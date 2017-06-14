Звезды на премьере фильма «Мифы»

В рамках фестиваля «Кинотавр» вчера состоялась премьера режиссерского дебюта Александра Молочникова — фильма «Мифы». В этот вечер на красной дорожке Зимнего театра в Сочи позировали Виктория Исакова, Равшана Куркова, Анна Меликян и Паулина Андреева вместе с Федором Бондарчуком.

Александр Молочников — один из многообещающих российских актеров. Ранее он преимущественно снимался в сериалах («Пушкин», «Салам-Москва», «Красные браслеты»), а также участвовал в проекте Романа Волобуева «Холодный фронт». «Мифы» выйдут в прокат 20 июля, и сходить на этот фильм будет интересно хотя бы из-за звездного актерского состава: в ленте играют Федор Бондарчук, Иван Ургант, Сергей Безруков, Виктория Исакова и многие другие.