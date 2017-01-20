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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

20 января 2017

Звезды на показе Louis Vuitton в Париже

В первом ряду шоу встретились Дэвид Бекхэм, Кейт Мосс, Ксавье Долан и другие

Модный дом Louis Vuitton устроил в Париже показ мужской коллекции, созданной в коллаборации с нью-йоркской маркой Supreme. Полюбоваться на такой mix&match пришла не только целевая аудитория дефиле — собственно, представители сильной половины общества, но и прекрасные дамы Дельфина Арно и Кейт Мосс. Последние были в меньшинстве, зато купались в мужском внимании: так, собеседниками Мосс в первом ряду шоу оказались режиссер Ксавье Долан и давний приятель Дэвид Бекхэм — с обоими топ-модель активно обменивалась впечатлениями. К слову, Бекхэму Кейт Мосс и вовсе недавно в шутку призналась в симпатии: «Если выбирать из всех девушек Spice Girls, я хотела бы быть «шикарной перчинкой» Викторией, потому что она вышла замуж за Дэвида Бекхэма».

Кейт Мосс и Дэвид Бекхэм

Кейт Мосс и Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм, Кейт Мосс и Ксавье Долан

Дэвид Бекхэм, Кейт Мосс и Ксавье Долан

Дэвид Бекхэм, Кейт Мосс и Ксавье Долан

Дэвид Бекхэм, Кейт Мосс и Ксавье Долан

Ашер и Трэвис Скотт

Ашер и Трэвис Скотт

Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм

Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон

Кейт Мосс

Кейт Мосс

Джеймс Марсден

Джеймс Марсден

Ашер

Ашер

ФОТОGetty Images

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