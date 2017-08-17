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    17 августа 2017

    Звезды поделились секретами счастливого брака

    Лайфхаки знаменитостей, как сохранить семью

    Когда ты богат и знаменит, твоя личная жизнь неизбежно оказывается в центре всеобщего внимания. Именно поэтому звездам бывает так сложно сохранить свой брак. Однако есть в Голливуде и те счастливчики, которые вместе вот уже 10, 15 и 20 лет. О том, как им удается поддерживать свои отношения, рассказывают главные голливусдкие пары-долгожители.

    Джессика Бил

    Звезды поделились секретами счастливого брака фото [6]

    Голливудская актриса уверена, что секрет их счастливого брака с Джастином Тимберлейком в схожести взглядов на многие жизненные вещи. Джессика уверена, что общие ценности и интересы помогают избежать конфликтов на пустом месте, позволяя супругам в любой непонятной ситуации действовать в первую очередь как партнеры.

    Уилл Смит

    Звезды поделились секретами счастливого брака фото [5]

    «Брак — тяжелый труд», — уверен Уилл Смит, который вот уже двадцать лет женат на Джаде Пинкетт-Смит. Актер считает, что нет смысла работать над отношениями. В первую очередь нужно начинать с самого себя и только после этого обновленным возвращаться к партнеру для конструктивного диалога.

    Сальма Хайек

    Звезды поделились секретами счастливого брака фото [4]ФОТОGettyImages

    Еще одна пара, пропагандирующая партнерские отношения, — Сальма Хайек и Франсуа Анри-Пино. В одном из интервью актриса призналась, что самое важное для нее в браке — взаимовыручка и поддержка. «Когда я провожу по двадцать часов на съемочной площадке, я знаю, что, вернувшись домой, не встречу неодобрительного взгляда. Мой муж поддерживает меня во всем».

    Дэвид Бекхэм

    Звезды поделились секретами счастливого брака фото [7]

    Дэвид и Виктория Бекхэм вместе уже 18 лет, однако в прессе то и дело появляются слухи о кризисе в отношениях пары. Несмотря на все домыслы, супруги продолжают доказывать, что их брак прочен как никогда. Секрет — в доверии и взаимоуважении, благодаря которым, по словам футболиста, им и удалось сохранить семью.

    Николь Кидман

    Звезды поделились секретами счастливого брака фото [2]ФОТОGettyImages

    Николь Кидман вот уже 11 лет счастлива в браке с музыкантом Китом Урбаном. Актриса считает, что, когда речь заходит о замужестве, страсть и сильная влюбленность становятся вещами второстепенными. Намного важнее дружба и доверие, которые необходимо иногда дополнять вовремя зажженной искрой.

    Сара Джессика Паркер

    Звезды поделились секретами счастливого брака фото [1]ФОТОGettyImages

    Брак Сары Джессики Паркер и Мэттью Бродерика считается одним из самых прочных в Голливуде — супруги вместе рекордные двадцать лет. Благодаря тому, что актеры никогда не выносят свою личную жизнь на всеобщее обозрение, им удается сохранять себя друг для друга, не распыляясь впустую на публику.

    Опра Уинфри

    Звезды поделились секретами счастливого брака фото [8]

    «Никакого брака — и будет вам счастье», — убеждена Опра Уинфри. Вот уже почти 30 лет самая высокооплачиваемая телеведущая в мире верна одному мужчине — бизнесмену Стидману Грейаму. Знаменитость уверена: произнеси они друг перед другом священные клятвы верности, их отношениям уже давно пришел бы конец.

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