От любви до ненависти: звезды, чья дружба переросла во вражду

Рианна и Джей Ло

Настоящий триллер развернулся на днях в жизни главных див мирового шоу-бизнеса — 30-летней Рианны и 46-летней Дженнифер Лопес. Оказалось, девушки не поделили мужчину: камнем преткновения в их схватке стал музыкант Дрейк, с которым ранее Рианну связывали романтические отношения. Страсти между Рианной и Дрейком кипели невероятные — они сходились и расставались бесчисленное количество раз. Дрейк признавался Рианне со сцены в любви, а она предпочитала говорить журналистам, что их связывает только дружба. Изрядно устав от бесконечных баттлов, Дрейк не стал возвращать любимую после очередной ссоры. Пока Рианна ждала, когда придет время снова великодушно простить Дрейка, он неожиданно пригласил на свидание Джей Ло, которая не так давно рассталась с Каспером Смартом... Никто не ожидал такого стремительного развития событий — каких-то двух недель хватило, чтобы Дженнифер и Дрейк стали парой, публично объявившей о своем романе. И если бывший супруг Джей Ло Марк Энтони, который успел развестись с новой женой, едва узнал, что Лопес свободна, хранит молчание, то Рианна не смогла справиться с чувствами. Девушку по-настоящему накрыло: сначала она заблокировала Джей Ло и Дрейка в соцсетях, потом звонила в истерике бывшей подруге с требованием объясниться, что происходит, а позже и вовсе загремела в клинику неврозов, не справившись со стрессом. А ведь когда-то женщины нежно дружили: Рианна называла Джен своей путеводной звездой, кумиром, посылала ей подарки, они часами болтали по телефону и оставляли в комментариях друг у друга комплименты.

Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон

В начале нулевых Пэрис была символом отчаянного гламура в его классическом проявлении — розовый цвет, стразы, определенная манерность и утрированный образ блондинки, не желающей ничего знать о реальной жизни без вечеринок и шампанского. На ее фоне Ким выглядела куда более провинциально, хотя амбиции у девушек были схожи — обе, не сильно бедствуя, отправились покорять мир реалити-шоу, а широкую известность приобрели благодаря любви к хоум-видео. Следуя принципу, что черный пиар — тоже пиар, Ким и Пэрис появлялись везде вместе, но 10 лет назад Хилтон явно лидировала в этом дуэте. Затем неожиданно совместные выходы на тусовки прекратились, а позже, когда слава Ким начала набирать обороты, а популярность Пэрис клонилась к закату, и вовсе перестали общаться. Говорят, Ким долго смаковала свою победу — быть на вторых ролях ей в свое время порядком надоело. Сегодня Кардашьян великодушно простила экс-подругу и даже сделала с ней на днях совместное селфи, но отношения между экс-подругами уже не те.

Ксения Собчак и Тина Канделаки

Откровенно говоря, истории дружбы до гроба, которые заканчивались скандальными расставаниями, в жизни Ксении Собчак случаются регулярно — лучшие подруги от Ульяны Цейтлиной до Ксении Соколовой рано или поздно попадают в разряд личных или идеологических врагов. Но, пожалуй, самый драматичный расход в жизни Ксении случился с Тиной Канделаки — вот где кипели шекспировские страсти в лучших традициях: со скандалами, интригами и расследованиями. Несколько лет назад Собчак и Канделаки провокационно целовались на публике, выступали дуэтом в качестве соведущих популярных телепередач и даже праздновали дни рождения в один день. Потом Собчак ушла на Болотную, а Канделаки проявила лояльность к действующей власти. Ксения не вынесла идеологического раскола и начала неистово сообщать миру о том, что бывшая подруга успешна только лишь благодаря близости к власти. Дальше — больше: Собчак писала о коррупции, связанной с именем Тины, намекала о романах с сильными мира сего, а в тусовке и вовсе не церемонилась, обсуждая бывшую подругу. Канделаки долго предпочитала молчать на эту тему, но однажды ответила все-таки постом следующего содержания: «Борца за «свободу и справедливость» Собчак всегда волновали моя личная жизнь и деньги. Ну что ж, я счастлива и богата, чего и всем желаю».

Наталья Гольденберг и Мирослава Дума

Они дружили с детских лет — модные, юные, амбициозные. Девушки стали первыми отечественными it-girls в классическом понимании, и совместные выходы только добавляли им светских очков. Казалось, дружба позитивных Миры и Наташи будет вечной, но несколько лет назад прекратились не только совместные выходы — в светской тусовке главным ее деятелям пришлось выбирать, с кем они теперь, потому что дружить и с Мирой, и с Наташей удавалось не многим. Об истинных причинах разрыва бывшие подруги предпочитают не говорить, выбирая общие формулировки типа непримиримых противоречий, но очевидно, что всему виной амбиции и конкуренция. В какой-то момент звезда Мирославы зажглась настолько ярко, что о ней узнали миллионы людей не только в нашей стране, но и за рубежом. Наталья в это время рожала детей и занималась карьерой в удовольствие, но в последнее время ее творческие подвиги все больше говорят о том, что злым языкам говорить о конкуренции все еще актуально.

Вайнона Райдер и Гвинет Пэлтроу