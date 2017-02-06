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Звезды

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06 февраля 2017

Звезды на премии Гильдии режиссеров США

Майкл Фассбендер, Николь Кидман, Орландо Блум и другие

Дорога к «Оскару» близится к главной кульминации, так что в Голливуде продолжают чествовать самых выдающихся кинодеятелей за отчетный период. На сей раз награды раздавала Гильдия режиссеров США: очередной трофей в коллекцию получил режиссер Дэмьен Шазелл за музыкальный фильм «Ла-Ла Ленд». Как известно, эта картина — главный фаворит оскаровской гонки с рекордными 14 номинациями.

Почетную награду 79-летнему Ридли Скотту за достижения в киноиндустрии вручил Майкл Фассбендер. Лучшим режиссерским дебютом была признана лента Гарта Дэвиса «Лев» с Николь Кидман и 8-летним Санни Паваром в главных ролях. Среди звездных гостей, пришедших разделить с коллегами радость момента, отметились даже редкие светские птицы вроде Джоша Хартнетта и Орландо Блума — смотрим фотоотчет с церемонии!

Майкл Фассбендер, Орландо Блум и Джош Хартнетт

Майкл Фассбендер, Орландо Блум и Джош Хартнетт

Райан Гослинг и Эмма Стоун

Райан Гослинг и Эмма Стоун

Майкл Фассбендер, Ридли Скотт и Билли Крудап

Майкл Фассбендер, Ридли Скотт и Билли Крудап

Николь Кидман

Николь Кидман

Николь Кидман и Санни Павар

Николь Кидман и Санни Павар

Эми Адамс

Эми Адамс

Керри Вашингтон

Керри Вашингтон

Хелен Миррен

Хелен Миррен

Мэнди Мур

Мэнди Мур

Лаверна Кокс

Лаверна Кокс

Сара Полсон

Сара Полсон

Орланжо Блум и Майкл Фассбендер

Орланжо Блум и Майкл Фассбендер

Николь Кидман

Николь Кидман

Санни Павар и Гарт Дэвис

Санни Павар и Гарт Дэвис

ФОТОGetty Images

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