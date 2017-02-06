Звезды на премии Гильдии режиссеров США

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Майкл Фассбендер, Николь Кидман, Орландо Блум и другие
Дорога к «Оскару» близится к главной кульминации, так что в Голливуде продолжают чествовать самых выдающихся кинодеятелей за отчетный период. На сей раз награды раздавала Гильдия режиссеров США: очередной трофей в коллекцию получил режиссер Дэмьен Шазелл за музыкальный фильм «Ла-Ла Ленд». Как известно, эта картина — главный фаворит оскаровской гонки с рекордными 14 номинациями.
Почетную награду 79-летнему Ридли Скотту за достижения в киноиндустрии вручил Майкл Фассбендер. Лучшим режиссерским дебютом была признана лента Гарта Дэвиса «Лев» с Николь Кидман и 8-летним Санни Паваром в главных ролях. Среди звездных гостей, пришедших разделить с коллегами радость момента, отметились даже редкие светские птицы вроде Джоша Хартнетта и Орландо Блума — смотрим фотоотчет с церемонии!
Майкл Фассбендер, Орландо Блум и Джош Хартнетт
Райан Гослинг и Эмма Стоун
Майкл Фассбендер, Ридли Скотт и Билли Крудап
Николь Кидман
Николь Кидман и Санни Павар
Эми Адамс
Керри Вашингтон
Хелен Миррен
Мэнди Мур
Лаверна Кокс
Сара Полсон
Орланжо Блум и Майкл Фассбендер
Николь Кидман
Санни Павар и Гарт ДэвисФОТО
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