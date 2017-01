Звезды приняли участие в «Марше женщин» против Дональда Трампа

Несмотря на название митинга, были там и мужчины: модель Крисси Тейген пришла с супругом, музыкантом Джоном Леджендом, а актриса Мэгги Джилленхол — с братом и коллегой Джейком. В толпе можно было заметить и Джошуа, брата супруга Иванки Трамп Джареда Кушнера. Сам он объяснил свое присутствие на марше банальным желанием понаблюдать за происходящим.

«Женский марш» прошел не только в США, но и еще в примерно 50 странах по всему миру. Его организаторы уточнили, что протестуют не столько против Дональда Трампа, сколько против сексизма. Символами движения стали розовые шапки с «ушками» и футболки с надписями We should all be feminists («Мы все должны быть феминистами»).