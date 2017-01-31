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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

31 января 2017Кузьмичев Игорь

Ошибочка вышла: фото, удаленные знаменитостями из соцсетей

Чего стыдятся звезды?

Архивные снимки Блэк Чайны, Кортни и Ким Кардашьян, признания The Weeknd и откровенное ню Кайли Дженнер — знаменитости тоже порой совершают ошибки и удаляют из аккаунтов ранее опубликованные фото. Но фанаты знают свое дело и оперативно делают скриншоты — видимо, на всякий случай. ‪ELLE‬ — о снимках, которые пропали из аккаунтов звезд, но все равно остались в свободном доступе.

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер однажды выложила в своем блоге снимок, на котором она одета в свитшот с надписью «У меня нет груди». Затем довольно оперативно этот пост удалила. Но память о нем (скриншот) сохранилась. Чуть позже Кендалл решила рискнуть повторно и опубликовала свое ню-фото в бассейне. И вновь у нее не хватило духу даже на такую скромную (ню был чисто формальным — скрывал то, что нужно скрывать) провокацию — пост тоже отправился в корзину.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер фото

Селена Гомес

До недавнего времени Селена Гомес, хоть вовсю и заигрывала с сексапилом, все-таки держала себя в руках. И даже селфи в майке, опубликовав в сети, в скором времени убрала оттуда. Впрочем, времена меняются, чему есть подтверждение — последние снимки Селены, где она почти обнажена.

Селена Гомес

Лала Кент

В отличие от робких коллег по шоу-бизнесу, звезда реалити-шоу «Правила Вандерпамп» Лала Кент ни за словом, ни за одеждой в карман не лезет. Да откуда взяться карману, если Лала частенько действует по принципу «чем меньше одежды, тем лучше»? В ее Instagram хватает эротичных постов, но все рекорды побил снимок, опубликованный Лалой полгода назад. Когда на красивой девушке только сапоги и больше ничего, это не может оставить равнодушным. Дабы не превращать свой аккаунт в откровенно эротический, Кент прикрыла «опасные» зоны эмодзи, а потом и вовсе пост удалила. Но ненадолго. Вскоре фото вернулось обратно и до сих пор радует поклонников и самой Лалы, и шоу «Правила Вандерпамп» (среди них, например, Лиам Хемсворт, подсевший на сериал с подачи Дженнифер Лоуренс).

Лала Кент

The Weeknd и Селена Гомес

Рэпер The Weeknd, который встречается с Селеной Гомес, сейчас с ней отдыхает в Италии. Пару уже неоднократно видели вместе, однако официально знаменитости еще не говорили о своих отношениях. Буквально на днях The Weeknd на это решился и даже запостил фото, на котором девушка (в которой, пускай и со спины, нетрудно признать Гомес) стоит перед полотном «Рождение Венеры» (что находится во флорентийской галереее Уффици). Пост провисел недолго и вскоре исчез. Судя по всему, рэпер пока не готов объявить миру о своих чувствах к Селене.

The Weeknd и Селена Гомес

Кайли Дженнер

Не чета Кендалл, Кайли не стесняется громких поступков и смелых снимков. Однако тоже знает меру. Завалив социальные сети откровенными фото, в какой-то момент Кайли устыдилась и удалила наиболее вызывающие кадры — те, где отчетливо видна ее грудь без купюр.

Кайли Дженнер

Блэк Чайна

А вот бесстрашная, казалось бы, Блэк Чайна, с легкостью манипулирующая Робом Кардашьян, обнаружила некоторые комплексы. Иначе как объяснить то, что опубликованное в Instagram милое подростковое фото рэперша быстро убрала.

Блэк Чайна

Ким и Кортни Кардашьян

Не всем нравится собственное прошлое. Ким и Кортни, например, точно не нравится. Ким выложила в Instagram коллективный снимок с сестрами, сделанный, похоже, лет 7 назад. Потом безо всяких причин снимок пропал. Что сестер не устроило, сказать сложно.

Ким и Кортни Кардашьян

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