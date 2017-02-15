Звезды на премьере фильма «Затерянный город Z»

В Германии продолжает свою работу Берлинский кинофестиваль, и именно тут британская троица Сиенна Миллер и два ее авантажных кавалера Роберт Паттинсон и Чарли Ханнэм встретили вчера День святого Валентина. Все дело в том, что на 14 февраля пришлась международная премьера их новой работы, приключенческой драмы «Затерянный город Z», показанной в рамках Берлинале вне конкурсной программы. Впрочем, Миллер едва ли затерялась на фоне красавцев-коллег: невзирая на холод, актриса вышла на красную дорожку в полупрозрачном платье Dior и в награду за смелость весь вечер купалась во внимании публики и фотографов. К счастью, позже, раздавая интервью, британка все же решила накинуть поверх вечернего наряда пальто.