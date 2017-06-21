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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

21 июня 2017

Звезды трогательно поздравили Николь Кидман с днем рождения

Друзья актрисы написали поздравления в социальных сетях

Накануне, 20 июня, Николь Кидман отметила 50-летие. Несмотря на устойчивый звездный статус, актриса не устраивала громкую вечеринку по этому случаю. Ранее, в феврале, отвечая на вопрос, как она будет встречать знаменательную круглую дату, Кидман сообщила, что предпочтет провести этот день в узком кругу самых близких людей. «Я всегда говорю, что и так получаю достаточно внимания, поэтому последнее, что мне нужно, — пышное и многочисленное торжество. Пусть все будет сдержанно и скромно. Хотя, конечно, я буду рада торту — моему любимому, кокосовому».

Торт в итоге Николь, само собой, получила: на странице актрисы в Facebook вчера появились два праздничных поста, один их которых содержит фото с любимым лакомством Кидман.

Николь КидманФОТОFacebook

«Я так счастлива быть со своей семьей. Ничто не делает меня счастливей. Спасибо всем за день рождения, за вашу любовь и пожелания. Вау, вот это торт!» — написала Николь под снимком. Предыдущий пост содержал фотографию прекрасного букета роз с воздушными шарами. «Вот что я увидела, когда проснулась», — прокомментировала актриса. Свою любовь и дружбу засвидетельствовали Николь ее коллеги и подруги.

«С днем рождения, чудесная. Ты замечательный человек, который дарит так много любви тем, кто тебя окружает», — написала в Instagram Наоми Уоттс, которая дружит с именниницей уже 26 лет.

«Желаю тебе всего самого-самого, мой дорогой друг», — отметилась в соцсети и Риз Уизерспун, выразив надежду, что день рождения Николь пройдет идеально.

Актриса Лора Дерн, как и Уизерспун, снимавшаяся с Кидман в сериале «Большая маленькая ложь», также поздравила юбиляра. «Поздравляю ту, кто смел и красив, — тебя, блестящая Николь», — подписала Дерн фото, на котором обе актрисы делают селфи.

Любопытно, что муж Николь Кидман Кит Урбан никак не отметился в соцсетях по случаю дня рождения жены: поздравительные посты отсутствуют во всех официальных аккаунтах музыканта.

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