Звезды на премии Image Makers Awards

Красивейшие женщины Голливуда собрались минувшим вечером в лос-анджелесском ресторане Catch LA, чтобы наградить лучших имиджмейкеров года премией журнала Marie Claire. Впрочем, в центре внимания оказались не только претенденты на награду, но и их подопечные. Так, Марго Робби приковала всеобщее внимание к себе и особенно к украшению на безымянном пальце: актриса впервые вышла в свет после свадьбы (в конце декабря блондинка тайно вышла замуж за Тома Акерли, чем вызвала настоящий переполох в СМИ). Не остались без внимания и музы Оливье Рустена Синди Кроуфорд, Джессика Альба и Кайли Дженнер, появившиеся на вечере в творениях дизайнера.