Звезды на премьере «На 50 оттенков темнее» в Голливуде

Полная версия
Джейми Дорнан, Дакота Джонсон и Ким Бейсингер представили сиквел «50 оттенков серого»
Накануне в Лос-Анджелесе было по-настоящему жарко: Джейми Дорнан, Дакота Джонсон и Ким Бейсингер представили долгожданный сиквел эротической мелодрамы «50 оттенков серого», снятой по мотивам трилогии Э.Л. Джеймс. В новой части героиня Джонсон соперничает за внимание Грея с его бывшими пассиями. Впрочем, и на экране, и на красной дорожке актриса была вне конкуренции: своим нюдовым платьем Valentino с экстремально откровенным декольте Джонсон без боя заслужила лавры главной звезды вечера.
В российский прокат фильм «На 50 оттенков темнее» выйдет 9 февраля.
Джейми Дорнан и Дакота Джонсон
Ким Бейсингер
Дакота Джонсон в Valentino
Рита Ора в Giambattista Valli Couture
Белла Хиткот в Saint Laurent
Марша Гей Харден
Люк Граймс
Элоиза Мамфорд
Дакота Джонсон и Рита Ора
Э.Л. Джеймс
Лучшее на Elle