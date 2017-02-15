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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

15 февраля 2017

Звезды на премьере фильма «Затерянный город Z»

Сиенна Миллер, Роберт Паттинсон и Чарли Ханнэм на Берлинском кинофестивале

В Германии продолжает свою работу Берлинский кинофестиваль, и именно тут британская троица Сиенна Миллер и два ее авантажных кавалера Роберт Паттинсон и Чарли Ханнэм встретили вчера День святого Валентина. Все дело в том, что на 14 февраля пришлась международная премьера их новой работы, приключенческой драмы «Затерянный город Z», показанной в рамках Берлинале вне конкурсной программы. Впрочем, Миллер едва ли затерялась на фоне красавцев-коллег: невзирая на холод, актриса вышла на красную дорожку в полупрозрачном платье Dior и в награду за смелость весь вечер купалась во внимании публики и фотографов. К счастью, позже, раздавая интервью, британка все же решила накинуть поверх вечернего наряда пальто.

Чарли Ханнэм, Сиенна Миллер, Роберт Паттинсон и Джеймс Грэй

Чарли Ханнэм, Сиенна Миллер, Роберт Паттинсон и Джеймс Грэй

Сиенна Миллер

Сиенна Миллер

Роберт Паттинсон

Роберт Паттинсон

Чарли Ханнэм и Сиенна Миллер

Чарли Ханнэм и Сиенна Миллер

Роберт Паттинсон

Роберт Паттинсон

Чарли Ханнэм и Сиенна Миллер

Чарли Ханнэм и Сиенна Миллер

Чарли Ханнэм

Чарли Ханнэм

Сиенна Миллер

Сиенна Миллер

ФОТОGetty Images

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