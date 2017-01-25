Татьянин день на ELLE: хит-парад знаменитых именинниц

Татьяна Навка

Лед и пламень — это о ней. «Первая леди» фигурного катания, Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прославилась не только благодаря спорту высших достижений и рекламным контрактам, но и своими головокружительным романами. Сначала страна следила за перипетиями в «любовном треугольнике» роковой блондинки, ее мужа-тренера Александра Жулина и партнера по тв-проекту Марата Башарова, к которому и ушла красавица. Затем — обсуждала «молодого ухажера», певца Алексея Воробьева. А позже — таинственного гражданского мужа, от которого Навка в прошлом году родила дочку Надю. На проверку оказалось, сердце Татьяны, склонное к переменам, завоевал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Татьяна Арно

Целеустремленная, обаятельная и артистичная, как и положено, женщинам с ее именем. Юная и острая на язык телеведущая Татьяна Арно очаровала зрителей уже после первого выпуска программы «Розыгрыш», где от души хохотала на пару с Валдисом Пельшем. Натуральная нордическая блондинка (в жилах которой, в том числе, есть и эстонская кровь) с впечатляющим декольте регулярно входит в списки самых сексуальных женщин страны по версии журнала Maxim, а за кадром — сражает мужчин не только эффектной внешностью, но и недюжим умом.

Татьяна Самойлова

В позапрошлом году по ушедшей из жизни Татьяне Самойловой скорбила вся страна. Холодная, неприступная красавица советского кинематографа снялась в 20 картинах. После роли Вероники в фильме «Летят журавли» она стала сенсацией Каннского фестиваля-1958 и покорила Пабло Пикассо, который напророчил ей звездную карьеру. Beauty-тренд тех времен — подкрашивать глаза в стиле «а-ля Татьяна».

Татьяна Завьялова

Этой русской супермоделью наш журнал особенно гордится. Именно Татьяна Завьялова 20 лет назад украсила самую первую обложку российского ELLE в истории, тем самым, начав прекрасную летопись. Ее второе пришествие оказалось не менее эффектным — благодаря аппетитным ягодицам Тани в пляжной cover story журнал мигом смели со всех прилавков. Сегодня ослепительной модели — 42, и она счастливая мама троих дочек (Любовь, Надежда и София), готовых пойти по ее звездным стопам.

Татьяна Лютаева

В конце 1980-х она была больше известна под именем своей кино-героини Анастасии Ягужинской из серии лент о гардемаринах. Сегодня ее имя чаще вспоминают «в тесной связке» с не менее знаменитой дочерью — Агнией Дитковските. Достаточно беглого взгляда на совместные фото мамы и дочки, чтобы удостовериться — яркую внешность молодая мама Агния унаследовала именно от нее. Во многих интервью Лютаева признавалась, «привыкла по жизни руководствоваться интуицией». Что не удивительно — это очень свойственно всем Татьянам.

Татьяна Арнтгольц

Целеустремленная, обаятельная и артистичная, как и положено, женщинам с ее именем. Одна из самых популярных актрис-близняшек в отечественном кино. Вместе со своей сестрой Ольгой, эта старшая (на 20 минут!) экспрессивная дочь калининградских актеров стала олицетворением понятия «очаровашка» в кино и на телевидении: от успешного подросткового сериала «Простые истины» до «25-ого часа».

Татьяна Лазарева

На лицо тенденция — Татьянам чертовски везет в построении карьеры на «голубом экране». Участница программ «ОСП-Студии» и «Хорошие шутки» — без спорно, одна из самых остроумных женщин на современном ТВ. Помимо искрометных шуток Лазарева известна своим добрым сердцем и чутким отношениям к детям. Вместе со своим мужем Михаилом Шацем она входит в попечительский совет фонда «Созидание», оказывающего помощь приютам, домам ребенка и малообеспеченным многодетным семьям.

Татьяна Толстая