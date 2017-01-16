Звезды спели песню Дональду Трампу

В преддверии инаугурации Дональда Трампа редакция W magazine предложила знаменитостям спеть легендарную песню Глории Гейнор «I Will Survive» («Я выживу»). Стоит отметить, что на участие в проекте согласились звезды, не раз выступавшие с критикой Дональда Трампа. Тем самым знаменитости хотели подчеркнуть, что они крайне негативно относятся к кандидатуре нового президента США. Среди них — Эмма Стоун, Эндрю Гарфилд, Натали Портман, Мишель Уильямс, Мэттью Макконахи, Фелисити Джонс, Грета Гервиг.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда знаменитости выступают с критикой Дональда Трампа. Всего неделю назад Мерил Стрип произнесла речь на церемонии вручения наград «Золотой глобус», в которой крайне резко отзывалась о курсе нового президента.