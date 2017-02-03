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Звезды

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03 февраля 2017

Звезды на премьере «На 50 оттенков темнее» в Голливуде

Джейми Дорнан, Дакота Джонсон и Ким Бейсингер представили сиквел «50 оттенков серого»

Накануне в Лос-Анджелесе было по-настоящему жарко: Джейми Дорнан, Дакота Джонсон и Ким Бейсингер представили долгожданный сиквел эротической мелодрамы «50 оттенков серого», снятой по мотивам трилогии Э.Л. Джеймс. В новой части героиня Джонсон соперничает за внимание Грея с его бывшими пассиями. Впрочем, и на экране, и на красной дорожке актриса была вне конкуренции: своим нюдовым платьем Valentino с экстремально откровенным декольте Джонсон без боя заслужила лавры главной звезды вечера.

В российский прокат фильм «На 50 оттенков темнее» выйдет ‪9 февраля‬.

Джейми Дорнан и Дакота Джонсон

Джейми Дорнан и Дакота Джонсон

Ким Бейсингер

Ким Бейсингер

Дакота Джонсон

Дакота Джонсон в Valentino

Дакота Джонсон
Рита Ора

Рита Ора в Giambattista Valli Couture

Белла Хиткот в Saint Laurent

Белла Хиткот в Saint Laurent

Марша Гей Харден

Марша Гей Харден

Джейми Дорнан и Дакота Джонсон
Люк Граймс

Люк Граймс

Элоиза Мамфорд

Элоиза Мамфорд

Дакота Джонсон и Рита Ора

Дакота Джонсон и Рита Ора

Э.Л. Джеймс

Э.Л. Джеймс

Дакота ДжонсонФОТОGetty Images

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