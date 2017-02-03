Звезды на премьере «На 50 оттенков темнее» в Голливуде

Накануне в Лос-Анджелесе было по-настоящему жарко: Джейми Дорнан, Дакота Джонсон и Ким Бейсингер представили долгожданный сиквел эротической мелодрамы «50 оттенков серого», снятой по мотивам трилогии Э.Л. Джеймс. В новой части героиня Джонсон соперничает за внимание Грея с его бывшими пассиями. Впрочем, и на экране, и на красной дорожке актриса была вне конкуренции: своим нюдовым платьем Valentino с экстремально откровенным декольте Джонсон без боя заслужила лавры главной звезды вечера.

В российский прокат фильм «На 50 оттенков темнее» выйдет ‪9 февраля‬.