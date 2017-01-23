Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Какая вы героиня из русской литературы? тест ELLE
Гороскоп на 2017 год от Александра Литвина
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

23 января 2017

Звезды приняли участие в «Марше женщин» против Дональда Трампа

Мадонна, Шарлиз Терон, Скарлетт Йоханссон, Кэти Перри и другие знаменитости, которым не по душе новый американский президент

С 20 января Дональд Трамп официально считается 45-м президентом Соединенных Штатов. Однако недовольные его кандидатурой на посту главы государства остались даже после инаугурации. 21 января протестующие вышли на улицы Вашингтона и других городов, чтобы принять участие в акции «Марш женщин». Среди сотен тысяч участников оказались и знаменитости.

Мадонна

Мадонна

Известная своим буйным нравом Мадонна выступила перед толпой с обвинительной речью. Певица заявила, что возмущена настолько, что даже подумывает, «а не взорвать ли Белый дом». Во время выступления она так часто использовала ненормативную лексику, что транслирующим марш американским телеканалам даже приходилось на время отключать звук.

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон

В отличие от Мадонны, актриса Шарлиз Терон была более сдержанна, но все же не удержалась и пустила слезу, когда слушала одно из трогательных выступлений.

К акции протеста также присоединились Скарлетт Йоханссон, Хелен Миррен, Кэти Перри, Блейк Лайвли, Джулия Робертс и многие другие звезды.

Крисси Тейген

Крисси Тейген

Эмма Уотсон

Эмма Уотсон

Натали Портман

Натали Портман

Мэгги и Джейк Джиллехол

Мэгги и Джейк Джиллехол

Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон

Кэти Перри

Кэти Перри

ФОТОGetty Images

Несмотря на название митинга, были там и мужчины: модель Крисси Тейген пришла с супругом, музыкантом Джоном Леджендом, а актриса Мэгги Джилленхол — с братом и коллегой Джейком. В толпе можно было заметить и Джошуа, брата супруга Иванки Трамп Джареда Кушнера. Сам он объяснил свое присутствие на марше банальным желанием понаблюдать за происходящим.

«Женский марш» прошел не только в США, но и еще в примерно 50 странах по всему миру. Его организаторы уточнили, что протестуют не столько против Дональда Трампа, сколько против сексизма. Символами движения стали розовые шапки с «ушками» и футболки с надписями We should all be feminists («Мы все должны быть феминистами»).

Материалы по темам

Пелагея и Иван Телегин стали родителямиДжей Ло впервые рассказала о романе с Дрейком

ELLE проекты

Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
Золотой фонд БолливудаИндийские красавицы, покорившие Запад
Альтернатива гороскопуХарактеристика по месяцу рождения
Большие надеждыЗнаменитости, которые не оправдали ожиданий

Читайте также

НовостиТоп-5: самые горячие новости недели
ЗвездыЛучшие семейные фото Трампов с инаугурации
ЗвездыКак молоды мы были: архивные фото Трампов и Клинтонов
НовостиФото дня: Иванка Трамп с мужем на инаугурационном балу Liberty

ELLE рекомендует

ПрактикаGet Slim: самые действенные антицеллюлитные средства
ПрактикаГимнастика для лица: как привести кожу в тонус
Практика5 вариантов окрашивания для блондинок
Звездный стильПошли по верхам: зимняя одежда звезд

Лучшее на Elle

Практика15 идеальных средств для ухода за кожей зимой
ЕдаКак приготовить спагетти?
ЗвездыСпелись: самые успешные кинопары Голливуда
Кино5 причин успеха фильма «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаКак правильно маскировать несовершенства кожи
ЕдаБлюда с самыми дорогими афродизиаками в Москве
Тренды15 культовых бьюти-трендов всех времен
ЗвездыДороже «Оскара»: почему Джуд Лоу — главный актер сезона и мужчина мечты?
ЗдоровьеWellness: актуальные тенденции в области питания и фитнеса
ИнтервьюМилла Йовович: «Близкие ценят меня за то, что я всегда говорю им правду»
ПсихологияАльтернатива гороскопу: характеристика по месяцу рождения
ТрендыНаших шьют: в моде стиль московских окраин
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Пелагея и Иван Телегин стали родителями

Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.