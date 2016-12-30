Лучшая обложка ELLE 2016 выбор года
Новый год 2017 готовимся к празднику
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Итоги 2016 главные события уходящего года
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

30 декабря 2016

От любви до ненависти: звезды, чья дружба переросла во вражду

Заклятые подруги, чьи отношения напоминают сюжет мыльной оперы

Рианна и Джей Ло

Рианна и Джей Ло

Настоящий триллер развернулся на днях в жизни главных див мирового шоу-бизнеса — 30-летней Рианны и 46-летней Дженнифер Лопес. Оказалось, девушки не поделили мужчину: камнем преткновения в их схватке стал музыкант Дрейк, с которым ранее Рианну связывали романтические отношения. Страсти между Рианной и Дрейком кипели невероятные — они сходились и расставались бесчисленное количество раз. Дрейк признавался Рианне со сцены в любви, а она предпочитала говорить журналистам, что их связывает только дружба. Изрядно устав от бесконечных баттлов, Дрейк не стал возвращать любимую после очередной ссоры. Пока Рианна ждала, когда придет время снова великодушно простить Дрейка, он неожиданно пригласил на свидание Джей Ло, которая не так давно рассталась с Каспером Смартом... Никто не ожидал такого стремительного развития событий — каких-то двух недель хватило, чтобы Дженнифер и Дрейк стали парой, публично объявившей о своем романе. И если бывший супруг Джей Ло Марк Энтони, который успел развестись с новой женой, едва узнал, что Лопес свободна, хранит молчание, то Рианна не смогла справиться с чувствами. Девушку по-настоящему накрыло: сначала она заблокировала Джей Ло и Дрейка в соцсетях, потом звонила в истерике бывшей подруге с требованием объясниться, что происходит, а позже и вовсе загремела в клинику неврозов, не справившись со стрессом. А ведь когда-то женщины нежно дружили: Рианна называла Джен своей путеводной звездой, кумиром, посылала ей подарки, они часами болтали по телефону и оставляли в комментариях друг у друга комплименты.

Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон

Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон

В начале нулевых Пэрис была символом отчаянного гламура в его классическом проявлении — розовый цвет, стразы, определенная манерность и утрированный образ блондинки, не желающей ничего знать о реальной жизни без вечеринок и шампанского. На ее фоне Ким выглядела куда более провинциально, хотя амбиции у девушек были схожи — обе, не сильно бедствуя, отправились покорять мир реалити-шоу, а широкую известность приобрели благодаря любви к хоум-видео. Следуя принципу, что черный пиар — тоже пиар, Ким и Пэрис появлялись везде вместе, но 10 лет назад Хилтон явно лидировала в этом дуэте. Затем неожиданно совместные выходы на тусовки прекратились, а позже, когда слава Ким начала набирать обороты, а популярность Пэрис клонилась к закату, и вовсе перестали общаться. Говорят, Ким долго смаковала свою победу — быть на вторых ролях ей в свое время порядком надоело. Сегодня Кардашьян великодушно простила экс-подругу и даже сделала с ней на днях совместное селфи, но отношения между экс-подругами уже не те.

Ксения Собчак и Тина Канделаки

Ксения Собчак и Тина Канделаки

Откровенно говоря, истории дружбы до гроба, которые заканчивались скандальными расставаниями, в жизни Ксении Собчак случаются регулярно — лучшие подруги от Ульяны Цейтлиной до Ксении Соколовой рано или поздно попадают в разряд личных или идеологических врагов. Но, пожалуй, самый драматичный расход в жизни Ксении случился с Тиной Канделаки — вот где кипели шекспировские страсти в лучших традициях: со скандалами, интригами и расследованиями. Несколько лет назад Собчак и Канделаки провокационно целовались на публике, выступали дуэтом в качестве соведущих популярных телепередач и даже праздновали дни рождения в один день. Потом Собчак ушла на Болотную, а Канделаки проявила лояльность к действующей власти. Ксения не вынесла идеологического раскола и начала неистово сообщать миру о том, что бывшая подруга успешна только лишь благодаря близости к власти. Дальше — больше: Собчак писала о коррупции, связанной с именем Тины, намекала о романах с сильными мира сего, а в тусовке и вовсе не церемонилась, обсуждая бывшую подругу. Канделаки долго предпочитала молчать на эту тему, но однажды ответила все-таки постом следующего содержания: «Борца за «свободу и справедливость» Собчак всегда волновали моя личная жизнь и деньги. Ну что ж, я счастлива и богата, чего и всем желаю».

