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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

19 января 2017

Звезды на российской премьере фильма «Рай»

Андрей Кончаловский, Алла Пугачева, Татьяна Навка и другие

Минувшим вечером светская Москва собралась в кинотеатре «Октябрь» ради самой долгожданной премьеры сезона — фильма «Рай» Андрея Кончаловского. Впервые картина увидела свет на Венецианском кинофестивале, где получила «Серебряного льва» за режиссуру. Дальше — больше: фильм был высоко оценен критиками и Американской киноакадемией — сейчас «Рай» претендует на номинацию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

Как известно, сюжет картины Кончаловского повествует о судьбах трех героев, офицера СС, француза-коллаборациониста и русской аристократки-узницы концлагеря (ее сыграла Юлия Высоцкая), которые переплелись в страшное военное время. Сегодня историческая драма выходит в широкий прокат, а накануне автора картины и его музу поздравили Владимир Мединский, Дмитрий Песков и Татьяна Навка, Александр Роднянский, Алла Пугачева и Максим Галкин, Татьяна Михалкова, Светлана Бондарчук и даже редкие светские птицы Сергей Безруков и Анна Матисон, Антон и Дарья Златопольские, Станислав Говорухин и Егор Кончаловский.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка

Дмитрий Песков и Татьяна Навка

Максим Галкин и Алла Пугачева

Максим Галкин и Алла Пугачева

Инга Лепс, Григорий Лепс и Анна Шаплыкова

Инга Лепс, Григорий Лепс и Анна Шаплыкова

Надежда Оболенцева и Светлана Бондарчук

Надежда Оболенцева и Светлана Бондарчук

Татьяна Михалкова

Татьяна Михалкова

Егор Кончаловский

Егор Кончаловский

Валерия и Александр Роднянские

Валерия и Александр Роднянские

Юлия Пересильд

Юлия Пересильд

Антон и Дарья Златопольские

Антон и Дарья Златопольские

Дмитрий Песков, Татьяна Навка, Максим Галкин и Алла Пугачева

Дмитрий Песков, Татьяна Навка, Максим Галкин и Алла Пугачева

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