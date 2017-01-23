Звезды приняли участие в «Марше женщин» против Дональда Трампа

С 20 января Дональд Трамп официально считается 45-м президентом Соединенных Штатов . Однако недовольные его кандидатурой на посту главы государства остались даже после инаугурации . 21 января протестующие вышли на улицы Вашингтона и других городов, чтобы принять участие в акции «Марш женщин». Среди сотен тысяч участников оказались и знаменитости.

Известная своим буйным нравом Мадонна выступила перед толпой с обвинительной речью. Певица заявила, что возмущена настолько, что даже подумывает, «а не взорвать ли Белый дом ». Во время выступления она так часто использовала ненормативную лексику, что транслирующим марш американским телеканалам даже приходилось на время отключать звук.

В отличие от Мадонны, актриса Шарлиз Терон была более сдержанна, но все же не удержалась и пустила слезу, когда слушала одно из трогательных выступлений.

Несмотря на название митинга, были там и мужчины: модель Крисси Тейген пришла с супругом, музыкантом Джоном Леджендом, а актриса Мэгги Джилленхол — с братом и коллегой Джейком. В толпе можно было заметить и Джошуа, брата супруга Иванки Трамп Джареда Кушнера. Сам он объяснил свое присутствие на марше банальным желанием понаблюдать за происходящим.

«Женский марш» прошел не только в США, но и еще в примерно 50 странах по всему миру. Его организаторы уточнили, что протестуют не столько против Дональда Трампа, сколько против сексизма. Символами движения стали розовые шапки с «ушками» и футболки с надписями We should all be feminists («Мы все должны быть феминистами»).