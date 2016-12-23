Новые имена 2016 года

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Звезды, которые появились на небосклоне в уходящем году
Тейана Тейлор в клипе Fade
Ставшая в одночасье секс-символом танцовщица из клипа Канье Уэста в 2016 году получила негласный титул главного тела Голливуда. Знойная красотка проснулась знаменитой после выхода клипа Fade — помимо простых обывателей ее хореография потрясла и профессионалов. С именем Тейаны Тейлор связывают не только моду на женственные формы «новой формации» — с ювелирной точностью проработанными мышцами, — но также утверждение, что секс — это не одни лишь пропорции, но также пластика, энергия и харизма.
Светская активность дочери Джонни Деппа и Ванессы Паради, которая, казалось, никогда не повторит успех популярных родителей, неожиданно обернулась ее триумфом. В 2016 году Лили-Роуз снялась в 2 кинохитах — «Танцовщице» и «Планетарии», — а также стала лицом бренда Chanel. Параллельно девушка, превратившаяся в настоящую it-girl со всеми атрибутами ранней славы, публично признавалась в том, что борется с анорексией и предпочитает женщин — ее роман с «ангелом» Victoria's Secret Стеллой Максвелл наделал немало шума.
Кэндис Свейнпол и Бехати Принслу очень удачно ушли в декрет — бренд-гигант Victoria’s Secret неожиданно для своего ежегодного фэшн-шоу из всего пула «ангелов» выбрал главной звездой молодую красавицу Жасмин Тукс. Как известно, выбор модели для демонстрации знаменитого Fantasy Bra, усыпанного бриллиантами, означает, что именно эта девушка будет носить титул главного «ангела» марки. Если раньше бра за 3 миллиона долларов демонстрировали только звезды уровня Жизель и Кэндис, то сегодня Victoria’s Secret сделал ставку на молодую и никому не известную чернокожую американку Жасмин Тукс. Впрочем, этот выбор мгновенно превратил красавицу в настоящую звезду — гонорары модели взлетели в 10 раз на следующее утро после судьбоносного объявления VS.
«Девушка в поезде»
28-летней американке Хейли Беннетт несказанно повезло — от роли, которая сделала ее звездой и новым секс-символом Голливуда, отказалась Марго Робби, и продюсеры открыли кастинг для малоизвестных актрис. До этого более или менее заметной ролью Беннетт стал ромком «С глаз долой — из чарта вон!» с Дрю Берримор и Хью Грантом, но, говоря откровенно, карьера блондинки после дебюта буксовала почти 10 лет. И вот на важном для актрисы возрастном рубеже произошел прорыв — «Девушка в поезде», главный книжный бестселлер последних лет, взорвал и кинопрокат, а вместе с этим посыпались и предложения на Хейли Беннетт, исполнительницу роли Меган. Она ждала так долго своего звездного часа, что успела разочароваться во всем на свете: «Я всегда хотела, чтобы все происходило на моих условиях, а в этой индустрии такое, к сожалению, не так-то просто. У тебя может быть сколько угодно энергии, но очень часто ты находишься во власти других людей, а это гарантирует, что твое сердце будет разбито много, много раз».
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