Звезды на премии Гильдии режиссеров США

Дорога к «Оскару» близится к главной кульминации, так что в Голливуде продолжают чествовать самых выдающихся кинодеятелей за отчетный период. На сей раз награды раздавала Гильдия режиссеров США: очередной трофей в коллекцию получил режиссер Дэмьен Шазелл за музыкальный фильм «Ла-Ла Ленд». Как известно, эта картина — главный фаворит оскаровской гонки с рекордными 14 номинациями.

Почетную награду 79-летнему Ридли Скотту за достижения в киноиндустрии вручил Майкл Фассбендер. Лучшим режиссерским дебютом была признана лента Гарта Дэвиса «Лев» с Николь Кидман и 8-летним Санни Паваром в главных ролях. Среди звездных гостей, пришедших разделить с коллегами радость момента, отметились даже редкие светские птицы вроде Джоша Хартнетта и Орландо Блума — смотрим фотоотчет с церемонии!