома. По этому случаю ‪ELLE‬ составил краткий список самых ярких президентов США. Не самых лучших и не самых важных, а именно самых ярких. Впрочем, некоторые из них хорошо поработали на благо американского народа. А некоторые — не исключено — еще поработают.

Уильям Генри Гаррисон

Нельзя сказать, что девятый по счету президент Соединенных Штатов отличался яркими качествами. Но в историю все-таки вошел по причине ряда довольно удивительных обстоятельств. Главное и самое печальное — это смерть Гаррисона через месяц после вступления в должность. На инаугурации 4 марта 1841 года новый глава Белого дома так увлекся, что растянул свою речь аж на два часа. Погода в тот день была ветреная, Гаррисона продуло, и вскоре он слег с воспалением легких. Усилия врачей оказались безуспешными, и ‪4 апреля‬ главы государства не стало. Таким образом, Уильям Генри Гаррисон стал самым «кратковременным» президентом Соединенных Штатов. Впрочем, запомнился он не только этой печальной историей. Во время своей предвыборной кампании Гаррисон активно использовал новые по тем временам агитационные технологии — слоганы, песни, афиши, то есть проявил себя как мастер пиара. Ну, и в личной жизни Уильям Генри отличился, став единственным президентом-холостяком. Зато Гаррисон очень любил животных, причем настолько, что въехал в Белый дом, прихватив со своего ранчо любимых корову и козла.

Джон Кеннеди

Кеннеди для большинства американцев — почти идеал. Он был первым президентом, который во время бала инаугурации станцевал с темнокожей женщиной. Мог говорить очень быстро, произнося до 100 слов в минуту. Отличался прекрасным чувством юмора — когда в его лимузин случайно врезался некий гражданин, будущий тогда еще президент сообщил ему, что готов простить материальный ущерб, если тот проголосует за него. Джон Кеннеди, в конце концов, был невероятно популярен, его любили почти все. Выходец из очень богатой (общее состояние клана Кеннеди в 60-е составляло около миллиарда) семьи, Кеннеди был искренне (по крайней мере, так выглядело) демократичен с публикой, улыбчив, доходчив. О его интимных похождениях ходили легенды, однако свою жену Кеннеди очень любил и был готов ради нее и детей на все. Он даже свел татуировку на плече, когда его об этом попросила Жаклин. Единственное, что он не мог ей обещать — это быть верным.Однажды Мэрилин Монро позвонила в Белый дом и сообщила первой леди о своем романе с президентом.«Мэрилин, вы выйдете замуж за Джека. Вы переедете в Белый дом, станете первой леди и возьмете на себя всю ответственность», — сказала Жаклин, имея в виду, что Джон не будет верен и ей. Жаклин знала всех любовниц мужа поименно, но больше всего ее беспокоила как раз Монро. Впрочем, вскоре повод для беспокойства исчез — Мэрилин покончила с собой. Видимо, случайно.

Рональд Рейган

Бывший речной спасатель, ковбой из голливудских боевиков в образе своего парня, Рейган нравился простому избирателю. Он не умничал, обещал поднять уровень жизни, привлечь иностранный капитал в страну. В принципе, все так и вышло — Соединенные Штаты пошли в отрыв, развивались технологии, денег было все больше. Не у всех, правда, так как Рейган сокращал социальные программы, но людям он все равно был по душе. Рональд пробыл в Белом доме два срока, за это время успев поиграть в холодную войну и помириться с Советским Союзом. Он умел держать аудиторию, неплохо, хоть и простовато шутил и вообще излучал обаяние. «Я приказал в случае возникновения угрозы национальной безопасности будить меня в любое время суток, даже если я нахожусь на заседании правительства», — Рейган не стеснялся повторять удачные шутки по несколько раз. А еще, став президентом, вел дневники, позже опубликованные и ставшие бестселлером, и постоянно консультировался с личным астрологом. И, кстати, несмотря на имидж ковбоя из провинции, терпеть не мог грубостей: даже слово «черт» в своих записях он заменял пробелом.

Билл Клинтон

Еще один излучавший обаяние президент — это Билл Клинтон. Собственно, то самое обаяние его, как мы знаем, и сгубило. Выигравший выборы благодаря обещаниям взяться за экономику страны (главным слоганом предывыборной кампании Клинтона был «Это экономика, дурачок», намекавший на увлеченность его предшественника Джорджа Буша внешней политикой), Билл сразу наделал кучу ошибок. Но таким, как он, везет, и Клинтон умудрился не только избежать импичмента, но и стать очень успешным. При нем экономика Соединенных Штатов развивалась на «отлично», и, уходя с поста, Билл имел один из самых высоких рейтингов популярности. На любовь граждан к нему не смог повлиять даже тот самый скандал с Моникой Левински. Сначала, когда запахло жареным, Клинтон сильно испугался, но затем, избежав (опять!) импичмента, расслабился и постепенно стал относиться к этой теме с юмором. Юмор вообще был коньком Клинтона. А еще Билл играл на саксофоне, зачем-то делился с публикой тем, какие трусы он предпочитает, и, похохатывая, рассказывал, как обнаружил пьяного Бориса Ельцина в саду Белого дома.

Дональд Трамп