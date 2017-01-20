Звезды на показе Louis Vuitton в Париже

Модный дом Louis Vuitton устроил в Париже показ мужской коллекции, созданной в коллаборации с нью-йоркской маркой Supreme. Полюбоваться на такой mix&match пришла не только целевая аудитория дефиле — собственно, представители сильной половины общества, но и прекрасные дамы Дельфина Арно и Кейт Мосс. Последние были в меньшинстве, зато купались в мужском внимании: так, собеседниками Мосс в первом ряду шоу оказались режиссер Ксавье Долан и давний приятель Дэвид Бекхэм — с обоими топ-модель активно обменивалась впечатлениями. К слову, Бекхэму Кейт Мосс и вовсе недавно в шутку призналась в симпатии: «Если выбирать из всех девушек Spice Girls, я хотела бы быть «шикарной перчинкой» Викторией, потому что она вышла замуж за Дэвида Бекхэма».