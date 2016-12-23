Новые имена 2016 года

Тейана Тейлор

Тейана Тейлор в клипе Fade

Ставшая в одночасье секс-символом танцовщица из клипа Канье Уэста в 2016 году получила негласный титул главного тела Голливуда. Знойная красотка проснулась знаменитой после выхода клипа Fade — помимо простых обывателей ее хореография потрясла и профессионалов. С именем Тейаны Тейлор связывают не только моду на женственные формы «новой формации» — с ювелирной точностью проработанными мышцами, — но также утверждение, что секс — это не одни лишь пропорции, но также пластика, энергия и харизма.

Лили-Роуз Депп

ФОТО Chanel

Светская активность дочери Джонни Деппа и Ванессы Паради, которая, казалось, никогда не повторит успех популярных родителей, неожиданно обернулась ее триумфом. В 2016 году Лили-Роуз снялась в 2 кинохитах — «Танцовщице» и «Планетарии», — а также стала лицом бренда Chanel. Параллельно девушка, превратившаяся в настоящую it-girl со всеми атрибутами ранней славы, публично признавалась в том, что борется с анорексией и предпочитает женщин — ее роман с «ангелом» Victoria's Secret Стеллой Максвелл наделал немало шума.

Жасмин Тукс

Кэндис Свейнпол и Бехати Принслу очень удачно ушли в декрет — бренд-гигант Victoria’s Secret неожиданно для своего ежегодного фэшн-шоу из всего пула «ангелов» выбрал главной звездой молодую красавицу Жасмин Тукс. Как известно, выбор модели для демонстрации знаменитого Fantasy Bra, усыпанного бриллиантами, означает, что именно эта девушка будет носить титул главного «ангела» марки. Если раньше бра за 3 миллиона долларов демонстрировали только звезды уровня Жизель и Кэндис, то сегодня Victoria’s Secret сделал ставку на молодую и никому не известную чернокожую американку Жасмин Тукс. Впрочем, этот выбор мгновенно превратил красавицу в настоящую звезду — гонорары модели взлетели в 10 раз на следующее утро после судьбоносного объявления VS.

Хейли Беннетт

«Девушка в поезде»