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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

16 января 2017

Звезды спели песню Дональду Трампу

Знаменитости исполнили песню «I Will Survive»

В преддверии инаугурации Дональда Трампа редакция W magazine предложила знаменитостям спеть легендарную песню Глории Гейнор «I Will Survive» («Я выживу»). Стоит отметить, что на участие в проекте согласились звезды, не раз выступавшие с критикой Дональда Трампа. Тем самым знаменитости хотели подчеркнуть, что они крайне негативно относятся к кандидатуре нового президента США. Среди них — Эмма Стоун, Эндрю Гарфилд, Натали Портман, Мишель Уильямс, Мэттью Макконахи, Фелисити Джонс, Грета Гервиг.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда знаменитости выступают с критикой Дональда Трампа. Всего неделю назад Мерил Стрип произнесла речь на церемонии вручения наград «Золотой глобус», в которой крайне резко отзывалась о курсе нового президента.

Напомним, что официальное вступление Дональда Трампа в должность главы правительства Соединенных Штатов состоится ‪20 января‬.

Дональд ТрампФОТОGetty Images

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