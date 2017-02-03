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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

03 февраля 2017Большакова Елена

Звезды, вышедшие замуж после 35

Сегодняшняя именинница Амаль Клуни и другие знаменитости, которые не спешили под венец

К счастью, времена, когда девушек, не состоявших в браке по наступлении 20 лет, считали старыми девами, безвозвратно прошли. Но это не значит, что на встрече выпускников или при устройстве на новую работу вам не зададут коварного вопроса: «А почему вы все еще не замужем?» И в таком случае довольно сложно объяснить людям, что еще не встретился «тот самый» или что сейчас вас больше волнует продвижение по карьерной лестнице. В связи с этим ELLE решил составить список звезд, которые также не спешили обмениваться обручальными кольцами со своими возлюбленными и сказали заветное «да» лишь после 35.

Амаль Аламуддин

Амаль Аламуддин // Амаль Аламуддин и Джордж Клуни

Амаль Аламуддин // Амаль Аламуддин и Джордж Клуни

Никто не верил в то, что Амаль удастся завлечь в свои сети, а тем более женить на себе главного голливудского холостяка Джорджа Клуни, тем более что на момент знакомства с актером девушке уже было далеко за 30. Каково же было удивление поклонников звезды, когда они узнали, что свадьба состоится. Официально Амаль поменяла фамилию на Клуни, когда ей уже исполнилось 36 лет.

Джери Холлиуэлл

Джери Холлиуэлл // Джери Холлиуэлл и Кристиан Хорнер

Джери Холлиуэлл // Джери Холлиуэлл и Кристиан Хорнер

Бывшая участница самого успешного герлз-бенда Соединенного Королевства Spice Girls, «рыжеволосая перчинка», свела с ума не один десяток мужчин, но пойти под венец решилась лишь после сорока. Ее избранником стал руководитель команды Формулы-1 Red Bull Racing Кристиан Хорнер. Пара объявила о своем желании сочетаться узами брака после 15 месяцев знакомства, на тот момент Джери был 41 год.

Пенелопа Крус

Пенелопа Крус // Пенелопа Крус и Хавьер Бардем

Пенелопа Крус // Пенелопа Крус и Хавьер Бардем

Поговаривают, будто бы причиной развода Николь Кидман и Тома Круза стала как раз страстная испанка. Но стоит ли говорить, что в планы Пенелопы совсем не входило женить на себе главного голливудского сайентолога. В мужья она выбрала своего земляка, испанского секс-символа Хавьера Бардема, который по совместительству оказался еще и первой любовью актрисы (они познакомились, когда Крус было всего 17). Пара долго скрывала свои отношения, которые в конечном итоге все таки закончились свадьбой. На тот момент Пенелопе было 36 лет.

Рейчел Вайс

Рейчел Вайс // Рейчел Вайс и Дэниел Крейг

Рейчел Вайс // Рейчел Вайс и Дэниел Крейг

Стать женой агента 007 удается не каждой — особенно если за плечами уже довольно большой опыт не совсем удачных отношений. Но после того как Рейчел Вайс попробовала себя в роли жены Дэниела на экране (пара играет супругов в фильме «Дом грез»), она поняла, что это как раз тот самый мужчина, которого она так долго ждала. Свадьбу отметили в Нью-Йорке. Рейчел тогда был 41 год.

Роуз Макгоун

Роуз Макгоун // Роуз Макгоун и Дэйви Дитейла

Роуз Макгоун // Роуз Макгоун и Дэйви Дитейла

Среди «любовных трофеев» актрисы фигурируют такие громкие имена, как шок-рокер Мэрилин Мэнсон и режиссер Роберт Родригез, который, к слову, попав под чары Роуз, бросил жену и пятерых детей. Но ни с одним из этих эпатажных мужчин у Макгоун дело так и не дошло до алтаря — чего нельзя сказать о художнике Дэйви Дитейл, с которым актриса сочеталась брачными узами в октябре 2013 года (тогда Роуз уже исполнилось сорок). И хотя этот брак распался через два года, звезда сериала «Зачарованные» доказала, что замуж можно выйти даже после 40.

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