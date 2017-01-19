Звезды на российской премьере фильма «Рай»

Минувшим вечером светская Москва собралась в кинотеатре «Октябрь» ради самой долгожданной премьеры сезона — фильма «Рай» Андрея Кончаловского. Впервые картина увидела свет на Венецианском кинофестивале, где получила «Серебряного льва» за режиссуру. Дальше — больше: фильм был высоко оценен критиками и Американской киноакадемией — сейчас «Рай» претендует на номинацию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Как известно, сюжет картины Кончаловского повествует о судьбах трех героев, офицера СС, француза-коллаборациониста и русской аристократки-узницы концлагеря (ее сыграла Юлия Высоцкая), которые переплелись в страшное военное время. Сегодня историческая драма выходит в широкий прокат, а накануне автора картины и его музу поздравили Владимир Мединский, Дмитрий Песков и Татьяна Навка, Александр Роднянский, Алла Пугачева и Максим Галкин, Татьяна Михалкова, Светлана Бондарчук и даже редкие светские птицы Сергей Безруков и Анна Матисон, Антон и Дарья Златопольские, Станислав Говорухин и Егор Кончаловский.