Наталья Гольденберг и Мирослава Дума

Наталья Гольденберг и Мирослава Дума

Они дружили с детских лет — модные, юные, амбициозные. Девушки стали первыми отечественными it-girls в классическом понимании, и совместные выходы только добавляли им светских очков. Казалось, дружба позитивных Миры и Наташи будет вечной, но несколько лет назад прекратились не только совместные выходы — в светской тусовке главным ее деятелям пришлось выбирать, с кем они теперь, потому что дружить и с Мирой, и с Наташей удавалось не многим. Об истинных причинах разрыва бывшие подруги предпочитают не говорить, выбирая общие формулировки типа непримиримых противоречий, но очевидно, что всему виной амбиции и конкуренция. В какой-то момент звезда Мирославы зажглась настолько ярко, что о ней узнали миллионы людей не только в нашей стране, но и за рубежом. Наталья в это время рожала детей и занималась карьерой в удовольствие, но в последнее время ее творческие подвиги все больше говорят о том, что злым языкам говорить о конкуренции все еще актуально.

Вайнона Райдер и Гвинет Пэлтроу

Вайнона Райдер и Гвинет Пэлтроу

В Голливуде 90-х эта дружба казалась более чем логичной: умницы, красавицы, интеллектуалки, иконы стиля, блондинка и брюнетка — невозможно было представить более органичную пару подруг. Плюс ко всему одна из них встречалась с Беном Аффлеком, а другая Мэттом Деймоном, которые, на минуточку, тоже были лучшими друзьями. Словом, актрисы были неразлучны и ни одна вечеринка не проходила без трогательных фотосетов, которые были чем-то типа сегодняшних селфи — Гвинет и Вайнона создавали атмосферу на любой светской тусовке своими фото в обнимку. Причиной раздора, как гласит легенда, стали карьерные амбиции — именно Вайнона должна была сыграть главную роль в фильме «Влюбленный Шекспир», но Гвинет сделала все, чтобы роль досталась ей. В день, когда Пэлтроу за эту роль получила «Оскара», Райдер дала зарок никогда больше не общаться с подругой. И слово свое сдержала.

Самые сексуальные актеры за 40Взгляд изнутри: новогодние вечеринки, наряды и обещания дизайнеров

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
200 призов в новогодней игреНе теряйте времени – игра уже началась!
Самый дерзкий конкурс годаКому достанется роскошный приз от Urban Decay
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи

Читайте также

НовостиТоп-10: самые горячие новости 2016 года
НовостиСтало известно имя сына Ксении Собчак
НовостиРоб Кардашьян попал в больницу
НовостиСерена Уильямс выходит замуж

ELLE рекомендует

Тренды3 бьюти-продукта для сияния кожи к Новому году
ПрактикаШесть секретов женщин, которые всегда соблазнительно пахнут

Лучшее на Elle

КиноДорога к «Оскару»: лучшие фильмы
ЕдаПод бой курантов: 7 оригинальных рецептов к Новому году
ПрактикаМакияж на Новый год 2017
ПрактикаБьюти-итоги 2016 года
СобытияГлавные события 2016 года
ПрактикаЛучшие итальянские бренды сумок
ПсихологияНумерологический прогноз на 2017 год
ТрендыМаникюр на Новый год 2017
ПрактикаНовогодние коллекции макияжа
Любовь и сексЛюбовный гороскоп на 2017 год
ЕдаНовогодний стол в год Петуха
ПрактикаУрок русского: новые и лучшие ароматы про Россию
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.