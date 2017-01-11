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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

11 января 2017

Звезды на премии Image Makers Awards

Марго Робби, Дженнифер Энистон, Синди Кроуфорд и другие

Красивейшие женщины Голливуда собрались минувшим вечером в лос-анджелесском ресторане Catch LA, чтобы наградить лучших имиджмейкеров года премией журнала Marie Claire. Впрочем, в центре внимания оказались не только претенденты на награду, но и их подопечные. Так, Марго Робби приковала всеобщее внимание к себе и особенно к украшению на безымянном пальце: актриса впервые вышла в свет после свадьбы (в конце декабря блондинка тайно вышла замуж за Тома Акерли, чем вызвала настоящий переполох в СМИ). Не остались без внимания и музы Оливье Рустена Синди Кроуфорд, Джессика Альба и Кайли Дженнер, появившиеся на вечере в творениях дизайнера.

Марго Робби

Марго Робби

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон

Джессика Альба

Джессика Альба

Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд

Элизабет Олсен

Элизабет Олсен

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Жанель Монэ

Жанель Монэ

Лиза Кудроу

Лиза Кудроу

Синди Кроуфорд с супругом Рэнди Гербером

Синди Кроуфорд с супругом Рэнди Гербером

Марго Робби и визажист Пати Дуброфф

Марго Робби и визажист Пати Дуброфф

Оливье Рустен и Синди Кроуфорд

Оливье Рустен и Синди Кроуфорд

ФОТОGetty Images

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